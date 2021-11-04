Действительно ли готовит Россия наступление на украинских границах?

Западные медиа сообщают, что Россия опять стягивает войска к границам Украины. ВСУ это опровергают и заявляют об информационной операции противника. На фоне этого обострилась ситуация на оккупированном Донбассе. Действительно ли РФ накапливает военные силы и ждать ли эскалации — далее в материале.

С начала текущего года Россия регулярно каждые пару месяцев нагнетает ситуацию возле украинских границ. Весной почти 100-тысячная группировка войск противника несколько недель располагалась около восточных границ нашей страны, а в конце лета — начале осени РФ уже разместила своих солдат со стороны севера на полигонах Беларуси. Параллельно оккупант «накачивал» живой силой и оружием захваченный Крым на юге.

Официально все эти угрожающие «телодвижения» российские власти называют плановыми учениями. Украинские власти характеризуют их как «игру мускулами» и фактор постоянного давления на нашу страну. Новый этап этой «игры» может начаться уже в ближайшее время.

Войска на подхвате

О переброске российских войск к границам Украины сообщило 30 октября американское издание The Washington Post. В США обратили внимание, что подразделения Вооруженных сил РФ, например, 1-я гвардейская танковая армия, перебрасывают силы и средства ближе к границам соседнего государства.

Через пару дней подтвердило эту же информацию еще одно издание из США — газета Politico. На спутниковых изображениях, оказавшихся в распоряжении редакции, видно скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками около городка Ельня в Смоленской области. Он находится почти в 260 км от границы Черниговской области.

Еще ближе к Украине — в Курской и Брянской областях РФ — журналисты заметили перемещение танков и артиллерийских установок 4-й танковой дивизии России. Отсюда расстояние до границ нашей страны составляет около 100-150 км.

Украинские силовики поспешили развеять тревожные новости о стягивании войск противника к нашим границам. Так, 1 ноября Центр оперативного информирования Минобороны заявил, что не фиксирует «дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной».

«Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений», — допустили в Минобороны.

Уже на следующий день там признали, что части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа РФ действительно после учений не вернулись в места дислокации и остались на западных границах страны-агрессора. Общая численность российских военных возле украинских границ, включая оккупированные Крым и Донбасс, составляет, по данным разведки, около 90 тысяч человек.

Источник РБК-Украина в силовых структурах подтвердил факт перемещения войск РФ, но отметил, что оно пока не представляет угрозы для Украины. «Это небольшие перемещения их войск в рамках тех учений, когда они там (у украинских границ, — ред.) накапливались еще с весны. Движение, да, есть, но это не наращивание сил», — объяснил собеседник.

Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич («Слуга народа») связывает эти «телодвижения» с окончанием запланированных ранее учений.

«Вблизи наших границ наблюдаются изменения в боевом и численном составе войск РФ. Но это именно „изменение“, а не увеличение. Это связано с завершением годового плана мероприятий боевой подготовки и с перераспределением сил и средств на их операционных направлениях», — объяснил он в комментарии изданию.

Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет, утверждают и в Пограничной службе.

«Государственная пограничная служба также отслеживает ситуацию, которая происходит рядом с границей Украины на территории России. Отмечу, что в непосредственной близости от украинской границы мы не наблюдаем движения техники или живой силы противника», — сообщил РБК-Украина спикер ведомства Андрей Демченко.

Те силы, которые РФ «оставила» неподалеку от украинских границ, не демонстрируют готовности к наступательным действиям в ближайшей перспективе. Для проведения таких операций необходимо создать соответствующую группировку войск. Пока что формирование такого подразделения не зафиксировано, сообщил Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Глава оборонного комитета Завитневич обращает внимание на ключевой момент, подтверждающий такой прогноз. «Очень важно, что мы не фиксируем изменений в системах управления и связи противника. Такие изменения были бы характерны для подготовки к военному времени», — отметил депутат.

