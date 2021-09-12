«Сегодня любой хлыщ с удостоверением может навести справочки о каждом из нас»: что происходит с банковской тайной в Украине

После того, как 5 августа в Украине вступили в силу поправки к закону «О банках и банковской деятельности», банковская тайна в Украине перестала быть такой уж тайной. В соответствии с ним финучреждения обязаны предоставлять данные по запросу правоохранителей или других госстуктур в отношении любых физлиц.

«Сегодня любой хлыщ с удостоверением имеет возможность навести справочки о каждом из нас. А вдруг там что-нибудь интересное обнаружится. Скорей расставайтесь с иллюзиями, друзья мои! Информация о ваших счетах и транзакциях уже сейчас является достоянием не только правоохранительной системы, но и широкой общественности. Учтите, что ни один украинский банк вашу тайну хранить не будет и так формируйте движение по счетам, будто за ними наблюдает вся Украина, включая любимого налоговика, склочную соседку и постаревших одноклассников», — написал на своем канале в Telegram глава адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий.

По словам главы адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислава Кравца, раскрытие банковской тайны в отношении физлиц — это серьезный шаг на пути тотального контроля расходов и доходов украинцев, о внедрении которого власти уже открыто заявили.

«Налоговики могут без проблем получать доступ к счетам граждан, и если возникнет подозрение, что имеющихся на них средств не уплачены налоги, потребовать разъяснений. К счастью, пока фискальная служба не имеет прямой возможности тут же выставить вам счета по налогам, но она может начать разбирательства, инициировать судебные иски, то есть, это реальный инструмент для травли граждан. А с учетом того, как у нас хранится информация, думаю, уже вскоре, данные о счетах украинцев можно будет просто купить», — говорит Кравец.

Как тайное становится явным

Стоит отметить, что наступление на банковскую тайну в Украине, как и во всем мире, идет уже давно. Наша страна присоединилась к требованиям FATF, что подразумевает обмен налоговыми данными, информацией по «подозрительным» счетам и транзакциям.

Также банки обязаны раскрывать данные по счетам юридических лиц и физлиц-предпринимателей. В ст. 62 закона «О банках и банковской деятельности» содержится перечень случаев, когда банковская тайна перестает быть таковой. Это, к примеру, запросы органов прокуратуры, СБУ, Госбюро расследований, Нацполиции, НАПК, Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными коррупционным путем, судов и пр.

По таким запросам банки должны предоставлять данные по счетам своих клиентов, операциям по ним, остатку средств и т. д.

Также, начиная с февраля этого года, доступ к банковским счетам украинцев получили государственные исполнители. По их запросу банки должны предоставлять информацию по должникам. Это требование НБУ внес в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны от 2006 года.

Как уточнил тогда заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, это нужно для упрощения и ускорения работы государственных исполнителей и позволит оперативно обрабатывать информацию о должниках.

Но хотя бы остатки банковской тайны в Украине до недавних пор все же сохранялись. «Те же правоохранители должны были доказать субъектность своих требований. То есть, к примеру, ГБР могло запрашивать данные в отношении госчиновников или их родни, но не могли требовать раскрытия банковской тайны, скажем, по любому гражданину», — говорит Кравец.

Однако в августе в ст. 62 были внесены изменения. «Если ранее там фигурировали юридические лица и физлица-предприниматели, то теперь же добавлены просто „физические лица“, то есть, все граждане», — пояснил адвокат ЮФ «Ильяшев и партнеры» Александр Камша.

«С тех пор любому следователю любого правоохранительного органа доступна информация обо всех счетах и транзакциях любых физических лиц», — отмечает Могильницкий, добавляя, что до сих пор банки наотрез отказывались делиться этой информацией с силовиками, в связи с чем у них возникали проблемы.

«Чтобы получить временный доступ, нужно было доказать суду, что имущество или информация находятся именно в том месте, из которого следователь желает их истребовать», — объяснил он.

«Предлагаю законодателю отбросить кривляния и официально переименовать банковскую тайну и банковскую информацию. Потому что 5 августа 2021 года все тайное сделалось явным», — заключил юрист.

«Налоги не начислят, но жизнь испортят»

По словам Кравца, теперь представители правоохранительных органов или налоговой службы могут по запросу получить информацию о банковских счетах и транзакциях по ним в отношении конкретных граждан. И банки такую информацию должны будут предоставлять.

«Украина в этом плане даже опередила развитые страны. Там все же сохраняется контроль суда за раскрытием банковской тайны, а вот у нас банки почему-то решили сделать полностью «прозрачными», — говорит он.

Стоит отметить, что «слив» некоторыми банками данных по клиентам в ту же налоговую шел и ранее, но он был «по договоренности» и не массовый, и, понятное дело, открыто не афишировался.

Впрочем, как говорит банковский юрист Александр Ярецкий, утверждать, что банковская тайна в Украине окончательно утратила смысл, нельзя. «Просто случаев, когда она раскрывается, становится все больше», — уточнил Ярецкий.

Понятно, далеко не все украинцы попадают в поле зрения правоохранителей. Для них главное — не привлекать лишнего внимания налоговиков. Ведь многие получают зарплаты в конвертах и разного рода начисления, с которых далеко не всегда уплачены налоги. И получать от фискалов уведомление с просьбой заплатить НДФЛ в размере 18% от суммы люди явно не хотят.

В этом плане пока волноваться не о чем, успокоил Ярецкий. По его словам, налоговики не могут, получив данные из банка, доначислить украинцам налоги за зарплаты в конвертах и другие «подозрительные» зачисления средств. «В п. 4 ст. 62 закона о банках указано, что фискальная служба может получить данные только в части наличия счетов, FATF и других международных договоров и в части соблюдения законодательства по внешнеэкономической деятельности», — уточнил он.

Но, как говорит Кравец, налоговики могут, используя банковские данные, запросить у граждан пояснения — уплачены ли налоги.

«Для этого могут дергать не только самого владельца счета, но и тех, кто, скажем, перечислял ему средства, готовить судебные иски по доначислению налогов. Насколько это может стать эффективным методом выбивания налогов — вопрос отдельный. Но вот испортить человеку жизнь и затравить его вполне могут. Чем не метод для „укрощения“ „неправильных“ украинцев? Пока эта норма как-то проходит мимо общественности. Впрочем, как только появятся прецеденты, люди станут максимально перестраховываться — отказываться от банковских карт, в том числе, зарплатных, при любой возможности уходить в кэш и т. д.», — считает Кравец.

Еще один риск, по его словам, состоит в том, что банковская информация может стать общедоступной. «Судя по тому, как у нас защищают персональные данные, как открыто продаются базы, в том числе, из госреестров, не удивлюсь, если и данные по счетам украинцам вскоре можно будет купить на Петровке», — иронизирует Кравец.

«Упрощение доступа к банковской информации идет в рамках FATF. И закручивание гаек продолжится. В частности, уже сейчас идут ужесточения по финмониторнгу. Попробуйте положить в банк сумму больше 400 тысяч гривен. Вам эти деньги заблокируют, пока полностью их не проверят и не уточнят источники происхождения. Причем, аргумент „бабушка накопила и подарила“ уже не работает. И тенденции ужесточения контроля за деньгами украинцев будут только нарастать», — считает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«С 2022 года Украина планирует наладить международный обмен налоговой информацией, в том числе, в части банковских счетов и операций. Понятно, что для этого необходим, как минимум, доступ к таким данным», — заключил Ярецкий.

По материалам: Страна.today