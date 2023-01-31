Мобилизация-2023: как вручают повестки, что грозит отказникам?

В последнее время в Украине активизировалась мобилизационная кампания. Мужчинам могут вручить повестку на блокпосте, передать через ЖЭК или на работе, а то и попросту выписать прямо на улице или в метро.

Причем, в соцсетях массово обсуждают случаи задержания полицией за отказ брать повестку и разного рода «страшилки», что будет, если не явится в указанный срок в военкомат.

Отметим, что ответственность для отказников по законодательству действительно предусмотрена.

По словам главы адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислава Кравца, она зависит от типа повестки (для уточнения данных, на медкомиссию или прибытие в военную часть) — от штрафа до тюремного срока.

Недавно был вынесен приговор по делу «уклониста». Ахтырский суд присудил украинцу три года лишения свободы за то, что он вовремя не прибыл в указанные сроки на сборы. Подсудимому не помогла даже «уважительная причина» — он пытался доказать в суде, что просрочил повестку из-за лечения.

Впрочем, как говорит Кравец, военкомы нередко нарушают процедуру вручения повесток и явно выходят за рамки своих полномочий. Что в теории позволяет претенденту обжаловать их действия в судебном порядке. Другое дело, что иск не останавливает действие повестки, то есть, идти в военкомат все равно нужно.

«Плюс суды загружены, и, будем говорить честно, не очень любят подобные дела. Поэтому рассмотрение может затянуться и на год, и даже больше», — отметил адвокат.

«У военкомов сейчас полномочия очень широкие. Нарушения, безусловно, есть. Но вот сильно качать права уже не получится», — говорит наш источник в юридических кругах.

Разбирались, как в Украине вручают повестки, и что грозит «отказникам».

На блокпостах, в магазине, на улице

В Украине продолжают массово раздавать повестки. Причем, получить повестку можно в буквальном смысле где угодно — на блокпосте, работе, просто улице или в метро, в торговом центре и т.д. В соцсетх писали о случаях, когда людям вручали повестки даже на похоронах.

Тема «повесток на улице» сейчас широко обсуждается в СМИ и соцсетях.

«Такое впечатление, что военкомы вышли „на охоту“. Могут вручить повестку вообще где угодно и в любое время суток. Знакомому, к примеру, прямо в ресторане выписали. А если „уйти в несознанку“ и не брать, могут задержать с полицией», — говорит киевлянин Олег.

Главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко пояснил, что украинцам вручают повестки в общественных местах, чтобы определить количество пригодных к службе мужчин.

По его словам, многие сменили место фактического проживания, о чем военкоматы по новому адресу не уведомили.

«Мы не должны бегать за кем-то, чтобы выяснять какие изменения в жизни произошли у каждого военнообязанного. Но игнорирование ими своих обязанностей, закрепленных законодательством (сообщать в центры комплектования об изменении семейного положения, состояния здоровья, места жительства и пр. — Ред.), вынуждает к проведению мер по вручению повесток не только по месту жительства или работы граждан, но и в общественных местах», — пояснил Тищенко.

Он также заявил, что вручение повесток в общественных местах не противоречит законодательству.

Кравец говорит, что активизация вручения повесток может быть связана с изменениями, внесенными недавно в порядок о воинском учете. В частности, предусмотрено создание общенациональной базы военнообязанных украинцев, которой на данный момент нет (хотя создать ее пытались уже много раз, начиная с 2012-2014 годов). То есть, повестки — это едва ли не единственный на сегодня способ собрать актуальную информацию о военнообязанных украинцах.

«В действующем законодательстве не прописано место и порядок вручения повесток. Следовательно, их действительно могут вручать в буквальном смысле где угодно. Мне самому едва не вручили на блок-посте в Нежине, куда я ездил в командировку. Но в последний момент почему-то передумали. Но случаев, когда человек поедет куда-то на пару дней, а назад возвращается с повесткой, на самом деле в последнее время много», — рассказал нам Кравец.

При этом, как отмечает адвокат ЮК «Де-юре» Юрий Сергиенко, хотя в законодательстве нет требований по месту вручения, четко прописано, что получать повестку человек должен только лично.

«То есть, размещение повестки в дверях подъезда, квартиры, попытки оставить ее на авто нарушает требование о непосредственном вручении повестки. Поэтому не обязывает человека являться в военкомат с любой целью, будь-то уточнение учетных данных, медосмотр или отправка в военную часть», — говорит Сергиенко.

Потоку повесток многие украинцы не сильно рады. Некоторые пытаются «отбиться» от военкомов, вовсе не брать повестку или, если все же взять заставят, не идут в центры комплектования.

