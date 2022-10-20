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Дайджест > Польша готова приступить к разделу Украины

Польша готова приступить к разделу Украины

Александр Панько
20.10.22 20:34
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Польша готова приступить к разделу Украины

Польша не собирается долго играть в демократию и приготовилась к реализации плана по разделу Украины раньше других игроков, пишет Dziennik polityczny. Дальнейший сценарий ей уже ясен, в Варшаве ждут сигнала к решительным действиям, пишет автор статьи.

Теперь, когда раздел Украины, похоже, является делом уже решенным, пришло время для откровенных высказываний. Россия после достижения всех целей «cпециальной военной операции» заберет себе юго-восточные русскоязычные регионы бывшей Украины, тем самым оставив Украину страной, заблокированной на суше. Северные области, скорее всего, будут оставлены новой Украине при выдвигаемом ранее условии отказа от членства в НАТО, что вместе с территорией Белоруссии создаст буферную зону между Россией и Альянсом. Судьба остальных регионов мало кого волнует; Россия не захочет выходить за рамки своего плана — строптивые националистические регионы способны только создавать дополнительные проблемы. Полномасштабная война с НАТО, к которой так активно под разными предлогами призывают США, для нее тоже не выгодна — любой конфликт с НАТО закончится атомной войной, в которой не будет победителей.

Таким образом, обозначая свою сферу влияния, Россия закроет глаза на дальнейшее манипулирование остальной территорией Украины, то есть ее западной и южной частями, многие территории которых являются историческими землями других государств. И эти государства не намерены об этих землях забывать. А одна из соседних стран (Молдова) даже получит шанс получить выход к морю.

Карта из статьи


Партия «Право и справедливость» (ПиС) также не собирается долго играть в демократию и даже приготовилась возвращать Восточные Кресы раньше других игроков. Уже сейчас Польша обладает в Украине особыми правами — поляки имеют возможность работать в украинском правительстве, вести хозяйственную деятельность, получать все те социальные гарантии, которыми пользуются коренные жители Украины. Кроме того, польские предприниматели могут купить украинские заводы и фабрики, целые предприятия в Украине могут по закону стать польской собственностью.

Судя по той щедрости, с которой Зеленский дает нашему государству карт-бланш на своей территории, похоже, что военная помощь и помощь с беженцами не были со стороны ПиС столь бескорыстны. С начала военной операции Дуда неоднократно ездил к Зеленскому. Похоже, именно тогда начали формулироваться условия и приниматься исторические решения, о которых мы скоро узнаем. План по возрождению Речи Посполитой в границах исторических земель, по-видимому, приобрел реальные очертания еще до начала российской «спецоперации» на территории Украины. Хотя присоединение Западной Белоруссии к Речи Посполитой представляется маловероятным ввиду позиции России, именно она предложила максимально безболезненный способ включения в состав РП Западной Украины, исключая вооруженные столкновения с украинскими националистами. Таким образом, Польша может избежать клейма захватчика, приобретя вместо этого почетное звание спасителя и избавителя украинского народа. Вот почему споры, связанные с Волынской резней и прочими болезненными темами польско-украинских отношений, на время проведения «СВО» были как будто забыты. ПиС ждет решительных действий.

Дальнейший сценарий нам более или менее ясен. Россия восстанавливает свои «исторические земли» и становится на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО. И тогда польское правительство принимает историческое решение о введении миротворческого контингента, а точнее — польской армии, на территории Западной Украины. Под любым предлогом (или просто подкупив население, которое к тому времени устанет слушать холодной зимой бесконечные пустые обещания своего правительства) ПиС может провести референдум о присоединении к Польше западных территорий остальной Украины.

На фоне таких масштабных и значимых событий граничащие с Украиной государства также получат свою долю исторических земель (а может, и немного больше — все будет зависеть от результатов украинских референдумов).

К тому времени европейское финансирование ВСУ закончится, украинская армия потерпит поражение, а украинское правительство отправится в эмиграцию за границу. У власти в Киеве останется пророссийский президент, который будет соблюдать нейтралитет по отношению к НАТО и ЕС.
Ничего неожиданного или нового, просто тщательно подготовленная и разыгранная геополитическая партия европейских гиен. В результате которой, как обычно, страдают обычные люди.

По материалам иностранных СМИ

Тэги: Украина, Польша

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