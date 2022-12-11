В Украине резко выросло количество квартирных краж

С началом возврата домой бежавших от войны украинцев, выросло количество зафиксированных случаев квартирных краж.

Рассказываем о том, что сейчас происходит в данном направлении и как обезопасить свой дом от непрошенных гостей.

Количество краж выросло, но их меньше, чем в прошлом году

По данным сервиса «Опендатабот», в августе, по сравнению с июлем, количество квартирных краж выросло на 26%. Однако, по сравнению с прошлым годом, это почти в 2 раза меньший показатель: в августе прошлого года было зарегистрировано 762 таких дела, а в августе 2022 г. — 416. В среднем в прошлом году открывалось 668 дел в месяц, а в этом году — 303.

При этом находить и осуждать воров стали больше. Так, в 1,6 раза вырос процент врученных подозрений обвиняемым по делам — с 39% (средний показатель в 2021) до 62% (средний показатель текущего года). Кроме того, в 1,5 раза вырос процент дел, направленных в суд — с 35% (в среднем за 2021 год) до 53% (в среднем за 2022 год).

Рост квартирных краж в августе связывают с тем, что многие украинцы начали возвращаться домой, а значит, возвращаются и преступники.

А снижение количества преступлений может объясняться введенным в большинстве регионов страны комендантским часом: ведь подобные преступления часто совершались именно в темное время суток. К тому же, повысилась и бдительность украинцев, которые еще в начале войны стали более внимательно следить за тем, что происходит в их подъездах и домах.

Как обезопасить свое жилье?

О том, как лучше обезопасить жилое помещение, рассказали на UBR. Преступники, как правило, проникают квартиры через двери и окна. Поэтому необходимо:

— жителям первых этажей — установить на окна решетки, защитную фурнитуру (доля металлопластиковых окон) и защитные пленки для стекол, которые делают их неуязвимыми даже для металлических предметов;

— жителям частных домов — установить металлические роллеты (ставни) на окна и двери, которые можно открыть изнутри, а вот снаружи они надежно защищены от вскрытия;

— установить качественную бронированную дверь, которая должна быть тяжелой и сделанной из толстого металла. Чтобы ее было сложнее вскрыть, она должна открываться наружу;

— установить монтируемый внутри двери, а не накладной замок, который сложнее будет снять;

— установить сигнализацию. Иногда хватает просто шумовой сигнализации, которая своим включением просто спугнет воров, а иногда требуется GSM-устройство, которое может отправить сообщение владельцу квартиры о том, что в помещение кто-то проник;

— нанять охрану — это уже для самых серьезных случаев и дорогих помещений. Так, охранник из охранной фирмы в случае срабатывания сигнализации должен прибыть на место в течение нескольких минут. А некоторые охранные фирмы еще и несут материальную ответственность за сохранность имущества в помещении. Этот способ люди, связанные с силовыми структурами, считают самым надежным.

Кроме того, если Вас долгое время нет дома, можно попросить соседей присматривать за квартирой: к примеру, воры часто ставят метки на двери или возле двери помещения, которое собираются ограбить, и, если метка остается нетронутой на протяжении определённого времени, берутся за «дело».

Также украинцам не рекомендуют распространяться о своих планах уехать на публичных площадках (к примеру, в соцсетях), спрятать все ценности в максимально укромные места (тайников должно быть несколько и все их не найдут) и установить в помещении специальные лампочки с таймерами, которые будут автоматически включаться при отсутствии владельца по вечерам и создавать иллюзию присутствия людей в помещении.

По материалам украинских СМИ