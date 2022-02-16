Рафаэль Гороян: армянин с сепаратистским следом и фальшивым паспортом, разворовывающий Украину

Согласно данным «Форбс» за прошлый год, Рафаэль Гороян занимает 78 место в сотне богатейших украинцев. Его состояние оценивается в 145 миллионов долларов. Основной источник этих денег — зерноторговая компания «Прометей».

В 2020 году «Прометей» Горояна увеличил мощность единовременного хранения зерна до 1,6 миллиона тонн. В 2021 году бизнесмен купил еще пять элеваторов, увеличив мощности на 400 000–500 000 тонн.

Но «Прометеем» бизнес-империя Горояна не ограничивается — всего он является бенефициаром минимум 60 компаний:

Большинство из них связано с производством, хранением и перевалкой зерновой продукции и сосредоточены на Николаевщине.

Понятно, что личность такого масштаба вызывает интерес. И основное любопытство вызывает вполне понятный вопрос — как человек смог заработать такие деньги и построить столь впечатляющую бизнес-империю?

Если почитать то, что говорит о себе Рафаель Ваагни Гороян, то получается прямо американская мечта, перенесенная простым армянским пареньком на украинский грунт. Судите сами. По его рассказам, бизнесом занялся еще в 14 лет, в 1990 году — выпросил у матери, которая занималась поставками тканей и поролона на заводы, обрезки. Потом отнес их соседу — мастеру на все руки. Вместе с ним юный Рафаэль сделал кушетку, которую потом сдал в ближайший комиссионный магазин. Через неделю на кушетку нашелся покупатель, а заработанного молодому предпринимателю хватило на следующие диван и два кресла.

Прямо как в том анекдоте, где американский миллионер рассказывает, как он заработал свои миллионы: «по приезду в Америку у нас с женой было два цента. Мы купили на них два яблока, помыли и продали за четыре. Потом купили четыре яблока, помыли и продали за восемь... А потом у меня умерла бабушка-миллионерша».

Никто у Горояна не умирал. Просто диваны и кресла — это, конечно, хорошо. И, если все было с этим диваном именно так, как рассказывает Рафаель Ваагни, то это свидетельствует о его деловой хватке. Но дальше было не совсем так, как он сам озвучивает:

Нет, он не врет в своем рассказе о первых шагах в бизнесе. И то, что первые серьезные деньги ему принесла торговля нефтепродуктами — сущая правда. Просто не надо думать, что все в нашей стране вчера родились и не помнят, кто контролировал торговлю этими нефтепродуктами в девяностые годы. И чего стоило получить соответствующие объемы на любом нефтеперерабатывающем заводе, а потом их реализовать.

В любом городе, в котором есть НПЗ, вам с удовольствием покажут на кладбищах аллеи героев, полегших в боях за эти самые объемы. Так что успех Горояна прост — этническая мафия, которая и стояла за ним в годы той самой торговли нефтепродуктами и которая, в измененном, конечно, формате — 2020-е годы как ни как! — стоит за ним и сейчас, в годы торговли зерном.

Те же самые люди и методы помогли развить зерновую империю. По словам самого Горояна, он купил первый элеватор на деньги от торговли нефтепродуктами. Произошло это в 2001 году и после этого он переключился на агробизнес, активно покупая элеваторы.

Все так, только опять упущены некоторые детали. А именно — детали покупки элеваторов, с которыми отнюдь не стремились расстаться их предыдущие владельцы. Да и вопрос денег на их покупку тоже немаловажен — что бы не утверждал Рафаель Ваагни, зарабатывал он их отнюдь не честным путем.

Его версия о «швейцарском банкире», который запросто выделил неограниченную кредитную линию, конечно, красива:

Только дело было не совсем так. За все платила Украина. Не по своей воле, конечно, а потому что Рафаэль Гороян знал, как эти деньги у нее украсть.

Когда Рафаэль Гороян создал зерновой холдинг «Прометей», главным механизмом его обогащения стало создание широкой сети ООО с фиктивными владельцами. Сергей Ольховский, один из директоров «Прометея», сообщник Горояна (по некоторым данным, его кум) находил и подбирал для аферы наиболее неподготовленных и незащищенных людей из числа одиноких стариков. Затем группа черных нотариусов вписывала их имена в учредительные документы, и фирмы начинали активную торговлю.

Через их счета со множеством нарушений проводились миллионные сделки по закупке зерна, удобрений и сельскохозяйственной техники, а проверяющим приходилось иметь дело с ничего не подозревающими фиктивными хозяевами.

Использование каждой такой компании позволяло Горояну и его синдикату утаить от государства от 5 до 20 миллионов гривен (курс доллара тогда был отнюдь не сегодняшние 29 гривен, напомним), а компаний было около 100.

Похожую схему Рафаэль Гороян и Сергей Ольховский использовали для получения наличных денег. На имя простых граждан за мизерную плату в разных банках открывались карточные счета, а затем через эти счета перекачивалось огромное количество наличных денег. Горояну они были нужны для оплаты разного рода незаконных услуг и взаиморасчетов с подельниками.

Рафаэль Гороян сделал криминальные методы нормой ведения всех своих дел. Его компания была неоднократно уличена в неуплате налогов, подделке документов, шантаже и контрабанде. В многочисленных делах фигурируют черная бухгалтерия, неучтенные наличные деньги, махинации на таможне и использование товаров невыясненного происхождения. По целому ряду эпизодов в его офисе проводились облавы, обыски и изъятия документации.

