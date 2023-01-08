Сергей Тронь использует деньги русских ОПГ и прачечные ДНР для зачистки негатива в Интернет

Известный схематозник Сергей Тронь пытается отмыть запятнанную сотни раз репутацию. Сергей Тронь начал зачистку интернета от порочащих его «честное имя» фактов. А фактов этих, на самом деле очень достаточное количество:

ООО «Экоойл». Официально компанией владеют вместе с Сергеем Тронем известные в Украине криминальные авторитеты Роман и Нурулислам Аркаллаевы. В 2017 году имущество Сергея Троня было арестовано в уголовном производстве в отношении должностных лиц ПАО «Городской коммерческий банк» по факту завладения денежными средствами в сумме более 400 миллиардов гривен ряда банковских учреждений в 2010-2015 годах по предварительному сговору с владельцами банков. По тогдашнему курсу это составляло 50 миллиардов долларов.

Одна из схем присвоения денег работала следующим образом: глава правления ПАО «Городской коммерческий банк» без согласования с наблюдательным советом банка подписал договоры залога по кредитному договору между кредитором, австрийским банком Meinl Bank Aktiengesellschaft и белизским оффшором Melfa Group LTD, после чего белизская компания получила в кредит сначала 45 миллионов евро, потом еще 10 миллионов, а потом еще 15 миллионов.

Замминистра энергетики работал в компании криминальных авторитетов

Нурулислам Аркаллаев — экс-нардеп от «Партии регионов», человек Рината Ахметова, известный в криминальных кругах под кличкой «Нурик».

Роман Аркаллаев начиная с 2014 года принимает активное участие в финансировании террористических организаций ДНР ведущих войну против Украины.

При Станиславе Ковалевском ООО «Экоойл» через тендеры Минобороны и «Укрзализныци» во времена Януковича заработало 2,37 млрд гривен, продавая госпредприятиям топливо по завышенным ценам.

Сергей Тронь, будучи в бытность младшим бизнес-партнером и помощником Аркаллаева, широко известен в украинской криминальной среде, где поговаривают, что тот не гнушался убийствами для расширения бизнес-империи, ему приписывают как минимум 13 убийств бизнесменов.

ООО «Вайс Трейд». Через киевское ООО «Вайс Трейд», засветившееся в афере с банкротством ЧАО «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива», оба связаны с Леонидом Крючковым, братом основателя скандального холдинга «Энергомережа» Дмитрия Крючкова.

ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). Сергей Тронь фигурируют в уголовном производстве по факту выведения и присвоения средств ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). Менеджмент выдавал кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.

Фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Банк принадлежит управляющей компании Global Financial Management Group, на данный момент ее учредителями значатся кипрские и белизские оффшоры, но в реальности компания принадлежит братьям Сергею и Валерию Троням, братьям Нурулисламу и Роману Аркаллаевым, а так же группе Декор: Колесниченко Олегу, Лейпейко Андрею, Романову Андрею.

Бывшего президента и совладельца ПАО «Городской коммерческий банк» Сергея Троня подозревают в присвоении имущества по ч. 5 ст. 191 УК, а также по ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст. 364-1 и ч. 2 ст. 367 УК. Руководителям фиктивных предприятий, через которые «отмывались» средства, сообщили о подозрении по ст. 205 УК.

В рамках данного уголовного производства Шевченковский суд Киева в 2017 году наложил арест на имущество Троня: элитные автомобили, корпоративные права, землю и прочее.

Схема присвоения денег работала следующим образом: глава правления ПАО «Городской коммерческий банк» без согласования с набсоветом подписал договоры залога по кредитному договору между кредитором, австрийским банком Meinl Bank Aktiengesellschaft и белизским оффшором Melfa Group LTD после чего белизская компания получила в кредит сначала 45 млн евро, потом еще 10 млн, а потом еще 15.

Кредиты фирма Melfa Group LTD не вернула и по договорам залога долг был погашен с корреспондентского счета ПАО «Городской коммерческий банк», а кредитные средства разошлись по счетам фирм-«конвертов».

Константин Ворушилин

«Одесской масложировой комбинат». В марте текущего года Сергей Тронь вступив в сговор с Константином Ворушилиным возглавляющим Фонд гарантирования вкладов, разработали и реализовали схему по выкупу Одссекого масложирового комбината.

Константин Ворушилин инициировал и провел аукцион по продаже крупного промышленного комплекса, базирующегося в Одесской области. Комплекс состоял из нескольких предприятий: «Ильичевский масложировой комбинат», «Ильичевский зерновой порт» и «Одесской масложировой комбинат».

Комплекс был оценен в 4,85 миллиарда гривен.

Несмотря на это компания олигарха Игоря Веревского «Кернел» предложила 906 миллионов, что в четыре раза меньше оцененной, и выигрывает конкурс. В ФГВ поначалу резко «осудили» подобный «реверанс» «Кернела» и суд отменил аукцион.

