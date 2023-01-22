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Дайджест > Наркотический ад в американской Филадельфии

Наркотический ад в американской Филадельфии

Агата Кловская
22.01.23 13:28
183
Наркотический ад в американской Филадельфии

Филадельфия стала настоящим «городом зомби», пишет Daily Mail. Рынок предлагает новые смертельные наркотики. Транквилизатор для животных ксилазин стал пользоваться небывалым спросом. Неспособность ходить и открытые раны «шириной четыре пальца» — вот что ждет тех, кто решит его попробовать.

Транквилизатор для животных наводняет город и оставляет наркоманов с открытыми зияющими ранами и неспособностью ходить. Этот наркотик вызывает у наркоманов появление ран шириной в четыре пальца, которые заживают месяцами.

Врачи в Филадельфии получили новое руководство, которое поможет им справиться с наплывом пациентов, пристрастившихся к транквилизатору для животных ксилазину (Ксилазин — xilazine — сильный наркотик, применяемый в ветеринарии, впервые синтезирован в 1962 году, для здоровья человека представляет особую опасность из-за множества тяжелых побочных эффектов), известному на улицах как «транк».

Независимые благотворительные организации предупреждают, что этот препарат представляет собой мышечный релаксант, предназначенный для крупных животных, таких как лошади, «лишает возможности ходить» и оставляет с «зияющими ранами» тех, кто его употребил.

Филадельфия стала эпицентром распространения ксилазина, который быстро попал на городские рынки наркотиков в качестве дешевого и очень сильнодействующего вещества.

Чаще всего его используют для разбавления сильнодействующего синтетического опиоида фентанила, заменившего большую часть героинового трафика в Филадельфии.

Сара Лорел, основательница информационно-просветительской организации Savage Sisters, сказала The Philadelphia Inquirer: «Я никогда не видела, чтобы люди находились в таких ужасных условиях. У них открытые зияющие раны, и они не могут ходить».

Savage Sisters управляет семью реабилитационными центрами в Южной Филадельфии, где наркозависимые могут принять горячий душ, поесть и получить первичную обработку своих ран.

У одного из пациентов отделения Savage Sisters на Кенсингтон-авеню, 43-летнего Ника Галлахера, прошлой весной после нескольких лет употребления инъекционных наркотиков образовался инфицированный абсцесс на руке.

Он сказал, что рана изначально была «шириной в четыре пальца». И добавил: «Я знаю, что транквилизатор ксилазин замедляет заживление».
Другой пациент по имени CJ, который курит наркотические смеси, сказал: «Нормальная рана заживает примерно месяц, и они появляются сами по себе».

Ксилазин не одобрен для употребления людьми. Считается, что наркоманы добавляют его к фентанилу для усиления наркотического эффекта.
В прошлом месяце департамент здравоохранения Филадельфии выпустил руководство для врачей, предупредив, что, поскольку тестирование ксилазина в медучреждениях еще не проводилось, наркозависимые люди могут даже не осознавать, что оказались под чрезвычайно вредным воздействием этого вещества. Ксилазин приводит к появлению серьезных ран, которые увеличивают риск заражения крови и даже смерти, однако люди, употребившие это вещество, не обращаются за медикаментозным лечением, потому что симптомы отмены этого наркотика очень болезненны. Они включают в себя сильные боли, озноб, потливость, беспокойство, тревогу, возбуждение.

Некоторые наркозависимые сообщают о появлении язв по всему телу. Многие остаются инвалидами, так как им вынуждены ампутировать пальцы, руки, пальцы ног, ступни и даже ноги. В то время, как раны в месте инъекций являются обычным явлением, люди отмечают, что у них появляются раны и на тех частях тела, в которые они никогда не делали инъекций. Это же отмечают и те наркозависимые, которые нюхают или курят наркотики.

В новых рекомендациях для врачей говорится, что препарат вызывает «прогрессирующие и обширные» кожные язвы, заполненные мертвыми тканями.

Исследования ксилазина пока остаются неполными, но считается, что раны возникают из-за того, что препарат сужает кровеносные сосуды в районе места инъекции, снижая кровяное давление. В свою очередь, это ухудшает заживление ран в других частях тела.

А поскольку ксилазин не является опиоидом, людей, принимающих его в сочетании с наркотиками, труднее лечить налоксоном, который может предотвращать передозировку опиоидами.

В настоящее время не существует специального лечения от зависимости к ксилазину, одобренного американским департаментом по контролю за лекарственными средствами

В Филадельфии, которая считается эпицентром ксилазинового кризиса, около трети всех передозировок опиоидами со смертельным исходом в 2019 году были связаны именно с ним.

По материалам иностранных СМИ

Тэги: США, наркотики, криминал

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