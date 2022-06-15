Владелец «Юниграна», пророссийский бенефициар Игорь Наумец договаривается о сохранении активов: готовит взятки для АРМА

Ищут обходные пути? Пророссийский бенефициар горнодобывающей империи «Юнигран» Игорь Наумец может сохранить компании в своей собственности через подставных управленцев. Хотя по закону активы группы, тесно сотрудничающей с РФ и поставляющей сырье в псевдо-республики Донбасса, должны быть национализированы. К какой схеме могут прибегнуть скандальные владельцы и при чем здесь АРМА? Выясняли аналитики «СтопКора».

«СтопКор» уже рассказывал, что имущество горнодобывающей группы компаний «Юнигран» и его фактического бенефициара Игоря Наумца могут конфисковать. 25 мая 2022 года по адресу регистрации компании в Малинском районе Житомирской области и по месту жительства ее владельца приходили правоохранители с обысками.

Как выяснили журналисты, щебеночно-гранитная империя подозревается в ведении бизнеса в аннексированном Крыму после 2014 года, торговле с российской федерацией и поставках ископаемых на оккупированные территории Донецкой области. Кроме того, по информации из местных источников, во время активных боевых действий в Житомирской области в феврале-марте 2022 года «Юнигран» продолжал отгружать сырье в неизвестном направлении.

Представители ВОО ’’Стоп коррупции’’ посетили офис ’’Юниграна’’

Но что происходит с этими активами «Юнигран» теперь?

Как стало известно «СтопКору» из инсайдерских источников, российские бенефициары «Юниграна» всячески пытаются сохранить контроль над многомиллионными активами с помощью обходных маневров.

Для этого Наумец и Ко якобы готовят пути для закулисных договоренностей с компетентными органами: в частности, собеседники «СтопКора» говорят о поиске «юниграновцами» выходов на Офис Президента и Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

По их замыслу, компании группы «Юнигран» могут передать в управление аффилированным с Наумцом структурам, а впоследствии — перепродать тем же владельцам через ГП «СЕТАМ», которое в 2019 году перешло в сферу управления АРМА. Речь идет, в частности, о следующих предприятиях из орбиты Наумца:

ООО «Юнигран» (Житомирская обл., Малинский р-н, поселок городского типа Гранитное, 24584514);

ООО «Юнигран-Сервис» (Житомирская обл., Малинский р-н, поселок городского типа Гранитное, 34082463);

ООО «Альянс-Союз» (г. Киев, 30440191);

ООО «Любовичи» (Житомирская обл., Малинский район, село Любовичи, 35638107);

ООО «Бриззо» (Житомирская обл., город Малин, 41853802);

ООО Домостроительный комбинат «Модуль» (Житомирская обл., Коростенский р-н, город Малин, 44467810);

ЧАО «Пинязевицкий карьер» (Житомирская обл., Малинский р-н, поселок городского типа Гранитное, 01374553);

АО «Малинский камнедробильный завод» (Житомирская обл., Малинский р-н, поселок городского типа Гранитное, 04011905);

АО «Коростенский карьер» (Житомирская обл., город Коростень, 00292422);

ООО «Укрвзрывстрой» (г. Киев, 01379384);

ПАО «АТП 11845» (Житомирская обл., город Малин, 03116677);

ЧАО «Норинский щебзавод» (Житомирская обл., Овручский р-н, село Норинск, 04865033);

ЧАО «Беховский специализированный карьер» (Житомирская обл., Коростенский р-н, село Михайловка, 03443749).

По данным информационной платформы Opendatabot, суммарная стоимость активов этих предприятий в 2020 году составляла более 1,5 млрд. грн.

Владелец ’’Юниграна’’ Наумец имеет тесные связи с РФ

На конец 2021 года ООО «Юнигран» имело в собственности 24 объекта недвижимости, 9 земельных участков в Киевской, Житомирской и Харьковской областях и более 120 транспортных средств.

