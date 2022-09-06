Прикрываясь войной Михаил Майман устроил настоящий бизнес на крови украинских солдат

Героическая борьба украинского народа, его искренняя самоотдача и неимоверное стремление к победе к нашему глубокому сожалению создала некое пространство возможностей для людей которых трудно как-то назвать человеком.

В то время как патриоты Украины гибли в неистовой попытке остановить врага чуть ли не голыми руками, в тылу оставались личности, которые прикрываясь благими целями банально грабили украинцев! Одним из таких оказался профессиональный «ветеран» со стажем Михаил Майман. Известный как своими скандальными выходками «патриот» Михаил Майман, он же Михаил Помагайбо с первых дней войны устроил настоящую охоту на наивных украинцев, и желающих помочь Украине иностранцев. Не проведя и минуты в ситуации, которую можно было бы даже с натяжкой назвать боевой, он в первый день войны вовсе не побежал на фронт с ружьем наперевес. Нет! Вместо того чтобы защищать родину, он методично обзвонил всех без исключения известных меценатов, политических и религиозных деятелей, каждому из которых предложил перечислить ему на счет деньги для борьбы с агрессором. Включив всю свою изобретательность этот ряженый клоун прямо на ходу выдумывал удивительные истории борьбы, а наивные украинцы платили, как они думали, на счет ДФТГ. Не верите что такое возможно? А давайте вместе посмотрим немного видео? Кто такой Михаил Майман? Михаил Майман родился 11 февраля 1985 года в Киеве. В 2009 был пояман с пакетом амфетамина, но ввиду удивительных стечений обстоятельств отпущен. В августе 2014 года он всплыл в батальоне патрульной службы милиции специального назначения «Шахтерск». 21 сентября 2014 года он уже был в роте полиции «Святая Мария», где получил должность замкомандира батальона. Там наркозависимость Михаила приобрела поистине страшные очертания. Посмотрите какое прекрасное интервью дал Михаил Помогайбо, очевидно находясь под действием сильнодействующих препаратов немедицинского характера.

«После войны», в октябре 2015 года Михаил Помогайбо стал координатором "Тарифного Майдана«от радикальной партии Олега Ляшко, а после осел в приемной народного депутата Украины Дмитрия Линько. По слухам, после ряда успешных сделок с совестью, в 2016 году Михаил Помогайбо где обзавелся недвижимостью в Маями. Недвижимость Миша оформил на жену Таню. В Михаиле определенно погиб артист, чему прекрасным свидетельством станет данное видео:

В 2017 жену Татьяну арестовали в Америке, и Михаилу пришлось покинуть Украину. Следующий визит в Украину в январе 2020 года закончился дракой в киевском ресторане Mocco в Киеве. Майман сцепился в драке с бывшим партнером по криминальному бизнесу, народным депутатом от фракции «Оппозиционная платформа За Життя» Ильей Кивой. Тогда он устроил из банальной бандитской разборки целый спектакль, и чуть ли не стал героем страны. Все СМИ трубили: «Ветеран навалял Киве». Майман на службе у Кадырова Но это мелочи по сравнению с тем, что Майман лично привез в Украину и опекал двух кадыровских боевиков: Валида Айдамирова и Рустама Чичаева. Их считают причастными к делу о дерзком похищении в Киеве акционера «Севастопольского судно-ремонтного завода «Южный» Сергея Ткаченко. Рустам Чичаев является представителем Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек», подконтрольного вице-премьеру Чечни по силовому блоку Абузейду Висмурадову. Надо отдать должное нашим правоохранителям, 7 июля украинские полицейские задержали их, а 8 июля выдворили из страны. В мае 2021 года Майман был задержан полицией за нарушение правил дорожного движения и оказывал сопротивление правоохранителям. Второе явление Мони миру Когда 24 февраля российская армия вторглась в Украину, и неожиданно для многих Михаил Майман прошел проверку СБУ и был назначен комбатом добровольческого батальона «Архангелы Михаила». Если кто-то подумал, что Михаил Майман отозвался на приказ и тут же кинулся в бой, то вы очень сильно и глубоко ошибаетесь. Моня с первых дней начал войну с русскими в Телеграме, Тик-Токе и других виртуальных мирах. Там, где можно было попросить денег на борьбу с врагом. Пока его братья по оружию гибли на полях сражений, Моня выкатывал ролик за роликом, где рассказывал про то как он бьет врага. Представляете как это прекрасно? Человек, который никогда не воевал и никогда не был на фронте, просто ограбил украинцев отдающих последнее!. Грабил вас, уважаемые читатели, спонсоры и волонтеры, иностранцы и просто доверчивые граждане Украины. Грабил, публикуя номер своей банковской карты в своих Телеграм каналах, ТикТоках и Фейсбуках, выпрашивая помощь, а полученные деньги тратил на наркотики. Если вы думаете, что суммы денег были непримечательные, то ой как вы ошибаетесь. По неподтвержденным пока данным речь идет о сумму в районе 3 миллионов долларов. В апреле Маймана выгнали из батальона и деньги добывать стало сложнее, пришлось идти на откровенные преступления. Он не просто мародерствовал, он грабил украинских солдат! Грабил семьи погибших на войне солдат, присваивая их имущество. Грабил волонтеров, везущих гуманитарку на фронт. Могло ли это понравиться патриотам, и прежде всего бойцам из батальона «Архангелы Михаила»? Нет! Остановил ли этот факт Маймана? Нет. Майман продолжал преступный бизнес пока его не задержали в мае:

Тогда, казалось бы все должно было закончиться успешной посадкой Маймана до скончания времен, но... Маймана отпустили и он настолько обнаглел, что снова устроил шоу, но на этот раз «ветеран» и «патриот» рассказывал, про то как его «заказало» родное ДФТГ, которое стало по его словам ДРГ. Сначала вышло заказное видео вышедшее на канале Политека: А потом пошли заявления во все силовые структуры с требованием арестовать участников ДФТГ обидевших маленького и чувствительного «ветерана».

Украинским добровольцам мешающим ему делать бизнес на крови вменяли всевозможные преступления! Прилетело также и Марьяне Безуглой, за ее попытку «вскрыть» героя:

Понятно, что члены ДФТГ не были ни задержаны ни осуждены, так как все заявления Мони были плодом его больного наркоманского воображения, вот только история на этом не заканчивается. 21 июля берут подельников Майман. Берет ДБР. У него обнаружены и наркотики и оружие, но... К Майману снова претензий нет. Он спокойно отдыхает в Киеве, тратя добытые преступным путем деньги. И вот тут возникает вопрос: как такое может быть, что в воюющей стране, на свободе находится человек, который выдает себя за командира подразделения и участника боевых действий? Как и кто может обеспечивать свободу человеку на котором клейма негде ставить последние лет 10? В какой орган надо обращаться, чтобы остановили афериста если СБУ и ДБР бессильны? P.S. Это видео записанное людьми которые сегодня защищают Украину ценой собственной жизни. Видео от достойных людей, с которыми и в разведку можно пойти. Просто посмотрите кто или что такое Моня Майман с их слов:

По материалам Антикоррупционной правды