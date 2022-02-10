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Дайджест > «Вихідки» голови рівненської облради Сергія Кондрачука

«Вихідки» голови рівненської облради Сергія Кондрачука

Автор: From-ua.com
10.02.22 16:00
79
«Вихідки» голови рівненської облради Сергія Кондрачука

Пройшов лише рік від початку обрання Сергія Кондрачука головою рівненської обласної ради, та новоспечений чиновник вже встиг «відзначитись» своєю непрофесійністю та слабинкою до наживи за рахунок держави.

А проблеми почалися від самого початку – дня обрання Сергія Кондрачука головою обласної ради. Адже у той роковий день так званих виборів, під час голосування була присутня лише частина депутатів – 35 із 64. Лише 35 депутатів, в основному із фракції «ЄС», підтримали кандидатуру Кондрачука на таємному голосуванні. Засідання оголосили закритим. Як проходило голосування за зачиненими дверима – невідомо. Знаємо лише, що вийшов з залу засідань Сергій Кондрачук уже високопосадовцем. Втім легітимність обрання його на посаду вкрай сумнівна і до тепер.

Приступивши до роботи пан Кондрачук не міг натішитись своїм статусом та, користуючись положенням, вирішив почати з прибутково-перспективного - медицини.

За галузь медицини пан Кондрачук «взявся» серйозно. Ще б пак – тема дійсно прибуткова. У червні минулого року, з ініціативи Сергія Кондрачука було відсторонено від роботи очільника рівненського діагностичного центру Романа Шустика. Натомість, пан Кондрачук хотів, аби очолила медзаклад його людина – депутат облради Юрій Білик, адже це можливість контролювати фінансові надходження та розпоряджатись ними, і все, ніби-то, чисто. Втім, справедливість перемогла і апеляційний суд пана Шустика  поновив на посаді головлікаря медзакладу. План Кондрачука провалився.

Та на цьому чиновник не зупинився. Вирішив взятися за психлікарню. З його ж ініціативи було відсторонено від роботи директора Острозької психлікарні. Кого ж спробує пролобіювати на його місце голова облради поки не відомо, але можна припустити, що це буде хтось, з ким можна буде дерибанити надходження з державного бюджету, який виділяється на цей медзаклад.

Медицина – не єдина вихідка очільника облради. Улітку 2021, Сергій Кондрачук лобіював призначення нового керівника комунального підприємства «Автобази» - Олександра Ковальчука. Не минуло і місяця як новопризначений Кондрачуком директор спіймався на хабарі.  Поліцейські і представники прокуратури заявили, що пан Ковальчук намагався отримати неправомірну вигоду за укладення договору з надання послуг зі стоянки. Вочевидь, призначений з допомогою Сергія Кондрачука хабарник планував ділити хабарі із своїм покровителем. Потрібно ж якось дякувати за подаровану посаду.

Восени ж ЗМІ вибухнули нечуваною новиною – голова рівненської облради Сергій Кондрачук вимагає від держави кошти за подорож до США.  А літав він туди, буцімто, з робочим візитом. Якою конкретно була мета такого візиту він не пояснив. Обмежився лише фото з американськими політиками в соцмережах.

Повернувшись до Рівного, очільник облради заявив, що вимагає від держави компенсацію коштів, за які він відвідав США. Дороговартісні квитки, проживання у готелях, харчування – усе, на думку політика, повинно бути за рахунок податків жителів Рівненщини. А це не мала сума, бо ж голова облради разом із колегою з «ЄС» Олександром Третяком, який, між іншим теж їздив тоді до  Америки, два тижні колесили Штатами. Такі собі два туристи влаштували пізнавальну подорож, та ще й нагода – можна спихнути все на робочий візит.

«У нас багато хто думає, що я мав представляти державу і Рівненщину за власний рахунок. Я сподіваюсь отримати відшкодування.» - заявив Сергій Кондрачук.

Втім, конкретного результату та користі для жителів області від тієї поїздки чиновника так ніхто і не зрозумів.

Отже, виходить, що політики можуть подорожувати по світу під приводом «відрядження» за рахунок наших з вами податків?!

А останньою «вихідкою» Сергія Кондрачука та його колеги з фракції «ЄС», було надрукувати 42 набори плакатів із оновленою символікою ЗСУ. 

А згідно з Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного визовання у Рівненській області на 2021-2025 роки, на ці плакати передбачено 430 тисяч гривень.

Тобто на розробку плакатів, роботу дизайнерів, істориків та поліграфії було витрачено чималі кошти із обласного бюджету, що вкрай обурило людей. Мовляв, під час ескалації воєнної ситуації – друкувати плакати зовсім недоречно. Очевидно, що сам пан Кондрачук до війни ставиться не серйозно і у разі чергового нападу на нашу державу першим тікатиме із країни. Напевно до США!

До речі, залишається відкритим питання – а куди ж зникнув голова облради Сергій Кондрачук майже на два місяці? Адже з середини грудня і аж до лютого його ніхто не бачив на робочому місці. Офіційно відпустку він не оформлював. Тож, де він був і чому залишив на призволяще своє робоче місце – невідомо.

Тэги: Сергій Кондрачук, Сергей Кондрачук

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