Путину дают советы по выживанию экономики РФ технократы, воспитанные Западом

России удается весьма успешно удерживать на плаву экономику в условиях западных санкций благодаря молодым технократам в правительстве, которые получили образование и опыт работы на Западе, пишет WSJ. По данным издания, Путин начал активно советоваться с ними по вопросу выживания РФ.

В первую очередь речь идет о Павле Сорокине — заместителе министра энергетики России, который изучал финансы в Лондоне, был одним из авторов идеи группы «ОПЕК Плюс» и работал банкиром в Morgan Stanley.

Издание называет Сорокина и его команду «секретным оружием» Кремля по адаптации к санкциям.

Кремлевские «новички», несмотря на богатый опыт учебы и работы на Западе, также придерживаются националистической идеологии Путина и сознательно решили работать в российском правительстве.

«Сорокин является воплощением чего-то такого, что не существовало в Советском Союзе. Он принадлежит к новой породе молодых людей, у которых был выбор, но они решили работать в российском правительстве. Сорокин и его соратники добились определенных успехов: в январе Россия экспортировала более 8 миллионов баррелей нефти — это один из пяти самых высоких показателей за всю историю наблюдений. Во время войны Сорокин лично заключал сделки с новыми потребителями российских ресурсов в Африке и Азии», — пишет издание.

Также в эту молодую команду кремлевских технократов, по данным WSJ, входят:

— 39-летний заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Он получил образование в Оксфорде, работал с Сорокиным в Ernst & Young в Москве;

— Денис Дерюшкин, бывший аналитик Bank of America, в возрасте 29 лет стал руководителем отдела исследований министерства энергетики, представляя Россию на консультативных встречах ОПЕК;

— «самый влиятельный экономический советник Путина» Максим Орешкин, получивший эту должность в 38 лет. Ранее работал во французском банке Crédit Agricole.

По данным издания, Путин все чаще предпочитает советоваться по экономическим вопросам с этими молодыми людьми, а не с бывшими сотрудниками КГБ и своими деловыми друзьями из Санкт-Петербурга.

По информации соцсетей