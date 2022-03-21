О том, как украинский «приватизатор» и знакомый президента Украины Владимира Зеленского Эдуард Шифрин мог получить российское гражданство, и почему «Запорожсталь» за деньги ВЭБа оказалось в руках олигарха Рината Ахметова.

Как передает корреспондент The Moscow Post, в ходе освобождения территории Донбасса силами народной милиции ЛНР и ДНР может встать вопрос о том как металлургическое предприятии «Запорожсталь», могло уйди из потенциального контроля России. И конечно там будет работать впоследствии Следственный комитет. У силовиков может возникнуть вопрос каким образом предприятие оказалось в руках одиозного украинского олигарха Рината Ахметова, и как этому мог способствовать ВЭБ.

На данный момент «Запорожсталь» до сих пор находится под контролем Группы «Метинвест» Рината Ахметова. Ранее совладельцем «Запорожстали» был Эдуард Шифрин, который в 2016 г. получил российское гражданство.

У российского СК к Эдуарду Шифрину может возникнуть очень много вопросов. Дело в том, что в ноябре 2021 г. на съезде партии «Слуга народа» новым руководителем этой партии (имеющей самую большую фракцию в Верховной Раде) была избрана Елена Шуляк. Украинское издание «Взгляд онлайн» пишет, что Шуляк работала в Midland Group Эдуарда Шифрина и Алекса Шнайдера. В частности, с 2007 г. Шуляк была генеральным директором украинской «дочки» Midland Group — компании Midland Development Ukraine. Именно в этом качестве Шуляк попала в список партии «Слуга народа» на парламентских выборах в Раду в 2019 г.

В Верховной Раде Украины Елена Шуляк — заместитель председателя депутатской фракции партии «Слуга народа», а также заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она представитель кабинета министров Украины в Раде.

Но, если Шифрин сохранил влияние на Елену Шуляк, его услуги могут в прямом и переносном смысле обойтись довольно дорого. На это намекает весь его предыдущий богатый опыт Шифрина.