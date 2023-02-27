Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке

Список случаев, когда за неявку в ТЦК и СП не предусмотрена ответственность, содержится в постановлении Кабмина от 28 июля 2010 г. № 673.

Сейчас перечень причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, уменьшился. Теперь только три причины.

ПЕРЕЧЕНЬ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН НЕЯВКИ К ТЦК И СП

▪️ Болезнь, которая не дает возможности самостоятельно передвигаться.

▪️ Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/мужа (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход).

▪️ Открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, следует предоставить соответствующие справки, официальные документы.

По материалам соцсетей