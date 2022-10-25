Демократическая партия уничтожает Америку

Демократическая партия разрушает Америку, заявил ведущий телеканала Fox News Марк Левин. По его мнению, все проблемы США — это результат действий демократов, которые хотят уничтожить капитализм и внедрить социалистическую экономику.



Ведущий популярной программы Life, Liberty & Levin на телеканале Fox News Марк Левин (Mark Levin) в своем воскресном телешоу от 23 октября жестко предупредил избирателей о том, какое будущее ждет страну, если республиканцы не восстановят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах восьмого ноября.

Во время вступительного монолога Левин обвинил демократов в «разрушении» страны с помощью политики и политических проектов, которые угрожают традиционным основополагающим ценностям Соединенных Штатов.

«Америку уничтожают. Если вы хотите уничтожить Америку, тогда голосуйте за демократов. Но помните, что Демократическая партия США полностью разоблачена. Ее политика и программы являются бредовыми и разрушительными, и они прямо на ваших глазах уничтожают самую сказочную страну на земле», — сказал Левин телезрителям.

Левин заявил, что Демократическая партия объединила свои силы, чтобы уничтожить капитализм и внедрить социалистическую экономику.



«Капитализм стоит на пути плановой социалистической экономики, которую они поддерживают, поэтому они стремятся деконструировать нормальный капитализм, — сказал он. — Чтобы коренным образом преобразовать Америку, им нужно монополизировать всю власть в стране, извратив и подорвав нашу Конституцию, правовую и избирательную системы. Именно это демократы и делают».

«Американский народ сознательно и добровольно не отдаст свою свободу, собственность, общество и Конституцию негодяям внутри Демократической партии и недовольным среди нас. Эта их политика — это медленный процесс, он наполнен обманом, пропагандой и ложью. Они говорят, что вы, американцы, являетесь бенефициарами этих их замыслов, хотя на самом деле вы являетесь просто их мишенями. Демократическая партия не стремится улучшить общество. Она стремится разрушить его, а потом заменить», — заявил Левин.

«Они применяют для этого широкий набор доступных им бюрократических и фискальных мер. Они манипулируют с налогами, которые мы платим, они издают сотни законов и подзаконных актов, которыми буквально связывают американское население по рукам и ногам, — продолжил журналист. — Они затыкают рты, унижают людей и науськивают общественный гнев на тех, кто хоть в чем-то не согласен с их политикой. В бизнесе они плодят и поддерживают олигархов. В науке они заменяют реальные знания выдуманными ими доктринами. Они даже добрались до нашего языка, трансформируя его и видоизменяя под свои бредовые идеи и задачи».

«Демократы используют силовые и правоохранительные органы прежде всего для борьбы со своими оппонентами. Их целями становится движение за мир без войн, политическая оппозиция и даже экс-президент Соединенных Штатов. Они подмяли под себя СМИ и медиа-пространство, требуя от них полного подчинения и следования их политике ложного информирования общественности и распространения фейковых новостей», — заявил Левин.

«Демократы разваливают священный для нашего общества институт семьи. А что они делают в школе, воспитывая извращенцев и необразованных людей?» — продолжил журналист.

«О каком национальном суверенитете США может идти речь, если демократы открыли южные границы, через которые к нам текут мутные потоки нелегалов, наркотиков, проституции, а также идет торговля людьми и нелегальным оружием?!»

По словам Левина, всплеск насильственных преступлений, стремительный рост инфляции и продолжающийся миграционный кризис, отмечаемые в США, — всё это результаты провальной политики демократов, которая нанесла ущерб миллионам семей по всей стране.

«Все нынешние крупные проблемы нашей страны, угрожающие самому ее существованию, были порождены или обострены Демократической партией», — заявил журналист.

«Страна находится в упадке не потому, что этого хочет американский народ, — сказал Левин своим зрителям. — Теперь она живет с галопирующей инфляцией, с уничтожением доллара. С широко открытыми границами и массовыми преступлениями, происходящими прямо на наших улицах. С неуважением к полиции, подрывом военной мощи Соединенных Штатов и постоянно ухудшающимися экономическими условиями. Все это результаты тех решений, которые были навязаны нашей стране Демократической партией, а не иностранными державами. Не Россией, не Украиной, не Саудовской Аравией, а Джо Байденом и демократами».

Обращаясь непосредственно к избирателям, Левин сказал в заключение: «Если вы хотите спасти нашу страну, если вы хотите начать процесс, который, как мы надеемся, поведет нас в правильном обратном направлении, если вы хотите улучшить свою жизнь, если вы хотите защитить свою семью, то делайте все, что угодно, но только не голосуйте за демократов».

Марк Левин — американский юрист, писатель и телерадиоведущий. Он является ведущим третьего по популярности в Америке еженедельного радиошоу The Mark Levin Show, а также также автором и ведущим телешоу Life, Liberty & Levin на канале Fox News. Марк Левин работал в администрации президента Рональда Рейгана и был начальником штаба генерального прокурора Эдвина Миза.

По материалам иностранных СМИ