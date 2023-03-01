Эмоциональные качели: что это такое?

За последний год большая часть украинцев узнала о существовании эмоциональных качелей. Сегодня тебе кажется, что все будет хорошо и наша победа не за горами, а уже завтра ты рыдаешь, потому что думаешь, что война никогда не кончится. О природе этого явления и стабилизации своих эмоций рассказала психолог Сусанна Ангелова, пишет женский журнал Настроение.

ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ?

Это сильные эмоции, которые могут быстро меняться и тяжело управлять. Такие перепады настроения появляются из-за длительного стресса или опасности. И умножаются на дополнительные обременения: обязанности (рабочие, социальные или семейные), людей, зависящих от нас, и способность самоконтроля.

ЭТО ПЛОХО?

Девушки, эмоциональные качели — это нормально! Даже когда амплитуда раскачки интенсивна. Лучше кататься, чем замереть в одной эмоции. Мы все по-разному реагируем на события, и если ваша подружка спокойна, пока вас качает от печали к радости, это тоже нормально! Никогда не стесняйтесь своих эмоций, потому что их важно проживать.

КТО РАСКАЧИВАЕТ КАЧЕЛИ?

Вы будете удивлены, но единственный человек, который качает ваши эмоции — это вы, лицо, которое сейчас «штормит». И пока вы не возьмете ответственность за собственное эмоциональное состояние, будете чувствовать себя беспомощной или подавленной. К слову, этот закон работает и в обратном направлении. Когда кто-то говорит: «Ты меня выводишь из себя!», вспомните, что это совсем не ваша проблема, это «штормит» говорящего человека.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА ЭМОЦИИ?

1.Наблюдайте за собой и отмечайте все особенности своего эмоционального состояния. Эмоции — это естественная реакция на удовлетворение или неудовлетворение потребностей. Какие потребности сейчас актуальны для вас? Считайте свои эмоции сообщением о существовании потребностей, подумайте, что вы можете сделать сейчас, а что впоследствии, и запланируйте это.

2. Признайте естественность своих эмоций. Скажите себе: «Есть Я, и у меня есть эмоции. Я больше, чем мой гнев, страх, тревога или радость».

3. Дайте себе время. Любой эмоциональный всплеск в конце концов уравновешивается.

4. Подключите эмоциональный интеллект. Назовите эмоции, попытайтесь оценить степень их интенсивности по простой шкале от 1 до 10. Наблюдайте, как меняется интенсивность с каждой минутой. Что влияет на это? Какие действия, занятия помогают уравновеситься? Какие мысли возмущают эмоции, а какие успокаивают?

5. Запомните мысли, способствующие вашему эмоциональному равновесию, и сосредотачивайтесь на них.

6. Повторяйте утверждения, которые помогают вам убедиться в своих силах: «Я это смогу», «Я это преодолею», «Мы победим», или что угодно, что поможет именно вам.

7. Попробуйте овладеть эмоциями через их телесные проявления. Обычно мы не можем управлять сердцебиением или потоотделением. А вот своим дыханием можем. Хорошо стабилизируют упражнения, замедляющие и углубляющие дыхание. Например, делать паузы между вдохом и выдохом, подключить дыхание диафрагмой (надувать живот, как шарик). Если сначала будет сложно это сделать — попробуйте осознанное дыхание. Это очень простая техника, которую можно практиковать почти везде. Сосредоточьте свое внимание на том, как вдыхаете и выдыхаете воздух. Обратите внимание на звук и ритм своего дыхания. Позвольте любым мыслям пройти через ваш разум, не реагируя на них, сосредоточив свое внимание на дыхании.

8. Еще одна эффективная телесная практика — «сканирование тела». Комфортно «устройтесь» — сядьте или лягте, и наблюдайте за своим телом, начиная с головы и продвигаясь вниз к ногам, или от ног к голове. Сосредоточьтесь на одной части тела, бодрствуйте любые ощущения. Медленно переключайте свое внимание с одной части тела на другую, повторяя этот процесс.

МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ АМПЛИТУДУ КОЛЕБАНИЙ?

Да, попробуйте уделять себе чуть больше времени. Это может быть прогулка, рисование, чтение, просмотр фильмов, общение с друзьями или просто чай или кофе наедине с собой. Также противостоять жизненным испытаниям поможет любой спорт, релаксация, растяжка или йога. Сделайте заботу о себе ежедневным ритуалом. И смотрите на свою жизнь в будущем.