Эксперт: Бурба испугался вторжения РФ и сбежал в Дубаи

«У цій всій катавасії з від’їздами-поверненнями публічних осіб на тлі загрози вторгнення втратив з поля зору одну фігуру… А куди дівся пан Бурба? У ЗМІ й телезі пишуть про те, що «розвідник всіх часів і народів» звалив… Ось так просто. Не знайдеш його на території неньки. А як же честь офіцера? Я розумію, він зараз приватна особа і може летіти з сім’єю в Дубай. Та ще й зробив це заздалегідь 10 лютого», – пише він.

Крім того, політолог зазначив, що такі дії негативно вплинуть на перспективи політичної кар’єри колишнього контррозвідника.

«Але ж цілком очевидно, що після відставки з нього нашвидкоруч ліплять політика. Це, виходить, стільки годин ефірного прайму та численних інтерв’ю нанівець? Бо ніхто ж з патріотичних кіл не проголосує за боягуза. Бурбі після такого немає сенсу окучувати обрану аудиторію. Хоча є для нього вихід. Він може з Дубая полетіти в Іспанію до пана Ківи та запропонувати партійну співпрацю. ОПЗЖ вже не вперше брати до себе людину, яка служила Україні, а потім діаметрально змінила власні погляди», – написав Ігор Чаленко в Facebook.