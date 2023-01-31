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Дайджест > В США зарождается ЛГБТ-тоталитаризм

В США зарождается ЛГБТ-тоталитаризм

Агата Кловская
31.01.23 16:41
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В США зарождается ЛГБТ-тоталитаризм

Американские соцсети скрывают консервативный контент и насаждают левацкие мифы, пишет WT. Автор статьи возмущен тем, что в США стали карать за инакомыслие. Он просит прощения у хоккеиста Проворова за воцарившийся в стране «новый» тоталитаризм, при котором общество начало отрицать биологию.

Первое, что сделали коммунисты после русской революции 1917 года, — это арестовали всех несогласных.

Они закрыли газеты и отказали несогласным в свободе собраний. Даже полезным идиотам из числа союзников-социалистов.

Мы считали, что здесь такое исключено напрочь, но недавнее подавление свободы слова и навязывание официальных точек зрения наводит на некоторые мысли.

В прошлый вторник провайдер спутникового телевидения DirecTV выкинул из своей сети быстрорастущий кабельный канал Newsmax с консервативным уклоном. А в апреле он удалил One America News (OAN) — еще одно консервативное издание в поддержку Дональда Трампа.
DirecTV, частично принадлежащая прогрессивно настроенной компании AT&T, утверждает, что миллионы зрителей лишились доступа к каналам из-за денег, а отнюдь не по идеологическим причинам.

Ага, так мы и поверили!

«Это вопиющий акт политической дискриминации и цензуры в отношении Newsmax, — заявил генеральный директор компании Кристофер Радди. — AT&T дает рупор самым радикальным либеральным каналам, даже с самыми крошечными рейтингами, но Newsmax и OAN из эфира убрали».

Google, YouTube, Instagram,* Vimeo и Facebook* регулярно закрывают консервативный контент, лишая его авторов заработков и загоняя их в «теневой бан». Но при этом за милую душу насаждают левацкие мифы вроде запущенной демократами, ФБР и СМИ утки про «русский сговор» и восхваляют байденовскую стратегию «ковидного нуля» с обязательной вакцинацией.

Кстати о коронавирусе: штат Калифорния принял закон об уголовной ответственности за «медицинское инакомыслие» со стороны врачей, несогласных с распоряжениями правительства. К счастью, в четверг федеральный судья его отклонил.

С другой стороны, Апелляционный суд Колорадо вынес обременительное решение и обязал владельца частной христианской кондитерской Джека Филлипса испечь клиенту торт в честь «перехода» из мужского пола в женский. Мистер Филлипс уже выиграл аналогичное дело в Верховном суде, но его никак не оставят в покое.

А в прошлый вторник обозреватель The Washington Post Кевин Блэкистон выпалил из обоих стволов по тренеру, телеведущему и обладателю Суперкубка по американскому фуболу Тони Данги. Набожный христианин, Данги выступил на ежегодном марше за жизнь, который Блэкистон охарактеризовал не только «прибежищем экстремизма», но и «сборищем белых шовинистов и фанатиков».

Данги также навлек на себя гнев трансгендерных активистов тем, что поделился городской легендой. В ответ на законопроект штата, по которому в туалетах для мальчиков должны обязательно присутствовать прокладки, он твитнул: «Это еще что. Некоторые школы ставят в школьных туалетах лотки для учеников, которые считают себя котятами».

Учитывая, что школы напрочь игнорируют биологическую реальность, нетрудно себе представить, что они встанут на защиту так называемых «фурри», которые отождествляют себя с животными. Однако новость про лотки так и не подтвердилась.

После шквала критики Данги удалил свой твит и извинился.

«Я увидел твит и не так его воспринял, — сказал тренер из Зала славы, а ныне аналитик NBC Sports. — Как христианину, мне подобает говорить с любовью, заботой и уважением. Мне этого не удалось, и я глубоко об этом сожалею».

Черта-с-два. Извинениями эту толпу не проймешь. Теперь они штудируют твиты Данги на предмет других «ненавистнических» высказываний. Вот вам недавняя статья NBC News: «После скандального твита Тони Данги влез в очередную историю с ЛГБТ». Да, в отрыве от своей благотворительной деятельности он сподобился публиковать твиты в поддержку естественного брака. Вот же чудовище!

Отметив, что Данги в марте будет выступить на консервативной христианской конференции, Блэкистон предупредил: «Данги должен знать, что сложившееся о нем впечатление грозит погубить его карьеру». Повезло спортивным обозревателям-либералам: их-то карьере ничего не угрожает!
Сомневаться в ЛГБТ-догме не дозволено никому — даже профессиональному хоккеисту. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов решил пропустить разминку перед игрой в так называемый «вечер гордости», когда команда выкатывается на лед в радужных свитерах с клюшками с радужными лентами. Однако некоторые эксперты призвали его оштрафовать или посадить на скамейку запасных.

«Я уважаю всех. Я уважаю выбор каждого. Но мой выбор — быть верным себе и своей религии», — ответил журналистам Проворов, верующий христианин.

Прости, Иван. Воцарившемуся у нас тоталитаризму советского образцаэтого мало.

Америка — «свободных оплот и храбрых страна». Как же в ней стали карать за нежелание чествовать то, с чем ты не согласен? Но не все фанаты ударились в политкорректность. Свитера с номером Проворова разлетелись как горячие пирожки.

Парируя вопросы о нетерпимости к консервативному инакомыслию, либералы любят приводить в пример историю бывшего квотербека Колина Каперника, которого раскритиковали за то, что он встал на колени во время исполнения национального гимна.

Но это же совсем другое дело. Есть же всеобщие истины. Каперник унизил американский флаг, под которым сражались и гибли тысячи людей и который почитают миллионы американцев, особенно футбольные болельщики. И флаг этот олицетворяет свободу, а не моральный релятивизм.
А Проворов же тихо отказался восхвалять воинствующий сегмент общества с определенными наклонностями, который отрицает тысячелетние моральные устои, а теперь уже готов наброситься на детей.

Утверждать, что трансвеститы как образец для подражания для мальчиков ничуть не хуже Тони Данги, — попросту немыслимо.

По материалам иностранных СМИ

Тэги: ЛГБТ

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