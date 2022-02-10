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Дайджест > Лицемерная Денисова решила пропиариться на судьбе осужденной в «ЛНР», которую Медведчук мог вернуть домой год назад

Лицемерная Денисова решила пропиариться на судьбе осужденной в «ЛНР», которую Медведчук мог вернуть домой год назад

Автор: ForUm
10.02.22 19:32
72
Лицемерная Денисова решила пропиариться на судьбе осужденной в «ЛНР», которую Медведчук мог вернуть домой год назад

Лживая и лицемерная так называемая омбудсменша Людмила Денисова родила очередной слезливый пост в «Телеграме», посетовав, что гражданка Украины Наталья Савченко, которая осуждена в «ЛНР» к 12 годам тюрьмы, требует немедленного лечения и освобождения. Более того, Денисова призвала ОБСЕ и Красный крест поспособствовать освобождению Савченко. Боже, какой стыд, какой позор — Украиной управляют беспринципные идиоты и бездари. Наталья Савченко могла быть на свободе и получить лечение ГОД НАЗАД! Год назад Виктор Медведчук мог вернуть эту женщину, а также трех других — «республики» отдавали их в качестве жеста доброй воли, ради сдвига процесса обмена с мертвой точки, пишет Ярослав Бондаренко.

И тогда Зеленский лично заблокировал освобождение четырех женщин под молчаливое одобрение Денисовой, которая не сказала ни слова о том, что им нужно лечение. Хотя это было известно всем, родные женщин оббивали пороги властных кабинетов с мольбой вернуть узниц. Где была Денисова тогда? Засунула язык в одно место и молчала, потому что не могла идти наперекор воле Зеленского, который оставил Наталью Савченко, Наталью Стаценко, Екатерину Котенко и Светлану Довгаль умирать в тюрьмах ОРДЛО — лишь бы Медведчук не привез их в Украину. А осенью 2021 года Зеленский заблокировал освобождение еще троих женщин — и снова Денисова молчала.

Прозрение к омбудсмену пришло в 2022-м. Сначала Денисова вдруг озаботилась судьбой Натальи Стаценко, написав 2 января пост о необходимости ее освобождения. А ведь и Стаценко Медведчук мог вернуть домой, власти ОРДЛО отдавали ее. Сейчас вот Денисова вспомнила о Савченко. Но у Зеленского поставили пиар своей команды выше человеческих жизней.

Но с чего вдруг Денисову беспокоит судьба женщин, на которых власть поставила крест? Есть информация из надежных источников, что Денисову хотят отправить в отставку. Видимо, Зеленскому мало просто молчания обмудсмена, нужно было активнее подлизывать Банковой. А тут еще и скандал вспыхнул — СМИ нашли целую бизнес-империю семьи Людмилы Денисовой в Крыму. Пока ставленница олигархов создавала видимость работы, изливая крокодильи слезы в «Телеграме», семья Денисовой успешно зарабатывала в Крыму в спайке с оккупационными властями, обслуживая даже Черноморский флот РФ.

И вот чтобы спасти политическую шкуру, Денисова решила активнее пиариться в соцсетях на судьбе удерживаемых лиц. Но этот лицемерный пиар очень легко вскрывается. Когда ты молча обрекаешь пленниц на смерть в тюрьмах ОРДЛО, хотя Медведчук мог их вернуть домой, а потом вдруг требуешь ОСБЕ и прочие бесполезные организации помочь в их освобождении, это выглядит как минимум глупо. А как максимум — это преступление против своих же граждан. Омбудсмен должен защищать права человека, а Денисова, наоборот, приложила усилия для их уничтожения.

Украинская власть лицемерна и жестока. Ей нет дела до своих граждан. Денисова не омбудсмен, а подельник преступного режима. Власть по беспределу закрывает каналы, сажает под домашний арест лидера оппозиции по сфабрикованным делам, накладывает санкции против своих же граждан, а Денисова молча одобряет.

И сейчас, когда сама Денисова будет выброшена властью за ненадобностью, можно смело сказать — она это заслужила. Жаль только, что такие упыри не тонут. Ведь бизнес в оккупированном Крыму хорошо кормит.

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