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Дайджест > Что меняется с 1 января 2023 года в Украине: налоги, тарифы и др.

Что меняется с 1 января 2023 года в Украине: налоги, тарифы и др.

Александр Панько
01.01.23 23:14
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Что меняется с 1 января 2023 года в Украине: налоги, тарифы и др.

С 1 января 2023 года в Украине ожидается ряд изменений. Запланировано повышение пенсионного возраста, рост тарифов на воду, электроэнергию и услуги Новой почты, введение нового налога на земельные участки, изъятие из оборота 5 и 10 бумажных гривен.

Об этих и других нововведениях подробно пишут СМИ.

Социальные выплаты и пособия в 2023 году в Украине

С 1 января социальные выплаты и пособия в Украине будут зафиксированы на весь 2023 год.

Базовый прожиточный минимум составит 2589 гривен и отдельно для разных групп населения:

— детей в возрасте до 6 лет — 2 272 грн;
— детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2 833 грн;
— трудоспособных лиц — 2 684 грн;
— для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) — 2 093 грн.

Минимальная зарплата в 2023 году не повысится:

— в месяц — 6 700 грн;
— за час — 40,46 грн.

Выплаты матерям-одиночкам составят:

— на ребенка до 6 лет — 2 272 грн;
— от 6 до 18 лет — 2 833 грн;
— от 18 до 23 (если учится на стационаре в вузе) — 2 684 грн.

Алименты — гарантированный минимальный размер на одного ребенка, которые платит отец или мать, если у них низкие доходы, — будет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка, а именно:

— для детей до 6 лет — 1 136 грн;
— от 6 до 18 лет — 1 416,50 грн;
— от 18 лет до 23 года — 1 342 грн.

Выплаты переселенцам

С 1 января 2023 года будет автоматически продлено пособие на проживание для ВПЛ.

Выплаты для переселенцев останутся на том же уровне — 2 и 3 тысячи грн.

Помощь от государства граждане будут получать на основании перечня территориальных общин, которые находятся в районах ведения боевых действий, под временной оккупацией или в окружении.

Компенсация за коммунальные услуги для семей, предоставляющих ВПЛ жилье, вырастет вдвое: с 450 гривен на одного переселенца до 900 гривен.

Повышение пенсионного возраста в 2023

В 2023 году на пенсию смогут выйти граждане при таких условиях:

— в возрасте 60 лет и если страховой стаж не менее 30 лет (в уходящем году было 29 лет);
— от 63 лет и со стажем от 20 до 30 лет;
— в 65 лет — если страховой стаж от 15 до 20 лет;

Начиная с наступающего года пенсионный возраст будет повышаться постепенно.

Если у гражданина на момент наступления указанного возраста не будет нужного стажа, ему предлагается официально работать до тех пор, пока он его заработает.

В случае, если стаж украинца меньше 15 лет на момент исполнения 65 лет, вместо пенсионных выплат он будет иметь право на получение государственной социальной помощи.

Индексация пенсий с 1 января законом о госбюджете не предусмотрена. В тоже время правительство подтвердило, что в марте пройдет традиционный перерасчет пенсий.

Повышение тарифов на электроэнергию

НКРЭКУ утвердил повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году для небытовых потребителей.

Средний рост цены для конечных небытовых потребителей будет составлять около 15 копеек за кВт-ч. Для промышленных энергоемких — около 4 копеек за кВт-ч«.

«Вместе с этим цена электроэнергии для бытовых потребителей остается на действующем уровне», — отметил регулятор.

Повышение тарифов на воду

В Украине с 1 января поднимают тарифы на воду и водоотвод. Решение об этом приняла НКРЭ.

Отметим, что до конца действия военного положения был введён мораторий на повышение коммунальных тарифов, но он не распространяется на холодную воду. Чем и воспользовались власти.

По данным НКРЭ, тарифы в среднем повысятся на 10%. Но это «средняя температура по больнице». В Киеве, например, повышение будет почти в 30%.

Изначально, НКРЭ хотела утвердить сразу два повышения тарифов на воду — с 1 января и с 1 июля, но, вероятно, чтоб не сильно злить население, вопрос о втором повышении пока подвесили и решение по нему примут в мае.

