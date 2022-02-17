«Сраный, вонючий совок»: как украинские учащиеся отпраздновали День единения

Украинские школы отпраздновали День единения «живыми цепями», желто-синими сердечками, исполнением гимна и патриотических песен и коллективными фото с государственным флагом.

В соответствии с указом президента Владимира Зеленского начаться день должен был с исполнения гимна в 10 утра и поднятия государственного флага на всех сооружениях и домах страны.

А 15 февраля родители стали получать уведомления от админстраций школ и садов о том, что завтра дети должны прийти на занятия в вышитых сорочках. Руководители учебных заведений обязали предоставить фотоотчеты о праздновании.

В частности, в Святошинском районе Киева руководителям школ приказали собрать 5-10 учителей и явиться для образования «образовательной цепи» единства.

«Нам написали в чат одеть вышиванки. Я одела малышу. Считаю такие „обязаловки“ совком. Хотя я за то, чтобы носить вышиванки чаще», — рассказала киевлянка Наталья Бушковская.

В соцсетях пишут, что в некоторых заведениях празднование прошло с размахом, другие государственные праздники так рьяно никогда не праздновали.

Нововолынский лицей

Профтехучреждение г. Миргород

Полтавская область

«У нас в садике все дети в вышиванках, на камеры для родителей говорят, что поздравляют с праздником единения, совместное фото детей со всего садика между флагами и сердечками. Такого не было ни на один государственный праздник», — пишет Ольга Жук.

А в одной школе гимн пели пять раз, чтобы сделать видео для отчета.

Бахматская школа Черниговской области

По словам Ирины Балачук, ее ребенок сейчас находится на дистанционном обучении. Школьников попросили надеть вышитые сорочки и сесть перед экраном. «Рассказали об Украине, которая хороша и родная. Потом пели гимн много раз, потому что записывали конференцию ЗУМ, и там что-то все время слетало», — рассказала она, добавив, что сначала дети пели хором, а потом один мальчик соло. Но его попросили спеть еще, потому что не записалось. Затем ребенок еще сыграл гимн на свирели.

После этого детям во время онлайн-урока включили, по мнению мамы, трудное для восприятия видео о единстве и угрозе, полное канцеляризмов и очень пафосное.

Киевская область

Вараш Ровенской области

Луганская область

В соцсетях привлечение детей к акциям назвали «советщиной», принуждением и фальшивкой. По мнению заместителя главного редактора «Украинской правды» Евгения Будерацкого, успех украинцев на Олимпиаде объединяет людей больше, чем флешмобы Зеленского.

Комментарии соответствующие:

Есть и те, у кого акция вызвала неоднозначные чувства.

А некоторые считают такие флешмобы с привлечением детей хорошей патриотической идеей.

«Проходил сегодня мимо одного учебного заведения. Действительно людей выгнали с флагами для картинки на 30 минут, но не было впечатления, что им это не нравится. Совсем наоборот — вдохновенные такие. Фотографировались, пели. Меня лично вдохновили на добро», — пишет Иван Пальчевский.

«По крайней мере, дети изучат гимн Украины, и с уважением будут относиться к государственной символике», — считает Андрей Литовченко.

Мнение психолога

В целом, идея единения приемлема, если не перегибать палку и не драматизировать, преподнести ее спокойно и оптимистично, считает детский психолог Лилия Милиневская. «В любое время больше шансов на выживание было в группе людей, а не одиночек. Идея объединения дает ощущение большей силы, поддержки, опоры», — объясняет она.

Впрочем, по ее убеждению, объединяться, чтобы противостоять неблагоприятным обстоятельствам — это прежде всего задача взрослых.

«Также задача взрослых: транслировать, демонстрировать спокойствие, уверенность, компетентность в обеспечении безопасности детей», — считает писхолог, подчеркивая, что если такие мероприятия проводятся без истерик, нагнетания, а в спокойном и оптимистическом духе, то угрозы для психики детей они не несут.

«В школе много обязательств, прийти в вышиванке — одна из них. Сама идея, что мы — часть великого народа и есть день, в который о себе напомним — нормальная, она не может разрушить психику. Больший вред наносит паника и постоянные разговоры о предстоящей катастрофе», — считает она.

Впрочем, пафосные мероприятия действуют на детей всех возрастов неодинаково.

«Для маленьких детей любая столь необычная активность может быть развлечением, а подростки могут воспринимать это с долей цинизма. Их раздражает необходимость следовать правилам, которые придумали не они», — заключила Миленевская.

По материалам: «Украинская правда.Жизнь»