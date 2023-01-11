Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться

Почти год украинцы живут в постоянном стрессе. Новости, от которых захватывает дыхание, тревога за близких, злость из-за отключения света. Поэтому очень важно уметь самостоятельно и в любой момент успокаиваться. А помогут в этом дыхательные упражнения от психолога-методиста программы «Несокрушимая мама» Ольги Коптевой.

«Дыхание — наше все, — считает психолог Ольга Коптева. — Когда человек стресует, то начинает быстро и прерывисто дышать, что приводит к перенасыщению организма кислородом. Чтобы успокоиться можно подышать в пакет, но если его под рукой нет, то предлагаю выполнить следующие простые упражнения».

«3 на 6»

Всё просто. Вдыхаем на три счета, выдыхаем на шесть. Также можно вдыхать четыре и выдыхать на восемь. То есть, выдох должен быть в два раза длиннее вдоха. Так мы снижаем уровень кислорода и успокаиваемся.

Дыхание по квадрату

Еще одна действенная практика, которая помогает не только выровнять дыхание, но и отвлечь мозг от стрессовой реакции. Вдыхаем на 4 счета, затем производим задержку дыхания на 4 счета, затем выдыхаем так же на четыре и снова задержка на четыре. И так — несколько раз.

«От 10 до 1»

Это упражнение также концентрирует наше внимание на дыхании. Наша задача такая же — считать наши вдохи и выдохи. Просто по другой схеме. Дышим и считаем: вдох-выдох — десять, вдох-выдох — девять, вдох-выдох — восемь, вдох-выдох — семь, вдох-выдох — шесть, вдох-выдох — пять... И так до единицы.

По материалам женского журнала «Настроение»