По этому поводу много обсуждают какая наступает ответственность. Говорят, людей задерживали с полицией за отказ взять повестку, а за неявку в указанные сроки в военкомат, как обсуждается, светит уголовное дело и тюрьма.

В связи с этим СМИ решили узнать у юристов нюансы — что делать, когда вручают повестку, и какая может быть ответственность, если ее «проигнорировать».

Можно ли не брать повестку

По словам Кравца, повестки могут быть трех видов:

— для уточнения учетных данных (то есть, по ней нужно явится в военкомат, сообщить или актуализировать информацию)

— на призывную комиссию (медосмотр)

— на отправку на сборы или по месту службы (как правило, ее вручают после двух предыдущих повесток, но очередность не всегда соблюдается.

Могут не вручать повестку для уточнения учетных данных, а выписать сразу на медосмотр или даже на отправку по месту службы)

Повестки для уточнения учетных данных — самые «легкие», — говорит Кравец.

«Теоретически человек вообще может отказаться брать такую повестку. Задерживать за это, по закону, сотрудники военкоматов не имеют права. Могут составить акт об административном правонарушении, за что предусмотрен штраф до 3400 гривен. Но на практике люди говорят, что были случаи задержания полицией, людей отпускали только после того, как они все-таки брали повестки», — говорит Кравец.

Отказаться от повестки можно, сославшись, к примеру, на ошибки в ее заполнении или указание неполных данных. В повестке должны быть указаны вид повестки, фамилия, имя, отчество, адрес проживания, реквизиты распоряжения, адрес территориально центра комплектования, перечень документов, которые должен взять с собой человек. Также на повестке должна быть печать и подпись военного комиссара.

Спорный вопрос и по вручению повесток иногородним, что сейчас массово практикуется. Если человек, к примеру, поехал в командировку во Львов и там получил повестку, предписывающую явиться в указанную дату в местный военкомат, то что ему делать. По законодательству, он может явиться в центр комплектования, в котором состоит на военном учете. И, как показывает практика, центры, которые повестки не выдавали, обычно и ходу им не дают, отпускают человека домой. При этом никаких претензий уже быть не может — ведь человек явился в военкомат, хоть и не тот, что выдал повестку.

Отельная тема — «пустые» повестки, то есть те, которые заполняют на пустых бланках специально под человека, которому хотят вручить. А именно таких — большинство во время «спонтанных» раздач на блок-постах и на улицах.

Адвокат ЮК «Де-юре» Юрий Сергиенко говорит, что такие повестки можно не брать.

«На практике должностные лица, уполномоченные на вручение повесток, имеют при себе пустые бланки, которые заполняют на месте, после установления личности человека, которому хотят вручить повестку. И хотя пустая повестка может иметь заблаговременно проставленную подпись руководителя территориального центра комплектования, но заполнение ее непосредственно при получателе является незаконным. Ведь решение о вызове человека в это случае уже принимает не руководитель военкомата, а лицо, которое имеет право исключительно на доставку и вручение повестки. При этом рекомендуется фиксировать заполнение пустых бланков (к примеру, снимать на мобильный телефон — Ред.), и лиц, которые пытаются вручить вам повестку», — советует Сергиенко.

Еще один повод для отказа — повестку пытается вручить лицо, которое на это не уполномочено. К примеру, работник ЖЭКа.

В законе о мобилизации не прописан четкий порядок вручения повесток. Но по законодательству повестки не может штамповать кто угодно в неограниченном количестве. Призываться должны конкретные граждане, а лицо, эти повестки выписывающее, должно быть уполномочено специальным приказом и пребывать на службе в центре комплектования. Но не только.

Согласно положению о мобилизационной подготовке повестки также могут вручать:

— представители органов местного самоуправления

— руководители учебных заведений

— руководители предприятий и организаций

Есть сообщения из регионов, что повестки разносят представители ЖЭКов или ОСМД. Но на сегодня они таких полномочий не имеют (ранее они были в перечне уполномоченных на вручение повесток, но затем их из него исключили).

Повестки, которые просто бросают в почтовый ящик, передают через ЖЭКи и т.д вообще в принципе можно не брать, так как в первом случае очень сложно доказать, что человек вообще получил повестку, а во втором — заставить ее взять.

Другое дело повестка через предприятие, на котором человек работает. В случае отказа взять повестку, уже администрация, а не сам отказник может нести ответственность за невручение повестки. Поэтому работодатель, как правило, прилагает все усилия, чтобы, как минимум, составить акт об отказе от повестки«, — поясняет Кравец.