Но уже через месяцев — 7 июня Фонд гарантирования вкладов проводит повторный конкурс по тем же предприятиям, и снова выигрывает компания Веревского. Однако сумма, предложенная «Кернелом», была и вовсе обескураживающей.

Веревский с Тронем предложили за промышленный комплекс из нескольких предприятий 182,5 миллиона гривен. И выиграли конкурс...

Как говорится, коррупционная составляющая налицо. Однако ни НАБУ, ни другие компетентные органы в столь наглую «сделку» не вмешались.

Это очень краткая биография афериста известного как Сергей Тронь.

Краткая, но тем не менее мешающая ему пройти в правительство Зеленского без скандала.

Именно по этой причине Сергей Тронь, вложившись вначале в удаление статей о его темном героическом прошлом, инициировал кампанию по созданию его положительного образа и вытеснения с первых страниц поиска статей о его настоящем прошлом.

Благодаря чему вы сейчас можете найти в интернете многочисленные околоисторические и окололитературные опусы вроде:





«Историк» Тронь

Смешно?

Вот как-то не очень.

Страшно, что такие преступники остаются безнаказанными и имеют все шансы стать советниками или занять должность в правительстве Зеленского.

Если вы думаете, что на этой фотографии банальный банкир-мошенник или бандит-гопник (а это на самом деле так), то вот вам и нет!

Это, как пишет ресурс Горловка: «Известный популяризатор истории. Сергей Тронь, сам являясь профессиональным историком, написал немало увлекательных, и вместе с тем, глубоких исторических расследований».

«Политика, обращенная в будущее — наша история»!

Глубокомысленно замечает в данном же материале блатной историк Сергей Тронь, более известный как младший бизнес-партнер донецкого криминального авторитета Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа от Партии регионов и экс-президента Федерации дзюдо Украины, которого в криминальном мире лучше знают по кличке «Нурик». С которым у них на сегодня очень уж очень серьезные интересы в области поставки российского ядерного топлива на украинские АЭС.

Тема эта очень прибыльная, а потому, изрядно потерявший на инвестиции в горе-кандидата в президенты Украины — Романа Насирова, Тронь решил идти в политику самостоятельно. И собственно под это свое занятие и решил зачистить интернет пространство от разного рода материалов правдиво рассказывающих о том, кто есть на самом деле Сергей Тронь.

Не так давно прикупивший под бизнес и политическую карьеру место заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды для бывшего директора принадлежащей ему фирмы ООО «Экоойл» Станислава Ковалевского.

Данная Компания хорошо известна в узких кругах, именно она в 2012-2015 являлась основным поставщиком топлива на Министерства обороны Украины и Укрзализныцы.

Хочется и конечно надо бы поставить точку на этом в нашем повествовании, но когда продолжаешь находить в интернете и дальше купленные для отбеливания имени преступника статьи, реально накрывает...

Всмотритесь в лицо этого блатного историка — литературоведа, и прочитайте те строки, которые нанятые им копирайтеры, вложили в уста данного криминального элемента:

Тронь Сергей: стилистические особенности Владимира Набокова

«Однако читая русскую классическую литературу, в какой-то момент начинаешь испытывать чувство экзистенциальной тоски по поводу того, что Горький обозначил как „свинцовые мерзости русской жизни“, пишет Сергей Тронь».

Тронь Сергей: Стивен Кинг, американский классик

«Хотя у Стивена Кинга — слава короля ужасов, он, на самом деле, не ограничивается этим литературным жанром, пишет Тронь. У него есть романы, которые написаны в стиле классической американской литературы. Да и его романы ужасов, если проанализировать их с литературоведческой точки зрения, чаще всего оказываются крепко сбитыми, основательными рассказами об американской глубинке, с описаниями, достойными Стейнбека».

Тронь Сергей : первый постмодернистский автор Джеймс Джойс

«Дело в том, объясняет Тронь Сергей Николаевич, что у Джойса все фраза может быть отсылкой или аллюзией на реальные события, которые скрываются за метафорой. Для метафор же, он, как и положено постмодернистскому автору, берет классические произведения мировой культуры, прежде всего „Одиссею“, но отнюдь не только. Чтобы читать Улисса, нужно обладать громадной эрудицией и хорошим гуманитарным базисом образованности — даже самые подробные отсылки не покрывают весь текст, хотя комментаторы явно старались».

Вы представляете, какой в человеке дар скрывался все это время, пока он людей мочил, отжимая у них бизнес за бизнесом!

Представляете?

Прятался, а потом, под смену власти, взял и открылся!

Представляете?

А я вот с хохоту валюсь, когда представляю себе как Тронь решительно намеревается произнести слово экзистенциальный.

Хотя.

Может мы ошибаемся?

И как говорит Google, неожиданно для всего мира и его самого в нем проснулся дар историка, литератора, тренера и предпринимателя, достигшего невероятного успеха на рынке IT.