Канализация - один из главных источников вирусов

Людей можно сколько угодно делить по разным признакам, возрастным, социальным, политическим, экономическим. Всем этим занимается наука. Но кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы людей делили по принципу наличия, отсутствия или градации логики?

Такими данными наука не располагает. Просто не додумалась до этого. Деньги ведь важнее, чем наличие логики, поэтому выгодней выполнять заказы по созданию логических цепочек, чем искать логику в уже созданных кем-то концептах. Но вне зависимости от мотивации научных выводов, логика остаётся важным научным инструментом познания.

Например, целая планета уже два года стоит на ушах в поисках источника коронавируса. Заставляют маски носить, было дело и перчатки нужно было одевать, но почему-то никто не рекомендует пользоваться презервативами. Или половым путём коронавирус не передаётся? Но если перчатки и маски нужно носить, тогда презервативами пользоваться исходя из логики, сам Бог велел. Однако никто не предупреждает об опасности заражения половым путём. Почему? Логики не хватает? Или есть страх сравнения коронавируса с ВИЧ? Тишина. Логика здесь не живёт, только интересы.

Или почему никто из учёных не говорит о рациональности борьбы с вирусом с помощью распыления вакцин с самолётов? Ведь как же это просто, не нужно каждый день бегать за антиваксерами и убеждать по ТВ о важности первой, второй и бустерной вакцинации. Взяли бы себе собрались и сделали концепцию вакцинации с помощью аэрозольного распыления в атмосфере. Зачем напрягать миллионы людей и куриными кодами награждать за послушание, если есть такая отличная возможность решить проблему всей популяции сразу.

Ведь противопоказаний нет ни у детей, ни инвалидов. Гинцбург готов хоть сейчас всех без разбору вакцинировать два раза в год. А может всё же всё упирается в желании хорошо организовать сети распространения вакцин и распределение прибыли среди подельников?

Хорошо организованную сетевую схему распространения можно использовать бесконечно. Тогда вся эта возня вокруг истерии вполне в стиле галактической глобализации торговых потоков. Зарядили ВОЗ программой, подключили Минздравы, прикрутили мэров и губернаторов к программе распространения и выдают команды, сколько куда и чего направить, протестировать и озвучить в СМИ. Вот и вся программная логика. Система работает. Остаётся народ бесплатно убедить, а это значит напугать.

Уже два года ищут источник появления коронавируса, и уже много столетий не могут понять откуда вирусы вообще берутся. Или вернее, все вирусы всегда присутствуют в организме, но почему люди начинают болеть от повышения концентрации вирусов во вдыхаемом воздухе, это остаётся для науки загадкой.

Ношение масок которые имеют такие дырки, что если 1000 вирусов в ряд построить, это рационально? Ведь для вируса находящегося в парах выдыхаемого воздуха, маска, это как решётка для комара. Зачем тогда маски нужны? Где логика? А логика отдыхает в относительности внушения моральной вины за заражение окружающих, когда большинство насмотревшись логических выводов Задорнова, решили, что научная логика реально глючит. Причём глюки торчат из любой озвученной учёными концепции. Дырявая логика стала научным символом.

В распространении вирусов винят китайских мышей, а сами без предустановленных тестов не то, что мутации, но даже по симптомам не смогут отличить, чем один вирус от другого отличается при заболевании. Мышей и панголинов винят, а норок уничтожают и проверяют вакцины на обезьянах и крысах. Выходит все животные могут быть источником вирусов.

В одной африканской стране некий высокий чиновник взял три мазка на тест, один из которых был от фрукта папайя, второй от козы. Отослал в лабораторию и представьте себе, что пришли положительные реакции и у папайи, и у козы. По сети этот новостной анекдот продолжает гулять уже больше года. Что за хрень-то такая нелогичная? Почему вирус нашли в папайа?

А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ, О КАНАЛИЗАЦИИ

Представьте себе, что миллиарды задниц ежедневно выделяют в канализации десятки миллионов тонн в той или иной степени переработанной органики и миллиарды литров мочи в которой находятся вирусы. То есть, если вирус находят в слюне, то в моче и дерьме вирусов гораздо гораздо больше, чем в выдыхаемыми с СО2 парами влаги. Но учёные на этот счёт как в рот воды набрали. Их коллективное научное подсознательное молчит как старый партизан.

Вдумайтесь в масштаб вирусной заражённости канализаций, где кишит от микроорганизмов, которые под воздействием миллионов тонн обработанной фармакологической химии и стиральных порошков становятся отпорными и по идее должны в таких условиях мутировать как бешенные. Логично? И если даже кто-то скажет, что вирусы долго вне организма не «живут», то можно спокойно возразить, что за два года было достаточно информации о том, что коронавирус находили даже в блоках глубокой заморозки (-18%) рыбы и других продуктов импортированных в Китай в рефрижераторах.

