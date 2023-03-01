ЧВК Редан: кто они такие и чего хотят?

В последние несколько дней одной из топовых тем в России и Украине стала так называемая ЧВК «Редан». Впрочем, к частной военной кампании сообщество не имеет отношения.

ЧВК Редан — это подростковая субкультура, членов которой объединяет пристрастие к аниме. Широко известной она стала после массовых драк в крупных российских городах, участниками которой были с одной стороны «редановцы», с другой — их антагонисты.

Обращает на себя внимание и стремительное развитие движения. Начиная с конца февраля, одна за одной потасовки прокатились по РФ и вскоре стали проявляться и в Украине — как минимум в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Ивано-Франковске.

Столичная полиция назвала распространение «Редана» «операцией российских пропагандистов». В Госдуме, напротив, склоняются к тому, что за «ЧВК» могут стоять «представители недружественных стран».

Кто такие ЧВК Редан

ЧВК Редан — изначально интернет-сообщество фанатов аниме-серии Hunter x Hunter («Охотник против охотника»), комиксы и сериал по его мотивам выходят с 1998 года.

Действующими лицами японского мультика являются животные и охотящиеся на них люди. Один из основных персонажей — главарь преступной группировки «Пауки» Геней Редан, имя которого и легло в основу сообщества.

Члены объединения под предводительством Редан носят изображение в виде паука с 12 лапами и порядковым номером 4 на спине. Так же поступают и участники молодежного движения.

Помимо этого, они носят клетчатые штаны свободного кроя, черную футболку и темные волосы в виде стрижки ассиметричного каре.

Что касается приставки «ЧВК», ее, утверждают «редановцы», добавили ради шутки.

19 февраля 2023 года в сети завирусилось видео, на котором «редановцы» дали отпор спортивным фанатам. Потом были драки с мигрантами. Затем начали множиться их паблики — по оценкам российских СМИ, около 90% групп было создано, начиная с 24 февраля.

В это же время зумеры развиртуализировались — перешли в оффлайн. Они, подобно другим подросткам, начали встречаться в торговых центрах: в зоне фудкортов, на этажах с игровыми зонами и кинотеатрами. И там же начали принимать участие в драках.

Драки с участием ЧВК Редан в России

Начиная с 19 февраля, «редановцы» начали участвовать в крупных драках в ТЦ, а также на станциях метро в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Красноярске, Курске.

В общей сложности по стране полицейские смогли задержать около 450 человек, большинство несовершеннолетние. Некоторым удалось рассредоточиться и скрыться.

Оппонентами «Редана» выступили так называемые «офники» — футбольные хулиганы и мигранты.

Есть две версии российских СМИ, почему между ними происходят массовые драки.

Первая: члены «Редана» выступают против соседства с мигрантами и кавказцами, а также присутствия в местах общественного отдыха «гопников», к которым они причисляют и футбольных фанатов.

Эту версию в пабликах подростковой «ЧВК» стали опровергать. Там написали, что «не пропагандируют насилие/порнографию/призывы к суициду/надругательства над нациями и другими религиями».

Вторая: «офники», которые предпочитают спортивный стиль одежды и короткие стрижки, требуют у «редановцев» «пояснить за шмот» — высказывают претензии к внешнему виду. Футболки с пауками они намереваются растоптать, а длинные волосы — состричь машинкой.

Эта версия не опровергалась. Также она имеет фотоподтверждения.

Следует отметить, что подготовка к потасовкам у обоих «кланов» вполне взрослая. В следственном комитете сообщили, что по итогам драки в Москве, состоявшейся 24 февраля, у 37 участников драки изъяли 27 газовых баллончиков, десять ножей, два страйкбольных пистолета.

Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Хулиганство». Трое несовершеннолетних арестованы, шестеро временно помещены в приют, один госпитализирован. Родителям восьми подростков выписаны штрафы.

Разбирательства продолжаются. Дело на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

ЧВК Редан в Украине

Уже 25 февраля ЧВК Редан проявился в Украине. Сначала они были замечены в Ивано-Франковске.

В Киеве «редановцы» попытались собраться возле торгового комплекса «Гулливер», где были окружены копами.

Проходил сбор «Редана» в Одессе, возле «Панорамы».

Во всех случаях обошлось без массовых драк, но с одним массовым задеражанием.

В Харькове 27 февраля в полицию были доставлены 257 человек, почти все — дети. У многих, утверждают силовики, изъяли газовые баллончики, ножи и кастеты.

В Виннице тоже сообщили о ЧВК «Редан».

«Недавно среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют драку с оппонентами. Такая акция планировалась и в областном центре», — сообщают в облуправлении МВД.

Там заявляют, что провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков — «попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине».

Реакция на ЧВК Редан в Украине и России

Полиция Киева также назвала акции подростковой группировки ЧВК Редан, которые сейчас идут в разных городах Украины, «операцией российских пропагандистов».

«Недавно в России распространилось молодежное движение, участники которого организовывают драку с оппонентами. Подобная акция планировалась и в Киеве. Конфликт удалось предупредить, подростков забрали в отделение полиции. Это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине», — говорится в заявлении киевской полиции в фейсбуке.

Свое мнение высказал и глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. ЧВК «Редан» он назвал флешмобом, который «запустили российские мародеры и убийцы».

«По замыслу ФСБ недогосударства, которая путем манипулирования и обмана „собрала“ в группы всех этих людей, они должны были совершить массовую драку в центре города, чтобы ТВ недогосударства могло посмаковать с этого», — считает Тимошко.

В России же выразили полностью противоположное мнение.

«Необходимо разобраться, не стоят ли за новой модной структурой представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь», — заявил глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Пискарев.

По его словам, парламент займется вопросом «ЧВК Редан».

Чем объясняется популярность ЧВК Редан

Подростковые субкультуры — явление не новое. Эмо, эльфы, готы и прочие увлечения достаточно давно известны.

Особенность «Редана» — в скорости распространения и невнятности идеологических установок. Они заменяются акцентированием на популярном аниме, дресс-кодом, а главное — готовностью быстро собираться в группы и давать отпор неким противоборствующим силам.

Последний элемент превращает «Редан» из кружка по интересам в сообщество, ориентированное на действие. Видимо, поэтому к движению прилипло прозвище «ЧВК». Причем в данном случае подростки, похоже, копируют информационную повестку взрослых, где одно из видных мест занимает ЧВК «Вагнер».

В Сети появляется много мемов, сделанных «редановцами», где участвует Арестович или российские военкоры — то есть главные медийные лица нынешней войны.

Видимо, именно с этим связано, почему «Редан» носит имя «ЧВК» и практикует уличные драки и насилие как способ самовыражения. Свои коррективы вносит нынешняя военная ситуация. И дети в данном случае копируют практику взрослых — как они ее видят на войне в Украине каждый день.

По материалам украинских СМИ