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Дайджест > Интервью Зеленского изданию WP не прошло бесследно: каковы причины и последствия?

Интервью Зеленского изданию WP не прошло бесследно: каковы причины и последствия?

Автор: Klymenko Time
22.08.22 17:15
125
Интервью Зеленского изданию WP не прошло бесследно: каковы причины и последствия?

Откровения президента Украины Владимира Зеленского изданию The Washington Post уже начинают аукаться президенту. Оппозиция считает, что Зеленский сдулся. Всё чаще высказывается мнение, что ему больше никто не доверяет — ни украинский народ, ни ВСУ, ни западный истеблишмент.

Реакция на скандальное интервью американскому The Washington Post вызвала переполох, как внутри Банковой, так и за её пределами. Количество опубликованных критических материалов и заявлений зашкаливает.

Отчаянная попытка ломов Зеленского спустить все на тормозах пока не помогает. Маховик запущен, начиная с фильма CBS о поставках оружия, 30% которого идет на контрабанду, заканчивая регулярными вбросами про конфликт с Залужным — «первым атаманом Украины», по версии польских СМИ.

На этом фоне очень опасно выглядит ультиматум Президенту от западных СМИ, что конфликт надо разрешить за три месяца до начала зимы. Иначе недовольные увеличением цены на газ европейские избиратели заставят политиков пересмотреть свою поддержку Украины и жесткие санкции против России. Данная тема очень серьезная, поскольку невыполнение условий могут грозить Владимиру Зеленскому неминуемой опалой со стороны Запада и отставкой.

Однако есть ещё более ужасающие факты для лидера страны. На фоне назревающей усталости от действий Владимира Зеленского появились слухи о возможности военного переворота «неизвестными патриотами», где его якобы могут убить. Среди украинской диаспоры в Канаде пошла тема, что «некие недовольные праворадикальные личности» уже готовятся к ликвидации первого лица государства. Среди претензий «патриотов» сдача Мариуполя, предательство защитников Азовстали и якобы удар по Еленовке.

Стоит отметить, что в настоящее время действительно в оппозиционных и националистических кругах звучат подобные настроения. В то же время не исключено, что это вброс спецслужб, чтобы предупредить Зеленского о реальной опасности.

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