У вируса ведь нет клеточной структуры и ему мороз по барабану. Но если вирус, это обычные элементы распада клеток, окисляющийся в организме белок превращающийся в кислоту (ДНК), тогда он на воздухе окисляется и дальше, и в течении минут и часов распадается на химические элементы с выделением газов. Но если учёные утверждают животность вирусов, тогда миллионы километров канализации, это просто концентрированный источник вирусного распространения, который начинает испарять влагу по принципу тумана с понижением температуры. Вот вам и сезонное заболевание вирусами. Есть в этом логика? Тогда почему она в науке молчит?

Особенно в этом отношении интересна сезонность заболеваний где явно прослеживается взаимосвязь с изменениями погодных условий. Представим себе, что канализация, это совершенно не герметичная система. По всей протяжённости мы видим колодцы прикрытые железными крышками с дыркой для удобства открывания.

Это называется — канализация живёт и дышит, а понижение температуры создаёт эффект скороварки выделяющей из всех щелей избыток давления с разогретым паром.

Таким образом канализация является идеальным поставщиком вирусов из заражённых вирусом задниц, постоянно пополняющих канализацию новыми порциями вирусной массы. И что? И где наука со своими мыслями? Оказывается, что вирусы мутируют где-то в Африке и прилетают самолётами с туристами в течении считанных часов распространяясь по планете. Но это же какой-то абсурд. Как абсурдом является вся вирусная концепция живого и размножающегося вируса.

И в этом абсурде уже два года ищут вирус у мышей, убивают хомяков и норок, но не трогают собак и кошек, так как это грозит неприятностями вселенского масштаба и потерей прибылей от конфронтации с владельцами животных, которые воспринимают кошечек и собак как членов семьи, которым иногда даже наследство оформляют.

Так же молчит наука на счёт свиней, почки которых пересаживают людям. То есть, физиология свиней на 99% схожа с людской, не говоря уже о психике. И если наука не видит во всём этом логических взаимосвязей, тогда это не наука, а в лучшем случае глупость, а в худшем какая-то сплошная вирусная политика с такой же вирусной политико-экономической логикой. То есть, во всей этой вирусной истерии логика работает не для понимания реальности, а для решения неких интересов.

И самое интересное, что в случае если учёные признают канализацию источником вирусного распространения, это ничего не изменит. Так или иначе создание герметичного прохождения отходов жизнедеятельности невозможно. Может быть поэтому наука молчит по этому поводу. Кроме всего прочего при очистке часть крупных частиц из канализации вывозится на свалку.

И если вспомнить историю, вирусные волны всегда поднимаются в местах массового скопления людей или наличия большого количества гниющей органики во время войн, после массового отравления крыс, как было во времена средневековой Европы.

В 1348 году свирепствовала черная чума, унесшая жизни одной трети населения Европы к 1350 году. Без общественной канализации, люди жили в условиях жуткой антисанитарии, в свалках мусора и отходов, которые разрастались вокруг городов и населенных пунктов и были рассадниками крыс и блох. Во время Чумы некоторые деревни потеряли до 90% своего населения. И в 1350 году это был еще не конец: Чума вновь появлялась много раз в течение следующих 50 лет в пятнадцатом веке.

Во времена Первой мировой войны сотни тысяч трупов несколько лет гнили на полях сражений и как результат вспышка испанки, пик которой пришёлся в 1918 году.

И ещё очень интересный вопрос с животностью вируса. Тест основан на химической реакции реагирующей на определённую кислоту в организме. Поэтому пробы из канализации должны активно реагировать на тесты, так как логически вирусы поступают в канализацию постоянно. Однако никто тестов не делает, но всё-равно усиленно ломают голову над происхождением вирусов. И им легче всё списать на инопланетян, чем взглянуть себе под ноги. Или не хотят?

В науке либо напрочь отсутствует логика, или вся эта кампания по поиску и вакцинации, это одна сплошная афера. Десятилетия ищут источник вирусной активности и ноль понимания.

Наука, это прежде всего обычные люди и требовать от них некой логики не стоит. Поэтому постараемся донести до них всю эту канализационную логику. Может что и придумают в этом направлении, чтобы обезопасить людей от канализационной гнили. Хотя кому это нужно, если за это некому платить.

А может прав был Задорнов, говоря о тупости запада, от которона наши постепенно по ссылкам учатся?

По материалам Жизнь