Какие схемы могут быть использованы для сохранения этого имущества?

Следует отметить, что АРМА уже неоднократно фигурировала в скандалах, связанных с теневыми схемами перераспределения имущества. Так, в июле 2021 Печерский суд отстранил руководство агентства от должностей и отправил их на домашний арест по подозрению в присвоении более 400 тысяч долларов США. В схеме фигурировали подставные особы.

В свою очередь ГП «СЕТАМ» было создано Минюстом в 2015 году как экспериментальная площадка для преодоления коррупции, характерной для сферы реализации арестованного имущества. Но уже через несколько лет, «СЕТАМ» как организатор торгов оказался под влиянием «смотрящих» из АРМы. Эксперты выделяют несколько типовых схем «дерибана» имущества посредством «СЕТАМа»: проведение «аукциона для одного покупателя», искусственное отсеивание других участников торгов, занижение имущества под продажу и т.п.

Напомним, в апреле этого года Верховная Рада одобрила новую редакцию закона, которым определен порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам рф и украинцам, публично отрицающим российско-украинскую войну.

Если в первоначальном виде этот документ предусматривал изъятие имущества только непосредственно у рф и связанных с ней юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Украины, то принятые парламентом изменения существенно расширили перечень — прежде всего дополнив его физическими лицами — гражданами РФ, а также лицами независимо от гражданства, имеющих тесную связь с россией. Например, которые проживают там или ведут экономическую деятельность.

Как выяснил «СтопКор» ранее, фактический бенефициар «Юниграна» (через кипрскую Westgrinite Holdings Limited) — Игорь Владимирович Наумец. Вместе с женой Еленой, коренной москвичкой, он много лет вел бизнес в России, имея там компании по продаже стройматериалов. В СМИ также имеется информация о наличии у Наумца паспорта гражданина рф.

В мае 2022 года Кабмин определил, что принудительно изъятые объекты права собственности рф и ее резидентов должны быть переданы госпредприятию Нацинвестфонд, которое возглавляет Тимофей Милованов. ГП в координации с западными партнерами Украины должно управлять изъятыми активами, пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем.

Пророссийский владелец «Юниграна» Наумец может сохранить активы: ищет подходы к АРМА

Поэтому компании «Юниграна» тоже должны были бы стать государственными. Что, очевидно, не устраивает их российских владельцев.

«СтопКор» обратился в правоохранительные, антикоррупционные органы и ГП Нацинвестфонд, с призывом обратить пристальное внимание на ситуацию вокруг компаний группы «Юнигран» и содействовать национализации активов, де-факто принадлежащих российским структурам.

Мы пытались связаться с Игорем Наумцем с просьбой прокомментировать информацию о следственных действиях по месту регистрации ООО «Юнигран» и высказать позицию владельцев относительно возможной национализации имущества компаний и передачи их в управление. Господин Наумец получил и прочитал сообщения журналистов, но пока не дал ответа. Его номер телефона — вне зоны доступа. Как ранее сообщил источник «СтопКора» в полиции, в настоящее время Игорь Владимирович находится за границей.

Журналисты пытались получить комментарий от Игоря Наумца

Информация на официальных страницах «Юниграна» в соцсетях не обновляется с февраля 2022 года. Однако в апреле на сайте группы появилась информация о том, что одно из предприятий «Юниграна» возобновило свою работу.

Корреспонденты ИА «Стоп коррупции ТВ» также обратились к врио Главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Дмитрию Жоравовичу с просьбой предоставить комментарий относительно ситуации вокруг группы компаний «Юнигран».

Запрос ИА ’’Стоп коррупции ТВ’’ в АРМА

Мы подчеркиваем, что стратегически важные для Украины карьеры и предприятия горнодобывающей отрасли должны работать в пользу государства, а не приносить сверхприбыли гражданам страны-агрессора и приравненным к ним лицам во время войны. Призываем не допустить сохранения пророссийскими владельцами контроля над ценными активами!