Обострение не ко времени

По мнению военного эксперта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, Кремль использует свой излюбленный метод давления на украинское руководство. Генерал допустил, что президент Владимир Путин надеется на уступки от Украины на переговорах в нормандском формате, которые могут состояться до конца текущего года.

«Насколько вероятно, что он (Путин, — ред.) пойдет на обострение? Он особо не хочет идти на широкомасштабную войну, поскольку это большие потери и „кровавая баня“, которая еще неизвестно, чем для него обернется. Поэтому он будет давить пока что опосредованно — военной, экономической силой и газом. А самый главный рычаг — военный — он пока наращивает», — сказал Романенко в беседе с РБК-Украина.

Он сравнил текущую ситуацию с «ружьем, которое взведено и направлено на Украину, но пока не стреляет». Генерал отметил, что за последнее время путинский режим претерпел несколько болезненных поражений в Украине, начиная от нейтрализации пророссийских политических партий до успешного противодействия противнику на Донбассе.

Украина, действительно, в последний месяц нанесла несколько точечных, но ощутимых уколов как России, такие и ее марионеточным режимам «Д/ЛНР». Так, 13 октября украинские военные задержали в Донецкой области боевика с российским паспортом Андрея Косяка. Он якобы вел разведку под видом представителя СЦКК (Совместный центр координации и контроля, в который до декабря 2017 года входили офицеры ВС РФ и офицеры ВСУ, — ред.).

Министерство иностранных дел России сразу же выразило обеспокоенность. «Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные», — сказано в его заявлении.

Российские сателлиты в «ДНР» ответили на этот инцидент блокированием работы Мониторинговой миссии ОБСЕ. Напомним, что ранее РФ официально запретила ее наблюдателям с 1 октября мониторить ситуацию на пунктах пропуска на украино-российской границе.

В конце октября эскалация произошла уже непосредственно на линии фронта. «ДНР» и РФ 26 октября заявили о «захвате» украинскими военными поселка Старомарьевка в «серой зоне». ВСУ объяснили, что наши бойцы зашли в этот населенный пункт для безопасности гуманитарной группы, но в тот же день вернулись к месту несения службы.

Тем не менее противник начал ожесточенно обстреливать этот участок фронта, в частности, соседнее село Гранитное, находящееся на подконтрольной Украине территории. Чтобы подавить активность оккупанта ВСУ пришлось впервые применить в боевых условиях турецкий беспилотник «Байрактар». Он отработал метко и поразил гаубицу боевиков.

Россия заявила об эскалации ситуации на Донбассе и возложила вину на Киев. «Налицо обострение, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать ответ ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, обвинив нашу страну в нарушении Минских договоренностей.

Украинские власти отрицают обострение ситуации со своей стороны. Глава оборонного комитета Александр Завитневич, наоборот, утверждает, что Украина хотела бы установления полного «режима тишины» на Донбассе.

«Наша сторона очень бы хотела вернуться к условиям соблюдения „полной тишины“. Вспомните, как в 2020 году около полугода у нас был реальный режим тишины, и потери с нашей стороны были минимальными», — сказал он, добавив, что Украина готова и к переговорам с РФ «в любом формате».

Завитневич также подчеркнул что атака «Байрактара» не является нарушением каких-либо договоренностей. По его информации, беспилотник даже не пересек линию разграничения. Запрещать его дальнейшее боевое применение в ВСУ не намерены, подчеркнул нардеп.

«Ограничивать действия наших Вооруженных сил ни в коем случае никто не будет. Применение сил и средств у нас происходит в соответствии с законодательством. Были манипулирования в СМИ о якобы пересечении этой „границы“ (линии разграничения.), но по нашей информации ничего такого не было. Он („Байрактар“) был применен с нашей территории, просто с большой высоты», — объяснил председатель комитета по обороне.

Страна-агрессор, как обычно, отрицает все обвинения в эскалации ситуации. «Россия ни для кого не представляет опасности», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Добавив, впрочем, оговорку о праве России применять определенные меры для своей «безопасности».

По материалам «РБК-Украина»