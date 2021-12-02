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Дайджест > В Украине уже в январе... Что спасет от штамма Омикрон

В Украине уже в январе... Что спасет от штамма Омикрон

Агата Кловская
02.12.21 01:04
61
В Украине уже в январе... Что спасет от штамма Омикрон

Новый потенциально очень опасный, но еще малоизученный штамм коронавируса Омикрон стремительно распространяется по миру и может вытеснить доминирующий вариант Дельта. Скорее всего, существующие вакцины от COVID-19 окажутся гораздо менее эффективными против Омикрона.

Ревакцинация, уверен главный инфекционист США Энтони Фаучи, обеспечит самую надежную защиту от нового варианта коронавируса. В Украине бустерную дозу планируют начать делать с января, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. 

«Ничего хорошего нас не ждет»

Генеральный директор компании-производителя вакцин от коронавируса Moderna Стефан Бансель заявил в интервью Financial Times 30 ноября, что, скорее всего, существующие вакцины от COVID-19 окажутся гораздо менее эффективными против Омикрон-штамма коронавируса.

По мнению главы компании, производителям придется создавать новые варианты вакцин, чтобы те могли столь же эффективно бороться с новым штаммом. Однако, предупредил Бансель, на запуск массового производства новых вакцин разработчикам понадобится несколько месяцев.

«Нет ни малейшего шанса, что (эффективность — ред.) окажется на том же уровне, что и в случае с Дельта-штаммом. Я думаю, что это будет существенное падение. Я просто не знаю, насколько существенное, потому что нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал, говорят: «Ничего хорошего нас не ждет!», — сказал глава Moderna.

О том, что существующие вакцины окажутся менее эффективными против Омикрона говорили и во Всемирной организации здравоохранения. На это указывает необычно высокое число мутаций: около 50 в целом геноме, из которых 35 локализованы они в наиболее опасном месте. Об этом подробно в материале Новый опасный штамм Омикрон.

Однако вакцинация все еще остается главным оружием в борьбе с пандемией коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил президенту Джо Байдену, что ревакцинация обеспечит самую надежную защиту от Омикрона.

«Фаучи продолжает считать, что существующие вакцины, по всей видимости, обеспечат определенную степень защиты от тяжелых случаев COVID. Фаучи также подтвердил, что бустерная вакцинация полностью привитых обеспечивает самую надежную защиту», — говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи президента с правительственной группой по борьбе с коронавирусом.

Эксперты Белого дома рекомендовали всем вакцинированным совершеннолетним «как можно скорее сделать еще одну прививку», а тем, кто еще не сделал прививку — «немедленно вакцинироваться». В США право на ревакцинацию есть у тех, кто привился препаратами Pfizer и Moderna более шести месяцев назад и Johnson & Johnson более одного или двух месяцев назад.

О том, что так называемые бустерные прививки от коронавируса являются необходимыми, стало понятно еще до появления Омикрона. Дело в том, что со временем число антител в крови вакцинированного человека уменьшается.

Опубликованное на прошлой неделе исследование из Израиля, в котором ученые под руководством Ариэля Израэля из компании медицинского страхования Leumit проанализировали данные более чем 80 тысяч вакцинированных людей, показало, что иммунная защита остается стабильной в течение первых трех месяцев после второй дозы, затем риск заражения постепенно возрастает.

Означает ли это, что теперь каждые полгода или каждую осень необходимо делать бустерные прививки, как, например, от гриппа? Пока ответа на этот вопрос медики не знают, поскольку у человечества нет соответствующего опыта.

Ясно, что имеющиеся на данный момент вакцины от коронавируса в будущем должны быть изменены определенным образом, чтобы эффективно бороться с новыми вариантами вируса, как это происходит в случае с сезонными прививками от гриппа.

Уже сейчас разрабатываются многочисленные новые вакцины, которые должны быть эффективны и против Дельта-варианта коронавируса. Производители уже объявили, что модернизируют свои препараты и под Омикрон.

Евросоюз уже анонсировал изменения ковид-сертификатов. Срок их действия планируют сократить с 12 до девяти месяцев, также вводится обязательная бустерная доза.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина полностью готова к ревакцинации населения.

«Вакцин в Украине достаточно. Минздрав подписал контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и при необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами», — сказал он в интервью BBC News.

Однако он отметил, что, по рекомендации ВОЗ, лучше делать не бустерные дозы, а вакцинировать как можно большее население, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса. Целью на 2021 года ставится вакцинировать 40 процентов населения планеты, отметил Ляшко.

«Мы приближаемся к тому, что через 2-3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40 процентов взрослого населения. Но у нас задача — 70 процентов. Чтобы увеличилось количество украинцев, вакцинированных по крайней мере первой дозой, потому что это все равно защита от тяжелого течения», — сказал министр.

Когда Омикрон появится в Украине, Ляшко не знает — может завтра, может через месяц.

Но не только антитела нужно иметь в виду, говоря об иммунитете. Это показывает исследование, проводившееся учеными из Великобритании и Сингапура, результаты которого были опубликованы в начале ноября в специализированном журнале Nature, но пока не были рецензированы и подтверждены.

Исследователи нашли 58 сотрудников системы здравоохранения, у которых был высок риск заражения COVID-19, но при этом они ни разу очевидно не болели и ни один ПЦР-тест у них не был позитивным.

Серологический тест на антитела у всех 58 человек также не выявил наличие инфекции. Ученые установили, что эта группа людей — так называемых «серонегативных» — имеет больше мультиспецифических Т-клеток памяти.

Т-клетки действуют против репликационно-транскрипционного комплекса (RTC), который в конечном итоге отвечает за размножение вируса. Одновременно у этих 58 человек было обнаружено повышенное число протеина IFl27, который указывает на очень раннюю инфекцию коронавирусом.

Из этого ученые делают вывод, что 58 человек перенесли абортивную, прерванную инфекцию. Возможно, в этом случае именно Т-клетки способствовали тому, что коронавирус был преодолен уже на ранней стадии.

Не ясно, откуда у этих 58 человек такой непривычно высокий уровень Т-клеток. Вероятно, он появился путем перенесенной ранней инфекции, вызванной другим коронавирусом, возможно вирусом простуды.

Из этого может следовать, что повторное взаимодействие с коронавирусом, в том случае если он станет эндемичным и человечество будет контактировать с меньшим числом возбудителей инфекции, может привести к тому, что наш иммунитет окрепнет благодаря антителам или Т-клеткам. И это поможет формированию коллективного иммунитета.

Но пока исследователи предупреждают, что на фоне новой волны пандемии нельзя невнимательно относиться к своему здоровью: никто не должен исходить из того, что у него уже есть иммунитет против коронавируса. Ведь риск не иметь его пока гораздо выше.

По материалам «Корреспондент.нет»

Тэги: здоровье, вакцинация, Виктор Ляшко, коронавирус, ревакцинация, Омикрон

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