Подробнее о том, кто и сколько теперь будет платить за воду, чем обосновывается повышение тарифов и как быть тем, кто платит за воду не по счетчику (а воды из-за блэкаутов часто не бывает вовсе) — в нашей статье.

Тарифы «Новой почты» и «Укрпочты»

С 1 января «Новая почта» повысит тарифы на услуги.

В частности, подорожает отправка посылок по Украине:

— до 2 кг — 70 грн (сейчас 60),
— до 10 кг — 100 грн (сейчас 80),
— до 30 кг — 140 грн (сейчас 120).

В категории «Локал» новый тариф на посылки — 50-80-120 (вместо 40-60-80 сейчас).

В то же время «Новая почта» отменит дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, которая составляет 20 грн, то есть, она будет бесплатной.

С нового года отменяется единый тариф для почтоматов (60 грн). Теперь для отправки посылок через почтомат будут действовать те же тарифы что и для отделений.

Курьерские услуги тоже подорожают:

— с 30 грн до 35 грн для отправок до 30 кг,
— с 90 грн до 100 грн за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг.

Доплата за доставку в пгт или село вырастет с 20 до 25 гривен.

«Учитывая скачки цен на топливо и другие расходы, „Новая почта“ с начала 2023 года вносит изменения в тарифы», — говорится в релизе компании.

В это же время «Укрпочта» решила снизить стоимость доставки посылок из Украины в Польшу на 75%. Изменения тоже начнут действовать с января.

Изъятие из оборота бумажных банкнот 5 и 10 гривен

С 1 января Нацбанк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов.

Их заменят обновленными денежными знаками от 2023 года.

В обращении оставят монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

Субсидии в Украине в 2023 году

С 1 января назначать, начислять и выплачивать субсидии и льготы будет Пенсионный фонд. Средний размер составит 1800 гривен в месяц.

Порядок расчета будет происходить исходя из дохода за первый и второй квартал, которые предшествуют тому кварталу, когда человек обращается.

На субсидию смогут подать заявление и граждане, получающие пособие по безработице, а также те, кто в период военного времени потерял работу.

Если человек зарегистрирован как безработный, его среднемесячный совокупный доход по сумме назначенного пособия по безработице за полный месяц учитывается вместо дохода.

Налог на земельный участок

С 1 января вступает в силу новый сбор — минимальное налоговое обязательство (МНО) по земельному участку. Размер МНО для физических лиц будет определять налоговая. Счета будут присылаться через сообщения о необходимости оплаты.

Юридические лица будут заниматься этим вопросом самостоятельно. В 2023 году обязательство будет выплачиваться за 2022 год.

МНО не будут оплачивать:

— на территориях, где шли или идут боевые действия,
— оккупированные территории, засоренные взрывоопасными предметами,
— территории, где возведены фортификационные сооружения,
— владельцы участков дачных и садоводческих кооперативов, приобретенные в собственность или пользование их членами по результатам приватизации,
— земли запаса,
— участки физлиц на праве собственности или пользования в пределах населенных пунктов,
— участки, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Отключение света

Утешительных прогнозов о подаче электроэнергии пока нет. Власти не обещают, что с января ситуацию удастся в корне исправить на фоне постоянных ракетных обстрелов.

С начала года отключения сохранятся. Власти сообщают, что на данный момент находятся в стремлении на выход к отключениям по графику.

В целом же энергосистему Украины можно будет стабилизировать до лета 2023 года, что позволит прекратить отключения света.

С таким прогнозом выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Однако чиновник отметил, что он будет актуален при условии, что Россия не будет осуществлять новые массированные ракетные атаки.

Новые условия для беженцев в Германии

Германия увеличит пособия для беженцев из Украины с 1 января 2023 года. Размер выплат увеличится на 40-50 евро в месяц. Указанные категории граждан ежемесячно будут получать:

— одинокие взрослые — 502 евро;
— родители-одиночки — 502 евро;
— совершеннолетний гражданин Украины (состоящий в браке) — 451 евро в месяц;
— дети 14-17 лет — 420 евро;
— дети 6-13 лет — 348 евро;
— дети до 5 лет — 318 евро.

Кроме непосредственно выплат, украинцам покрывается часть стоимости аренды жилья. Сумма отличается в зависимости от федеративной земли, составляет около 520 евро в месяц на одного человека.

По информации украинских СМИ

Тэги: налог, тариф, 2023 год

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