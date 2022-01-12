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Дайджест > Зеленский вернулся с дорогого отдыха в Индийском океане и рассмешил Украину своим примитивным оправданием

Зеленский вернулся с дорогого отдыха в Индийском океане и рассмешил Украину своим примитивным оправданием

Автор: Михаил Островский, «Скептик»
12.01.22 15:52
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Зеленский вернулся с дорогого отдыха в Индийском океане и рассмешил Украину своим примитивным оправданием

Зеленский нашелся! Вернулся с островов и вот уже второй день врет, что не летал на Сейшелы. Врет настолько примитивно и низкопробно, что хочется уже нанять президенту нормальных пиарщиков, лишь бы не видеть этого позора. Помните, как Зеленский перед выборами высмеивал Порошенко за отдых на Мальдивах? Так вот у самого Зеленского таких отдыхов собралось два — к Оману теперь добавились Сейшельские острова. Красиво жить не запретишь! Правда, в момент, когда страна переживает жесточайший кризис, а власть изо всех щелей орет о возможном нападении России, такой отдых Зеленского выглядит мерзко. А то, как он вешает лапшу на уши украинцам, лишь добавляет этой мерзости в ситуацию.

Сначала Зеленский поехал в «Буковель» с Коломойским, своим патроном и кукловодом. Они мило провели праздничные дни в отеле в Radisson Blu Resort Bukovel. А когда их уличили в этом мероприятии, принялись врать — Коломойский, как оказалось, «не знал» о приезде Зеленского (удивительно, ведь поселились они на одном этаже, видимо, чтобы не расставаться весь отдых), а президент оправдался тем, что быстро покинул курорт, как только узнал о приезде олигарха. Конечно, СМИ узнали, что это все ложь, они встречались и не раз. Зачем тогда врать людям? А просто в принятом с подачи Офиса президента законе «об олигархах» говорится, что госслужащим запрещено общаться с самыми богатыми гражданами страны. А Зеленский сам же и нарушает свой закон, которым хвастается на каждом углу. Такие двойные стандарты у Зеленского везде — сам он постоянно нарушает закон, а преследуют в нашей стране лишь оппозицию.

Потом Зеленский укатил на отдых на Сейшелы, неизвестно, может тоже с Коломойским.

Но самое смешное пошло потом. Чтобы скрыть от украинцев дорогостоящий отдых на островах Индийского океана, Офис президента опубликовал фейковую новость о якобы совещании в ОП. Для иллюстрации взяли фото, сделанное еще в ноябре прошлого года. Это очень быстро вскрылось. Эти два фото отличаются лишь позой Зеленского — все остальное, от его костюма до карандашей и документов на столе, одинаковое. Так же одинаково выглядят и участники обоих совещаний.

А когда вся Украина начала смеяться над этим абсурдом, Зеленский записал видеообращение 11 января. Вернулся и решил показать, что он в Киеве, никуда не летал. Но что это за видео, просто обхохочешься! Президент записал видеообращение по случаю... Международного дня «Спасибо».

Вот так, видимо, нет других дел, кроме как поздравлять с днем «Спасибо». Там он очень смешно отмечает, что на часах почти 10 вечера, как бы, оправдываясь, я тут, ребята, не виноват, не отдыхал. А где же вы раньше были, Владимир Александрович? Конечно же, никто Зеленскому не поверил. Более того, украинцы накидали президенту в комментарии «спасибо» — за неподъемные тарифы, за рост цен, за дорогой газ и т.д. Антикризисные коммуникации в ОП не работают. Вся власть в Украине, от министров до офисных клерков — сплошные непрофессионалы и лгуны. Нет к ним ни капли доверия.

Был Петр Мальдивский, а теперь у нас появился Владимир Сейшельский. Или Оманский. Тут уж как кому больше нравится.

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