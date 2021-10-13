Валютная аномалия в Украине. Почему падает доллар и чего ждать дальше

Гривна укрепилась к доллару нетипично сильно для осени. Импортеры, взяв паузу с закупками дорогого газа, не оказывают давления на валютный рынок. Тогда как аграрии и металлурги обеспечивают приток валюты с излишком, который активно выкупает Нацбанк для пополнения резервов. Подробнее о том, что происходит на валютном рынке и каким может быть курс доллара до конца октября — далее в материале.

Курс гривны к доллару укрепился до лучших своих показателей за более чем полтора года. Котировки межбанка последнюю неделю находятся вблизи 26,35 гривен/доллар. Курс в рознице в покупке уже достиг отметки в 26,20 гривен/доллар. И, вероятно, это не предел.

Более сильной, чем сейчас, гривна была еще до начала пандемии и введения карантина. И хотя ранее аналитики допускали сезонное осеннее ослабление гривны под давлением импортеров, пока еще сохраняется тренд на укрепление украинской валюты, начавшийся в начале года.

Укрепление курса гривны в последние недели выглядит достаточно аномальным, несмотря на очевидные тенденции по увеличению стоимости энергетического импорта в страну. В теории, как отметил директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, это должно негативно влиять на торговый баланс и оказывать давление на курс национальной валюты.

Не менее интересно и то, что курс доллара продолжает расти к остальным мировым валютам. Из-за роста доходности гособлигаций США усиливаются оптимистичные настроения глобальных инвесторов по американской валюте, говорит аналитик.

«Для 10-летних облигаций США доходность выросла c 1,30% до 1,61%. Рост доходности гособлигаций США сопровождается расширением спреда к гособлигациям других развитых стран, включая Германию. Все это выглядит весьма логичным, учитывая довольно жесткую монетарную позицию Федеральной системы США и мягкую монетарную позицию Европейского центробанка. За последний месяц курс евро к доллару снизился примерно на 2%», — разъяснил эксперт Eavex Capital.

Учитывая это, курс доллара к гривне, по мнению Дмитрия Чурина, должен быть на несколько процентов выше.

Валюта от аграриев и излишки для НБУ

За счет чего же гривна держит позиции? Предложение валюты сейчас значительно превышает спрос. И только стараниями Нацбанка курс не «просел» еще ниже, регулятор сейчас стал основным покупателем валюты, говорит директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. Нерезиденты активизировались с покупкой валюты за гривну, полученную от погашения ОВГЗ. Но это пока не повлияло на курсовую динамику, считает Кабин.

Укрепление гривны продолжается за счет выручки аграриев, металлургов, а также предложений от IT-сферы в первой половине месяца, уточнил главный дилер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринный. Сейчас рынку не хватает спроса, чтобы подрасти, а упасть пока не дает регулятор, подтверждает он.

«Импорт сдает позиции, и подход регулятора к выкупу валюты в ЗВР изменился по сравнению с летним периодом, чем дал возможность укрепляться курсу чуть быстрей. Но уже в середине октября регулятор дал понять, что начнет сдерживать сильное укрепление своими интервенциями на рынок, скупая излишек. За первую неделю октября НБУ купил более 225 млн долларов», — рассказал Куринный.

Нацбанк, видимо, будет только наращивать покупку, чтобы не дать курсу гривны укрепиться ниже 26 гривен/доллар в краткосрочной перспективе, прогнозирует трейдер группы ICU Виталий Сивач.

Если говорить о сезонных факторах, то, по словам Антона Куринного, далеко не всегда в октябре наблюдается рост курса доллара. «Обычно только начало осени дает импульс, то есть начало сентября, после следует довольно длинная и скучная картина. Гривна немного укрепляется и остается в одном узком диапазоне (флэт), если не случается форс-мажоров и т.д.», — уточнил главный дилер ОТП Банка.

Фактор, который может сильно повлиять на курс гривны к доллару — это закупка газа. Если, конечно, в правительстве решатся на сделки по высоким рыночным ценам.

«Высокие цены на газ и другие энергоносители в мире привели к резкому снижению их покупки импортерами, соответственно, спрос на валюту с их стороны резко уменьшился. Поэтому в ближайшее время мы не ожидаем резких изменений курса, как это традиционно было в прошлые годы», — объяснил Ярослав Кабин из Идея Банка.

И хотя популярно мнение, что внутренний спрос на газ будет закрыт собственной добычей и запасами, пока не упадет цена на мировых рынках, все же не стоит полностью исключать влияние этого фактора на валютный рынок уже в конце октября — ноябре.

«Пока исторические максимумы по газовым котировкам не повлияли на валютный рынок в Украине, если не наоборот — дали возможность укрепиться гривне. Есть мнение, что газотрейдеры продавали газ на мировых рынках частями, заводя валютную выручку и от этих продаж», — пояснил Антон Куринный.

Минимум пройден или прогноз курса от банков

Без газового фактора не стоит ждать сильного роста курса доллара, считает эксперт ОТП Банка. По его мнению, грядущие длинные выходные, налоговые платежи и аукционы Минфина по размещению ОВГЗ, которые могут привлечь нерезидентов ближе к крупному погашению в конце месяца, позволят курсу оставаться в узком диапазоне 26,30-26,60 гривен/доллар.

«Также наблюдаем за интенсивностью покупок от регулятора. Пока что остается ощущение, что гривна уже побывала на минимумах года — 26,30 гривен/доллар», — полагает Куринный.

В Идея Банке прогнозируют, что в ближайшие одну-две недели курс будет находиться в диапазоне 26-26,50 гривен/доллар. В Eavex Capital указывают, что к концу октября курс гривны к доллару может с легкостью уйти к уровню 27,2 гривен/доллар.

Виталий Сивач из ICU считает, что до конца октября курс не должен подняться выше 27 гривен/доллар. «Экспортная выручка от аграриев продолжает заходить в страну, так же как и выручка от железной руды. Это будет сдерживать ослабление гривны. Но в среднесрочной перспективе гривна может ослабевать по нескольким причинам. В январе запасы газа, скорее всего, придется пополнять, и если цена на газ останется высокой, то это скажется на курсе гривны», — объяснил он

Еще один момент, на который обратил внимание эксперт — это необходимость для аграриев пополнять запасы удобрений и топлива на новый сезон. Тогда как цены на оба товара находятся на высоком уровне.

«Некая нервозность уже ощущается на рынке. Например, портфель нерезидентов в ОВГЗ прекратил рост, а на протяжении сентября начал, наоборот, снижаться. Доходность на гривневых 3-месячных беспоставочных форвардах (UAH NDF) выросла с 6% до 9,5% на протяжении месяца. Оба фактора сигнализируют, что нерезиденты не верят в курс доллара на уровне 26,30 и ожидают ослабления гривны», — отметил Сивач.

Трейдер ICU пояснил, что некоторые участники рынка NDF ждут февраля, надеясь, что гривна ослабнет до 28,80 гривен/доллар. «Это будет хорошая возможность продать валюту сроком шесть месяцев, если можно будет получить доходность в пределах 10-12%», — пояснил он.

По мнению эксперта, с учетом накапливающихся фундаментальных дисбалансов, не исключено, что к середине февраля курс украинской валюты может ослабнуть до уровня 29 гривен/доллар.

По материалам «РБК-Украина»