Вот такая вот «кредитная история». Более подробно о ней можно почитать здесь: Рафаэль Гороян и его синдикат воровали из бюджета Украины десятки миллионов гривен каждый год?

Что касается обысков и облав, то Рафаэль Гороян и его группа компаний «Прометей» — постоянные герои рубрики «криминал» на станицах СМИ. А правоохранители — постоянные гости в офисах компании.

И, сколько бы ни отбеливали репутацию Горояна заказные материалы и имиджевые интервью, в прессе регулярно напоминают о весьма нелицеприятных страницах его биографии. А она столь богата этими страницами, что даже сложно остановить на какой-то из них внимание. И самое позорное, на наш взгляд, не то, что Гороян мошенническим путем обкрадывает государство — кто из нынешних миллионеров не прошел этот путь? И даже то, что миллионер из списка «Форбс» продолжает это делать, по большому счету, не страшно.

Гадко и отвратительно его поведение в нашей стране, паспорт которой он купил. По этому поводу в 2008 году даже возбуждали уголовное дело, а паспорт у Горояна изымали.

Но волшебным образом скандал утих. Но вернемся к тому, что мы называем гадким. Гороян, здоровенный и сильный мужик, не гнушается применять свою силу к слабым женщинам. И окружил себя такими же «героями».

В 2011 году уроженец Армении Рафаэль Гороян в присутствии свидетелей унизил и жестоко избил гражданку Украины Викторию Кошевенко-Писареву. По дороге в больницу женщина несколько раз теряла сознание.

11 апреля 2018 года заместитель Горояна Вильгельм Мирзоян напал на женщину-следователя, оглашающую постановление на обыск, и сломал ей палец.

В одном из отделений «Новой Почты» Николаева мужчина кавказской наружности монтировкой жестоко избил стоявших в очереди мужчину и женщину (как оказалось, супружескую пару). Пожелавшим вмешаться гражданам бандит угрожал пистолетом. Следствие выяснило личность нападавшего, им оказался начальник службы охраны концерна «Прометей» Муса Гасан оглы Мусазаде.

Вот что противно. Еще противнее и гаже поведение украинских правоохранителей, с которыми Горояну всегда удается «решить вопросы».

Правда, в последнее время над ним, похоже, сгустились тучи. Ключевые сотрудники «Прометея» — юрист Роман Вахтангович, менеджер Дарья Трофименко, сестра Горяна Наира, кум и давний подельник Сергей Ольховский, Аслан Мурадян и подставной директор Николай Мицик стали фигурантами расследования, которое проводят Генеральная Прокуратура и СБУ.

Сам Рафаэль Гороян тоже находится в числе подследственных, но он уповает на свое умение «решать вопросы» и на связи в высших эшелонах власти, среди которых называют видного «слугу» Давида Арахамию. Насколько получится воспользоваться этой связью — неизвестно, особенно на фоне того факта, что одна из основных компаний Горяна — PROMETEY SWISS SA, зарегистрированная в Швейцарии — попала в санкционный список СНБО в связи с обвинением в контрабанде.

А глава парламентского комитета по налоговой политике (и, кстати, тоже «слуга») Гетманцев заявил, что по поводу расследования деятельности фирм Горояна «уже направлены соответствующие запросы в Европейскую прокуратуру и Прокурорскую организацию, которая на уровне Европейского союза занимается расследованиями, и как только будут получены ответы, я думаю, мы узнаём много интересного о ходе расследования этого дела».

Так что что-то с заявленной крышей в лице Арахамии не так — либо Гороян врет по этому поводу и выдает желаемое за действительное, либо сам Арахамия решил, что со столь «токсичным» бизнесменом, к тому же подозреваемым в финансировании сепаратистов, лучше не связываться.

Что касается «сепаратистского следа», то таковым является некий Константин Тистол, сооснователь сайта «Набат», публиковавшего в 2014 году призывы спикеров пророссийских митингов в Николаеве, выступающих за отделение Николаевской области для создания нового федерального образования на территории Украины.

Сайт был зарегистрирован по тому же адресу, что и «Прометей» Горояна. Совладельцем «Набата» числился топ-менеджер бизнесмена Сергей Ольховский. С марта 2014 года Тистол находится в розыске МВД по статье «блокировка транспортных коммуникаций».

Но и это еще не все — мать Горояна, Мирзоян Вардуш Вильгельмовна, гражданка Армении, любит фотографироваться с российским пропагандистом Соловьевым:

Можно было бы сказать, что сын за мать не отвечает, но ее явно пророссийские взгляды и поддержка войны против Украины не мешают гражданину Украины Рафаэлю Горояну вести с ней совместный бизнес в Украине — Вардуш Мирзоян совладелица ряда фирм своего сына. К примеру, ПАО «Помощнянский элеватор» и GRV-AGRO LTD, зарегистрированной в Лондоне.

Вот такая вот «американская мечта» уроженца Армении, воплощенная в Украине выходит. В ней, кстати, кроется ответ на извечный украинский вопрос — почему мы бедные? Потому что позволяем вот таким вот людям нами помыкать, вот почему.