«Перечень лиц, которые имеют право вручать повестки, является исчерпывающим — представители органов местного самоуправления, руководители предприятий и организаций, должностные лица центра комплектования. Любые другие органы или лица не имеют права вручать повестки. Так что если вручить повестку пытается, скажем, сотрудник полиции, территориальной обороны. ВСУ или Нацгвардии — это незаконно. Можно отказаться ее принимать безо всяких последствий», — говорит и адвокат БК «Де-юре» Юрий Сергиенко.

Однако, на практике, как писалось выше, за отказ брать повестку под роспись (под какими-то ни было предлогами) зачастую людей задерживают до тех пор, пока человек повестку не возьмет.

Поэтому тут, как говорится, на кого нарвешься.

Можно ли обжаловать незаконность вручения повестки? Теоретически — да, практически крайне сложно.

«К примеру, судебное разбирательство не отменяет действие повестки, то есть, человек все равно должен идти в военкомат. Кроме того, суды такие дела затягивают», — говорит Кравец.

«Хотя нарушения по повесткам есть, качать права у украинцев уже не сильно получается. Где уговорами, где под давлением заставляют брать те же повестки, заполненные на пустых бланках, и это массово, хотя такого вообще не должно быть. Подключают полицию, бывает, людей задерживают до выяснения обстоятельств», — говорит наш источник в юридических кругах.

Что будет, если не явиться в военкомат

Если человек повестку все же взял, но не явился по ней в военкомат, это снова административная ответственность и штраф.

По повестке на медкомиссию ситуация в целом такая же. За отказ от повестки или неявку в указанные сроки в центр комплектования предусмотрена административная ответственность и штраф.

Неявка в военкомат по повестке предусматривает штраф 310-810 гривен за первое нарушение, 850-1700 гривен — за повторное, 1700-3400 — за нарушение закона о мобилизации (уклонение), 3400-5100 гривен — за повторное.

Правда, как говорит Ростислав Кравец если человеку уже был выписан протокол об административном правонарушении за неявку по повестке, но он все равно игнорирует вызовы в военкомат, то последний может обратиться в полицию с просьбой задержать уклониста и привести его принудительно.

В каком случае наступает уголовная ответственность?

Во-первых, в случае, если человек получит лично три повестки (по уточнению учетных данных или на медкомиссию), но по ним ни разу не явится. По словам Ростислава Кравца, в таком случае против него могут открыть уголовное дело по статье 337 УК за уклонение от воинского учета. Она предусматривает штраф в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов (5100-8500 гривен) или исправительные работы сроком на один год.

"Но там нужно доказать злостное и систематическое уклонение. При этом на практике доказать даже получение человеком трех повесток (по которым он якобы не явился в военкомат) не так легко. Поэтому эта статья практически не применяется, по крайней мере, пока«,— сказал Кравец.

Во-вторых, уголовная ответственность наступает в случае отказа явиться по повестке для отбытия по месту службы. И именно за это сейчас и выносят, в основном, приговоры суды.

«Самая серьезная ответственность — по повестке о прибытии на сборы или по месту службы. Если человек уже прошел медосмотр, но не явился в указанные сроки для отбытия по месту службы, против него могут возбудить уголовное дело по статье 336 УК, которая предусматривает лишение свободы на 3-5 лет», — отметил Кравец.

«Следует отметить, что если человек явился в территориальный орган комплектования, то он фактически признает даже незаконный способ вручения повестки, что лишает его права в дальнейшем ссылаться на нарушения порядка вручения и получения повестки», — добавил Сергиенко.

В этом плане показательно недавнее решение Ахтырского суда в отношении резервиста, который «уклонялся от мобилизации». Офицер запаса получил первую повестку еще в апреле. В июле прошел медосмотр в военкомате. Затем он получил повестку об отправлении в место несения службы, но в этот раз не явился в указанные сроки.

Как пояснил затем он сам, причина неявки — лечение (что подкреплено медицинскими документами). Впрочем, это не помещало открыть против резервиста уголовное дело. Суд аргументы о «лечении» также не впечатлили.

В решении суда отмечается, что нормы действующего законодательства не предусматривают случаев наличия уважительных причин для прибытия военнослужащего или резервиста во время мобилизации в военную часть или на сборы в указанные сроки.

Мужчину осудили по статье 336 Уголовного кодекса, которая предусматривает для уклонистов тюремные сроки от 3 до 5 лет. Ахтырский суд отправил резервиста за решетку на три года.

То есть, приговор был вынесен (и это ключевой момент) после того как человек получил повестку об отправлении к месту несения службы, но по ней в назначенный срок не явился. И на этом основании (несмотря на предоставленные документы о лечении) он и был осужден.

«Такие дела не массовые, по крайне мере, пока. Но, как видим, прецедент уже есть», — говорит Кравец.

По информации украинских СМИ