Америка отрекается от Христа. Что дальше?

Поймал себя на таком казусе: прочёл бегло «Питтсбургский суд запретил клип Мерилина менсона с уничтожением Библии» в заголовке и аж поразился необычности и смелости приговора. Ибо представить себе такое сегодня в США невозможно. Возьмём новости буквально этой недели.

Первая: отдел школьного образования округа в штате Иллинойс выступил в защиту групп продлённого дня «Клуб сатаны». Речь идёт об образовательной программе для детей с первого по пятый классы «Сатанинский клуб продлённого дня», которая проводится неким храмом сатаны.

Как следует из объявлений, расклеенных в вестибюлях, программа предполагает «научные проекты», головоломки, игры, поделки и активный отдых на природе. Как уверяют «педагоги» из храма сатаны, «это поможет детям научиться доброжелательности и сочувствию, а также критическому мышлению, решению проблем, творческому самовыражению и собственной независимости».

В ответ на возмущение родителей заведующая школьным образованием округа пояснила, что «незаконный отказ данной организации (имеющей право на свою точку зрения) платить за аренду нашего финансируемого государством учреждения во внеурочное время подвергает округ судебному иску о дискриминации, который мы не выиграем, что, вероятно, заберет тысячи и тысячи долларов налогоплательщиков у наших учителей и персонала». Точка же зрения храма сатаны состоит в том, что популяризируемый ими персонаж «репрезентует индивидуальную свободу».

Свобода по-американски, однако, всё меньше и меньше распространяется на последователей Оппонента сатаны.

И вот вторая новость. Верховный суд США приступит к рассмотрению дела об увольнении школьного тренера Джо Кеннеди за то, что он позволял себе молча (с преклонением колена) молиться на стадионе после матчей.

Верховный суд США приступит к рассмотрению дела об увольнении школьного тренера Джо Кеннеди за то, что он позволял себе молча (с преклонением колена) молиться на стадионе после матчей.

Христианин был уволен ещё в 2015 году. Затем это решение признали правомочным два суда низшей инстанции. Также и Верховный суд США уже отклонял апелляцию тренера.

Так как же некогда «пуританская страна» с лозунгом In God we trust на национальной валюте дошла до «христианской жизни» такой?

Уже в 1990-х годах всё указывало на конец этого ответвления западнохристианской цивилизации. Однако даже тогда невозможно было представить, как быстро «вычеркнут» Бога, без которого и позволены все «общечеловеческие ценности», которыми нынче славится Great America.

Рожки Буша

Знак нового «миллениума» многие увидели в том, что президент-демократ, уходя со своего поста, «хлопнул дверью» и прервал традицию рассылки Рождественских открыток особо отличившимся в уходящих годах гражданам. Героев Америки поздравил Клинтон «с сезоном праздников».

Следующий президент-республиканец, «нажимавший» во время своей предвыборной кампании на традиционные ценности, «развил начинание». В 2005 году на открытках из Белого дома вместо Богомладенца и волхвов были изображены домашние любимцы четы Бушей. Даже рождественские ёлки на площадях столиц штатов постепенно переименовывались в «праздничные». Исчезали растяжки со словами Merry Christmas! (Веселого Рождества!).

Школьники были отпущены не на рождественские, а просто на зимние каникулы. В округах с немалой частью мусульманско-иммигрантского населения даже ставился вопрос о переносе этих каникул на месяц Рамадана. В штате Нью-Гемпшир школьников наказывали за появление в костюме Санта-Клауса. Это, дескать, оскорбляло религиозные чувства других детей.

Ещё в 2004 году в округе Саут-Оранж – Мэплвуд запретили исполнение в школах рождественских гимнов ("кэролз") и даже просто их мелодий без слов! Суд, рассматривавший жалобу на это решение, признал запрет законным. В штате Нью-Джерси в целом запретили праздничные выступления хора им. Мартина Лютера Кинга, потому что в его репертуаре присутствовали религиозные песнопения ("госпелз"). С афиш других исполнителей велели убрать всю рождественскую символику – даже ёлки.

Вскоре дошло и до «реальных» ёлок. Перед Новым, 2007 годом уже наряженные ели были убраны в аэропорту Сиэтла. Дело в том, что иудейская община потребовала, чтобы здание украсили и менорой в честь Хануки. Тогда администрация аэропорта – дабы не пришлось на протяжении всего года украшать здание символами всех остальных религий – решила избавиться от атрибутов Рождества.

