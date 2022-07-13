Уклонение от мобилизации: как украинцы это делают

В Украине до 23 августа продолжается всеобщая мобилизация, во время которой призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан.

Но не все украинцы по разным причинам выполняют предписание явиться в военкомат. В Едином реестре судебных решений в настоящее время есть несколько десятков приговоров судов в отношении граждан Украины, уклонившихся от мобилизации, пишет Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что большая часть таких приговоров «закрыта» в Реестре, но некоторое количество приговоров все же пока находится в открытом доступе, что позволяет понять, за что именно и как привлекают к ответственности граждан, решивших уклониться от мобилизации.

Уклонисты часто избегают лишения свободы

Всем уклонистам от мобилизации вменяется ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особенный период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особенный период) Уголовного кодекса. Данная статья предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Впрочем, изучение судебных приговоров показывает, что, уклонисты от мобилизации часто отделываются условными сроками, то есть хотя и получают судимость, но все же избегают лишения свободы.

Например, Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год жителя Северодонецка. Мужчина прямо в местном Центре комплектования и социальной поддержки Министерства обороны (в военкомате — ред.), письменно отказался от призыва на военную службу во время мобилизации. Свой отказ он мотивировал тем, что имеет на содержании пожилую мать. При этом в суде житель Луганской области свою вину признал и искренне раскаялся в содеянном.

В итоге, суд хоть и приговорил жителя Северодонецка к трем годам лишения свободы, но с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил отсрочку приговора.

В другом случае, Перечинский районный суд Закарпатской области признал виновным местного жителя, который в мае успешно прошел военно-врачебную медкомиссию, получил соответствующее предписание на убытие в военную часть для прохождения службы, но в назначенные ему дату и время на место военной службы не явился. На судебном заседании гражданин также признал свою вину, раскаялся в содеянном и согласился на соглашение с прокуратурой о признании вины.

В результате суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев.

В другом случае, Луцкий горрайонный суд Волынской области осудил резервиста местного батальона Национальной гвардии, который хоть и был 24 февраля уведомлен о необходимости прибыть в расположение части, но не сделал этого. В суде резервист полностью признал свою вину, раскаялся и рассказал суду, что испугался. В результате он получил три года условно с испытательным сроком в 1 год.

Чтобы избежать призыва, некоторые украинцы прибегают к изобретательности

Отметим, что есть и достаточно необычные попытки избежать мобилизации, например, связанные с изготовлением поддельных судебных решений об установлении опеки.

Так, житель Днепра «заказал» в соответствующем чате Telegram «решение» суда об установлении опеки над недееспособным лицом. Опекунство ему было нужно для того, чтобы избежать мобилизации и выехать за границу. Мужчина пытался покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Краковец», где и предъявил свой поддельный документ. Однако пограничники проявили бдительность и, по всей видимости, решили проверить данное «судебное решение» и, естественно, в едином Реестре судебных решений его не обнаружили.

В итоге, Яворовский районный суд Львовской области признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей) УК и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен.

В целом, если говорить о причинах, по которым граждане отказываются от мобилизации — это наличие у них на содержании маленьких детей либо пожилых родителей. Также такой причиной становится психологическая неготовность к военной службе и боевым действиям, либо наличие неких заболеваний, которые, по мнению самого человека, будут помехой в несении службы. Еще одна из наиболее часто называемых причин —соответствующие антивоенные религиозные убеждения.

По материалам украинских СМИ