Шрифт из трупов мертвых русских солдат. Арестович раскритиковал людоедские тренды украинцев

Советник Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал украинцев, распространяющих картинки с надписями, сделанными якобы «трупами россиян».

Речь о телеграм-боте, который появился в ответ на завирусившееся в соцсетях скриншот «новости» «Комсомольской правды» с сообщением о том, что в Украине якобы выложили телами мертвых солдат портрет Степана Бандеры (на самом деле такой новости не существует, а скриншот является фейком).

После этого появился телеграм-бот, который в ответ на текстовое сообщение присылает картинку с этим текстом, где буквы образованы «трупами солдат».

«Я по поводу шрифта из мертвых и весёлой волне, которая прокатилась сетями и в которой многие из нас приняли участие. Вы даже представить себе не можете, что вы намотали себе на голову этим „весельем“. Нельзя издеваться над мертвыми. Ни в каком варианте», — пишет Арестович.

Он заявил, что пишет это не так из-за реакции Запада или имиджа Украины, как из-за «кармы».

«Я ещё хочу спасти ваши личные собственные души. Карма на войне очень плотная», — пишет Арестович.

Он считает постинг картинок с надписями из тел «признаками личной слабости и глупости».

«Пытаясь „победить“ уже погибших врагов, вы умираете заживо и убиваете ещё живущих своих. Не спрашивайте потом — по ком звонит колокольчик на Ютубе. Он звонит по вам», — закончил Арестович перефразированной цитатой Хэмингуэя.

По материалам соцсетей