Зато празднование Хануки устроили в Белом доме. Причем с «кошеризацией (очищением) президентской кухни» накануне церемонии. Пресс-служба главы государства поясняла: «Мы живем во времена, когда необходимо уважать любые убеждения и вероисповедания».

Дабы «не дискриминировать нехристиан», ещё в 2005-м началось внедрение новых словарных форм летоисчисления. Традиционные сокращения B.C. (Before Christ — «до Рождества Христова») и A.D. (anno Domini — «в год такой-то от Господа нашего») заменялись на B.C.E. (Before Common Era — до нашей эры) и C.E. (Common Era — нашей эры).

Заминка, правда, случилась в экономической сфере. За объявление торговой сетью Target не рождественской, а праздничной распродажи верующие объявили ей бойкот (только подписантов соответствующей петиции оказалось более 600 тыс.). Подобную «рекламацию» получила и сеть супермаркетов Walmart, основанная, кстати, в 1962 году ревностным католиком. Забегая наперёд, скажем, что христиане, конечно, проиграли. А вскоре персонал уже всех нью-йоркских супермаркетов встречал посетителей приветствием «Happy Holidays!» вместо «Merry Christmas!».

На Рождество 2008 года детские отделы вовсю торговали наборами мягких игрушек в виде… вирусов, включая гонорею, сифилис, чуму, сальмонеллу и прочих плюшевых «радостей». Их сопровождала «справочная информация». Так, эбола в тот год была названа «королевой микробов», в связи с чем детям предлагалось «разделить любовь к ней».

Этот африканский мальчик так и не смог разделить американскую любовь

Всё это, повторимся, происходило главным образом уже при Буше – представителе республиканской партии, за которую в большинстве своём голосуют «стопроцентные американцы», или WASP («белые протестанты-англосаксы»), регулярно посещающие свои церкви или хотя бы раз в день молящиеся дома.

Однако на следующих выборах предложенная республиканцами повестка была повержена. «Старая больная негритянка, страдающая лишним весом и гомосексуальными наклонностями, это не только… самая защищенная в гражданском отношении жительница США, – заметила политолог Елена Жосул. – Это ещё и собирательный образ электората Барака Обамы в президентской кампании-2008. Остается добавить: редко посещающая церковь. Либо не посещающая вовсе…»

Справедливости ради отметим: в декабре 2007 года Конгресс США принял к рассмотрению резолюцию «Признание важности праздника Рождества Христова и христианской веры». Однако резолюция претерпела существенные изменения. К примеру, «христианские корни» США превратились в «иудео-христианские», а название резолюции вообще исчезло. Это была последняя попытка масштабного контрнаступления христиан Америки.

Барак им. Обамы

В январе 2009 года Белый дом занял Обама, чью инаугурационную неделю открыл англиканский епископ, не скрывавший свои гомосексуальные наклонности. Традиционную проповедь впервые в истории зачитала «священница».

Пусть в извращённом виде, но дань «христианским корням США», как видим, тогда ещё формально отдавалась. К Рождеству 2009 года в Белом доме даже ель поставили. Правда, украсили её шарами с изображениями… Мао Цзэдуна и местного комика-трансвестита. Представитель Коалиции христианской защиты Патрик Махоуни напомнил, что в эту ночь Бог славится словами «На земле мир, в человецех благоволение», «но Белый дом пренебрегает этим посланием, выставляя изображение диктатора, который принес тиранию и устроил гонения на миллионы людей». При этом Белый дом разослал сообщения художникам-оформителям, в которых попросил не присылать на Рождество украшения на христианские темы.

В итоге подобного рода целенаправленной работы на Пасху 2010 года уже большинство американцев не знали, что, собственно, они отмечают и с Чьим именем связан Праздник. Лишь 42% опрошенных ответили, что Пасха связана с Воскресением Христа. Не удивительно. В тот год каждый восьмой американец признал, что является бывшим христианином (протестантом или католиком). Основной причиной отхода американцев от христианства стал «жизненный опыт», в том числе «несогласие с мнением церкви по вопросам гомосексуализма, абортов и контроля рождаемости» (хотя, как мы видели, и «церковь» в этом деле подтягивалась, в итоге в 2009 году резко участились переходы американцев из протестантизма в православие).

