Эксперты оценили вооруженные силы США как «слабые и неспособные обеспечить защиту национальных интересов»

Стратегический исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал индекс военной мощи США на 2023 год, в котором дается оценка боеготовности американской армии. Согласно результатам исследования, вооруженные силы страны оценены как слабые и неспособные обеспечить защиту национальных интересов Соединенных Штатов.

Отмечается, что полученные оценки являются самыми низкими за всю девятилетнюю историю существования индекса.

ВС США могут не справиться даже с одним региональным конфликтом, особенно тревожная ситуация наблюдается в Военно-воздушных силах и Военно-морских силах.

В ВМС демонстрируют «постоянную неспособность остановить и обратить вспять продолжающееся сокращение военно-морского флота США».

За последние 5 лет ведомство недовыполняло планы военного судостроения в среднем на 10 кораблей в год. Задержки с техобслуживанием и незавершенные проекты связывают со слишком интенсивной эксплуатацией флота.

Еще хуже дела обстоят в ВВС, которые получили «очень слабую оценку» из-за устаревших самолетов и плохой подготовки пилотов.

Кроме того, численность истребителей и бомбардировщиков сократилась примерно на 40 процентов от того, что было у Штатов в 1980-х.

Для того чтобы исправить ситуацию, Вашингтону необходимо увеличить финансирование оборонной отрасли, а также изменить систему закупок новых вооружений, заключили авторы материала.

По материалам иностранных СМИ