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Дайджест > Заступник Віталія Кличка Костянтин Усов отримав контроль над КП «Київпастранс» через радника Дмитра Левченка?

Заступник Віталія Кличка Костянтин Усов отримав контроль над КП «Київпастранс» через радника Дмитра Левченка?

Автор: ОРД
05.11.21 01:10
36
Заступник Віталія Кличка Костянтин Усов отримав контроль над КП «Київпастранс» через радника Дмитра Левченка?

Як інформує політолог Богдана Бабич, заступник голови Київської міськдержадміністрації Костянтин Усов отримав контроль над КП «Київпастранс» через свою людину, яку він приставив радником до директора цього комунального підприємства Дмитра Левченка. Про це стало відомо з її блогу на «Цензор.Нет».

«Заступник голови КМДА Віталія Кличка Костянтин Усов отримав контроль над КП „Київпастранс“ через свою людину, яку він приставив радником до директора комунального підприємства Дмитра Левченка. Усов зацікавлений у тому, щоб повністю підім’яти під себе КПТ. Адже це така можливість для додаткового заробітку — у тому числі, як пишуть ЗМІ, і на схемі, яку Костя наразі намагається впровадити на транспортному ринку столиці», — написала Богдана Бабич.

Вона нагадала про нещодавній скандал.

«Нещодавно був великий скандал, пов’язаний з тим, що Усов вимагав від представників приватних транспортних компаній столиці платити йому по 200 гривень з кожного автобуса на день. Більшість перевізників обурилися та відмовилися брати участь у корупційній схемі. І тоді із ними почали незаконно розривати договори. А замість витіснених із ринку, по-перше, завели на маршрути перевізників з області із застарілим і навіть аварійним автопарком. А по-друге, вивели додаткові транспортні засоби „Київпастрансу“. Як зазначають учасники ринку, контроль над цим КП дозволяє Усову з легкістю шантажувати перевізників, бо у разі їхньої незгоди платити — їх викидають із ринку, перекриваючись комунальними автобусами. Звісно, їх для цього знімають із основних маршрутів, збільшуючи інтервали та завдаючи незручностей киянам, але кого це хвилює, якщо йдеться про тіньовий „заробіток“ чиновників?» — зазначила Богдана Бабич.

За її інформацією, новим радником керівника «Київпастранса» став колишній директор держпідприємства «Укрінвестбуд».

«Радником до Дмитра Левченка Усов приставив якогось Дмитра Заурійовича Берулаву, 1984 року народження, який раніше служив директором держпідприємства „Укрінвестбуд“. Але щойно його приятель запропонував йому — відразу проміняв посаду директора однієї контори на посаду радника директора іншої. Очевидно, такий „дауншифтинг“ насправді виявився вкрай вигідним, оскільки дозволяє увійти не лише в тему, але й в долю від потоків чорної готівки у транспортній сфері Києва, яку хоче на себе замкнути Костянтин Усов», — переконана Богдана Бабич.

Тэги: Киев, общество, Кличко Виталий, Берулава Дмитрий, Укринвестбуд, Левченко Дмитро, Левченко Дмитрий, Київпастранс, Бабич Богдана, Усов Константин, Київ, КМДА, Усов Костянтин, Дмитро Левченко

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