Летом 2010 года дошло и до главного символа христианства. Окружной апелляционный суд в Денвере постановил демонтировать 14 крестов, которые еще в 1998 году были установлены у дорог штата Юта в память о погибших сотрудниках дорожного патруля. Как постановил суд, «кресты противоречат Конституции, так как любой здравомыслящий наблюдатель, глядя на них, посчитает, что штат Юта поддерживает христианство».

Подобными исками заваливали суды «правозащитные» центры. Такие точно, как те, что подали жалобу на приехавшую в Мичиган верующую девушку. В ограде церковного прихода она повесила объявление о том, что ищет соседку по комнате христианского вероисповедания. Оказывается, тем самым было совершено «противозаконное предпочтение соседа по комнате», являющееся «дискриминацией представителей других религий».

В октябре 2010 года Верховный суд США отклонил апелляцию на запрет Рождественских и других религиозных песен в школах одного из округов Нью-Джерси. Согласно прецедентному праву, подобное решение теперь может распространяться на все школы США.

Вдохновлённая подобными вердиктами дирекция одной из школ Калифорнии подвергла наказанию ученика за разговоры о христианстве (!) на переменах (!!). 16-летний Кеннет Домингес, вернувшись с зимних каникул 2010-2011 года, начал рассказывать одноклассникам о том, как он уверовал. Администрация учебного заведения указала юноше на то, что «церковь отделена от государства», а после того же как Кеннет принёс с собой Библию, его исключили из школы на два дня.

В последние годы каденции Обамы в качестве праздничных декораций Нью-Йорка уже нельзя было использовать фигуры евангельских персонажей. Лишь ангелы и только на Rockefeller Plaza остались ещё, потому что стоят они там с пятидесятых годов, представляя историческую ценность.

Лишь ангелы и только на Rockefeller Plaza остались ещё, потому что стоят они там с пятидесятых годов, представляя историческую ценность.

Однако и это – до очередного припадка BLM-беспамятства с его непременным крушением памятников.

В том же Нью-Йорке к 2013 году было запрещено украшать «муниципальные» ёлки Рождественскими звёздами. Да и домашние рождественские древа стали чем-то вроде признака диссидентства. Как рассказывали в компании American Christmas Inc., «один из нью-йоркских христианских лидеров призвал прихожан специально покупать елки, тем самым открыто показывая приверженность своей вере в это “новое время угнетений”».

Последние времена

В 2020 году впервые в истории США верующие стали меньшинством (47%). Как видно из графика, наиболее резкое снижение доли религиозных людей происходит с 2000-х годов.

Интересно распределение падения по социальным группам. Заметно медленнее идёт снижение религиозности у тех, кто более образован (14% падения с 1998 года против 22% имеющих только среднее образование).

Республиканцы в два раза более религиозны, чем демократы, консерваторы вообще религиознее либералов. Да и по регионам республиканский Юг (та самая – подлинная Америка «реднеков», Америка-трудяга) куда более религиозна, чем космополитный Восток.

Вера протестантов в два раза крепче, чем у католиков. Причём «не спасают статистику» и иммигранты из Латинской Америки. Религиозность испаноязычных на 2020 год не превышала «общую по бараку» (те самые 47% в среднем по США).

).

Всё это не может не быть следствием политики «религиозной толерантности», которая понимается как абсолютное исключение веры из жизни общества под предлогом того, что атрибуты одной религии якобы оскорбляют последователей других учений.

На самом деле «терпимостью здорового человека» всегда было исповедание своей веры при уважении к праву на то же представителей других религий. Ну и, конечно, «со своим уставом в чужой монастырь не суйся», каким бы ни был «монастырь» – христианским, сикхским или буддийским.

Не случайно, кстати, тот самый Буш, при котором и началась уничтожение религиозных ценностей в Америке, получил от Комиссии по этике и религиозной свободе США награду за «содействие установлению во всем мире религиозной свободы» и «отважную защиту права всех людей свободно исповедовать свою веру».

Для чего нужно «сильным мира сего» обезличивание народов под «общечеловеческие» стандарты – отдельный разговор. Сейчас же ограничимся другим вопросом: хорошо ли для нас сегодня то, что Америка всё более теряет моральный облик образа Божия? В тактическом плане не очень хорошо, ведь противник становится более способным на немыслимые подлости. Стратегически же, если для славян всё более ценной становится жизнь вечная (в этом смысле следует воспринимать предупреждение Путина «Кому нужен мир, если в нём не будет России?»), то американцам нужно счастье здесь и сейчас. А кто согласится сжечь это счастье в ядерном пожаре?

По материалам ФСК