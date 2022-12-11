Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > В Украине резко выросло количество квартирных краж

В Украине резко выросло количество квартирных краж

Александр Панько
10.12.22 21:46
199
В Украине резко выросло количество квартирных краж

С началом возврата домой бежавших от войны украинцев, выросло количество зафиксированных случаев квартирных краж.

Рассказываем о том, что сейчас происходит в данном направлении и как обезопасить свой дом от непрошенных гостей.

Количество краж выросло, но их меньше, чем в прошлом году

По данным сервиса «Опендатабот», в августе, по сравнению с июлем, количество квартирных краж выросло на 26%. Однако, по сравнению с прошлым годом, это почти в 2 раза меньший показатель: в августе прошлого года было зарегистрировано 762 таких дела, а в августе 2022 г. — 416. В среднем в прошлом году открывалось 668 дел в месяц, а в этом году — 303.

При этом находить и осуждать воров стали больше. Так, в 1,6 раза вырос процент врученных подозрений обвиняемым по делам — с 39% (средний показатель в 2021) до 62% (средний показатель текущего года). Кроме того, в 1,5 раза вырос процент дел, направленных в суд — с 35% (в среднем за 2021 год) до 53% (в среднем за 2022 год).

Рост квартирных краж в августе связывают с тем, что многие украинцы начали возвращаться домой, а значит, возвращаются и преступники.

А снижение количества преступлений может объясняться введенным в большинстве регионов страны комендантским часом: ведь подобные преступления часто совершались именно в темное время суток. К тому же, повысилась и бдительность украинцев, которые еще в начале войны стали более внимательно следить за тем, что происходит в их подъездах и домах.

Как обезопасить свое жилье?

О том, как лучше обезопасить жилое помещение, рассказали на UBR. Преступники, как правило, проникают квартиры через двери и окна. Поэтому необходимо:

— жителям первых этажей — установить на окна решетки, защитную фурнитуру (доля металлопластиковых окон) и защитные пленки для стекол, которые делают их неуязвимыми даже для металлических предметов;

— жителям частных домов — установить металлические роллеты (ставни) на окна и двери, которые можно открыть изнутри, а вот снаружи они надежно защищены от вскрытия;

— установить качественную бронированную дверь, которая должна быть тяжелой и сделанной из толстого металла. Чтобы ее было сложнее вскрыть, она должна открываться наружу;

— установить монтируемый внутри двери, а не накладной замок, который сложнее будет снять;

— установить сигнализацию. Иногда хватает просто шумовой сигнализации, которая своим включением просто спугнет воров, а иногда требуется GSM-устройство, которое может отправить сообщение владельцу квартиры о том, что в помещение кто-то проник;

— нанять охрану — это уже для самых серьезных случаев и дорогих помещений. Так, охранник из охранной фирмы в случае срабатывания сигнализации должен прибыть на место в течение нескольких минут. А некоторые охранные фирмы еще и несут материальную ответственность за сохранность имущества в помещении. Этот способ люди, связанные с силовыми структурами, считают самым надежным.

Кроме того, если Вас долгое время нет дома, можно попросить соседей присматривать за квартирой: к примеру, воры часто ставят метки на двери или возле двери помещения, которое собираются ограбить, и, если метка остается нетронутой на протяжении определённого времени, берутся за «дело».

Также украинцам не рекомендуют распространяться о своих планах уехать на публичных площадках (к примеру, в соцсетях), спрятать все ценности в максимально укромные места (тайников должно быть несколько и все их не найдут) и установить в помещении специальные лампочки с таймерами, которые будут автоматически включаться при отсутствии владельца по вечерам и создавать иллюзию присутствия людей в помещении.

По материалам украинских СМИ

Тэги: кража, криминал, воровство

Комментарии

Статьи

10.12.22 19:46

Защитник Бахмута: После боя с нами россияне за одну ночь вывезли 36 своих двухсотых

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Поляки в шоке - в стране готовится массовая раздача повесток в военкоматы
10.12.22 11:30

Поляки в шоке - в стране готовится массовая раздача повесток в военкоматы

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.12.22 16:22

На Одесчине в храмах и монастырях УПЦ откроются пункты обогрева и помощи
10.12.22 15:59

В УПЦ рассказали, почему во время поста нужно отказаться от развлечений
10.12.22 15:36

Воины ВСУ выразили поддержку УПЦ и призвали прекратить гонения на Церковь
10.12.22 13:50

Архиепископ УПЦ считает, что совместить процветание Украины с запретом Церкви – невозможно
10.12.22 13:40

В УПЦ объяснили, что значит образ и подобие Божие в человеке
10.12.22 13:18

В УПЦ объяснили, почему играть в карты - грех
09.12.22 18:35

Священник УПЦ объяснил, возможно ли совершение таинства Крещения повторно
09.12.22 16:51

Ученые назвали неожиданный рецепт долголетия
09.12.22 16:16

Стало известно, где в Украине сложилась самая сложная ситуация со светом
09.12.22 15:50

В Украине заминировано треть территории. На разминирование уйдет 10 лет
09.12.22 16:16

Стало известно, где в Украине сложилась самая сложная ситуация со светом
09.12.22 15:20

У Киева есть технологии для того, чтобы нанести удар по Москве, — Forbes
09.12.22 12:54

В «Укрэнерго» объяснили новые аварийные отключения света
09.12.22 11:48

В группировку, которая готовила переворот в Германии, вербовали через ясновидящих
09.12.22 10:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 93 390 солдат
08.12.22 15:49

Путин готовит россиян к затяжной войне, — ISW
08.12.22 12:53

Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
08.12.22 12:26

Киевлян предупредили о возможном «апокалипсисе» в столице
08.12.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 93 тысяч солдат
07.12.22 16:56

Журнал TIME признал Зеленского человеком года
06.12.22 11:38

Жителям Киевской области рассказали, будет ли у них электричество в ближайшие дни
05.12.22 09:31

Электричество в Киев с сегодняшнего дня будут отключать по-новому
05.12.22 18:36

Воины ВСУ призвали остановить преследование УПЦ
06.12.22 09:05

К Земле летят сразу три астероида
07.12.22 11:39

В НАТО оценили вероятность завершения войны в Украине
07.12.22 11:30

В Германии разоблачили заговорщиков, которые готовили монархический госпереворот
05.12.22 13:08

Еврокомиссия подготовила новый пакет антироссийских санкций
07.12.22 16:56

Журнал TIME признал Зеленского человеком года
06.12.22 11:32

Курс доллара в Украине падает два месяца кряду
05.12.22 10:38

Поляки говорят, что уже выделили Украине более семи миллиардов евро
Фото и Видео
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
С Лукашенко произошел неожиданный конфуз в Бишкеке
С Лукашенко произошел неожиданный конфуз в Бишкеке
В российском Барнауле пылает крупный шинный завод
В российском Барнауле пылает крупный шинный завод
Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной
Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
На важнейшей железнодорожной «артерии» России сгорели электроподстанции
На важнейшей железнодорожной «артерии» России сгорели электроподстанции
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
Проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают, — Буданов
Проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают, — Буданов
Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили
Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили
Зеленский приехал на Донбасс
Зеленский приехал на Донбасс
fraza.com
Новости блогосферы
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?

Опрос

Слушаете ли вы ежевечерние видеообращения Владимира Зеленского?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.