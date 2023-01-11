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Дайджест > Сервис Google Фото может быть опасен для ваших персональных данных

Сервис Google Фото может быть опасен для ваших персональных данных

Александр Панько
11.01.23 20:57
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Сервис Google Фото может быть опасен для ваших персональных данных

Большинство людей неправильно пользуются сервисом Google Фото, пишет Wired. Фотографии нужно периодически систематизировать и удалять, утверждает автор статьи. В противном случае ваши персональные данные могут оказаться под угрозой.

В постоянно расширяющемся облачном хранилище опасностей гораздо больше, чем вы думаете.
Каждый год свыше миллиарда человек используют приложение Google Фото для загрузки и хранения миллиардов фотографий и видео. У многих последовательность действий наверняка идентична: выбрать несколько фотографий на телефоне, после чего они автоматически загружаются в облачный сервис Google. Можно выбрать лучшее фото и поделиться им в WhatsApp или Instagram*. После этого об остальных снимках можно уже не вспоминать. Эти фотографии присоединяются к постоянно обновляемому потоку данных о жизни.

Но так быть не должно. Если выкладывать тысячи фотографий, а потом никак их не сортировать и не организовывать, возникает целый ряд рисков, связанных с конфиденциальностью. Кроме того, в будущем вы не сможете содержать свою коллекцию в порядке. Пора прекратить хаотично накапливать информацию, пока ситуация не вышла из-под контроля.

За последние шесть недель я посвятил примерно 12 часов удалению тысяч фотографий, выложенных в мой аккаунт в Google Фото за последние пять лет. В целом я удалил 16 774 фото и видео. Занимаясь этим делом и тысячи раз нажимая клавишу «delete», я понял три вещи. Во-первых, сам того не осознавая, я включил в свою фотоколлекцию огромное количество конфиденциальной персональной информации (о себе и о других). Во-вторых, мне не нужно так много фотографий. И в-третьих, если привести коллекцию в порядок, в аккаунте освобождается много места.

Свой фотоархив я завел в начале 2000-х годов, когда фотографировал все цифровой камерой на восемь мегапикселей. Там десятки тысяч фотографий (сколько именно, сказать невозможно). И весь этот массив данных обрабатывает Google. Сначала эти фотографии хранились на компакт-дисках, потом я перенес их на Flickr, пока фотохостинг не ограничил коллекцию тысячью изображений, а примерно в 2018 году все это перекочевало в Google Фото. Когда компания ограничила хранилище в аккаунте 15 гигабайтами, я начал платить за увеличение объема.

В этой коллекции семейные фотографии, сделанные во время праздников и отпусков, соседствуют с селфи. Там огромное количество снимков еды и собак. Когда камеры на телефонах усовершенствовали, а облачное хранилище стало казаться безразмерным, я с каждым годом стал делать все больше фотографий. И не только я. В Google Фото невообразимое количество данным обо всех нас. В 2020 году компания заявила, что хранит четыре триллиона фотографий, и что каждую неделю люди размещают в ее сервисах 28 миллиардов новых фото и видео.

Удалять эти тысячи снимков приходится вручную. Это очень утомительно. Взяв айпад, я начал просматривать каждый снимок, сохраненный в коллекции за последние 15 с лишним лет, выделяя все то, что намеревался отправить в корзину. Как-то раз я удалил 2 211 фотографий за 45 минут. В основном удаленные снимки повторяли друг друга. У меня было 16 фотографий, как я бегу по лесу. Я оставил две или три самые лучшие. Заодно избавился от нескольких тысяч скриншотов: не пощадил даже тот момент, когда меня проверяли в Твиттере, а также новость об аресте козла.
Но в коллекции было множество снимков, которые вообще не надо было хранить. Я много лет хранил фото паспортов — своих собственных и своих друзей, которые присылали их мне для заказа билетов, бронирования мест в отелях и так далее. Я нашел фотографии, где есть данные, необходимые для получения доступа к банковскому счету. Я хранил адреса людей, а также скриншоты, показывающие, как до них добраться. Этот список можно продолжать: адреса личной электронной почты, фотографии с предупреждениями, скриншоты деликатных бесед, маршруты пробежек, схемы поездок, снимки ноутбуков с конфиденциальных встреч. В этих фотографиях хранились огромные куски моей жизни. Я не знал, что сохранил их, либо забыл про них, как только они стали мне не нужны.

Все это создает опасность. Основную часть прибыли Google получает от рекламы, а в своей политике конфиденциальности компания сообщает, что не станет показывать вам персонализированную рекламу на основе ваших фотографий. Компания хорошо обеспечивает сохранность данных. Успешных взломов ее данных невероятно мало. Но каждый элемент данных, который вы без необходимости храните, усиливает риск в том случае, если что-то пойдет не так. Документы можно использовать для кражи персональных данных, а эти персональные данные помогут создать общее представление о вас: с кем вы говорите, где живете, какие места часто посещаете. Доступ к моим фотографиям можно было получить в случае пропажи или кражи моего телефона. (Такие проблемы возникают не только с Google Фото; они возможны с любым онлайновым хранилищем фотографий.)

Но есть и другие причины потратить какое-то время на удаление фотографий. Постоянно расширяющиеся облачные хранилища дают возможность постоянно делать снимки и сбрасывать их в кучу. Если их сортировать, так легче будет найти конкретные события и лучшие фотографии. Прожди я еще несколько лет, и эта работа стала бы настолько устрашающей, что даже начать ее было бы невозможно. За 10 лет я накопил бы дополнительно от 20 до 40 тысяч снимков. Теперь я намерен разбираться с новыми фотографиями раз в год.

Здесь есть еще и чисто практическая сторона. Теперь у меня в аккаунте Google больше свободного места. До удаления лишнего у меня было занято в хранилище около 80 гигабайт. Я сократил объем до 60 гигабайт. У Google есть ряд инструментов, помогающих управлять фотографиями. Если вы не хотите удалять их или хранить в главной библиотеке, снимки можно архивировать. Их можно разобрать по альбомам (мне уже было поздно это делать). Инструменты управления хранилищем позволяют удалять фотографии и видео большими партиями, а также избавляться от скриншотов и размытых снимков. Кроме того, можно высвободить часть объема в хранилище, уменьшив размер фотографий. Для этого достаточно выбрать режим экономии пространства «storage saver quality».

Но я одержим стремлением к организации своей цифровой жизни, и поэтому полное удовлетворение от работы я получаю лишь тогда, когда все делаю вручную. Когда я просматривал десятки тысяч снимков, сделанных за две трети моей жизни, мне был приятен сам процесс. Я попал в своеобразный водоворот ностальгии. А закончив работу, я стал снимать еще больше.

По материалам иностранных СМИ

Тэги: Google Фото

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