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Дайджест > Вакцинированные люди гораздо сильнее распространяют коронавирус, чем не вакцинированные. Результаты исследования

Вакцинированные люди гораздо сильнее распространяют коронавирус, чем не вакцинированные. Результаты исследования

Александр Панько
27.08.21 22:29
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Вакцинированные люди гораздо сильнее распространяют коронавирус, чем не вакцинированные. Результаты исследования

Неожиданные данные, показывающие потенциальную опасность вакцинированных людей для невакцинированных и меняющие представление о том, какой медперсонал должен работать с ковидными пациентами, опубликовали исследователи из инфекционной больницы в Хошимине.

Исследователи из больницы тропических заболеваний города Хошимина работали совместно с частью группы клинических исследований Оксфордского университета и сотрудником Центра тропических заболеваний при Оксфордском университете. Препринт статьи о влиянии вакцинации на распространение инфекции был опубликован 10 августа в предварительных публикациях журнала The Lancet. Сразу отметим, что раздел предварительных публикаций не означает, что статья принята в журнал, это также не означает, что статья прошла рецензирование.

Однако авторитет Оксфордского университета достаточно высок, а выводы статьи могут быть интересны для читателя.

Авторы статьи Чау и другие продемонстрировали неэффективность вакцины в деле остановки распространения заболевания и передачи инфекции в строго контролируемых условиях в закрытой больнице в Хошимине, Вьетнам. Ученые наблюдали за медицинскими работниками, которые не могли покинуть больницу в течение двух недель.

Данные показали, что полностью вакцинированные медработники примерно через два месяца после введения вакцины Oxford/AstraZeneca COVID-19 (AZD1222) приобрели, перенесли и предположительно передали штамм «Дельта» своим вакцинированным коллегам. Данные интересны тем, что весь персонал больницы протестировали после появления симптомов у одного работника и обнаружили заражения на ранней стадии, до развития симптомов, что позволило установить, когда заболевшие особенно заразны.

Оказалось, что максимальное число вирусов люди выделяли за 2–3 дня до развития симптомов, и спустя 2–3 дня после их развития. При этом вирусная нагрузка оказалась неожиданно высокой.

Вот что сообщают авторы:

В период с 11 по 25 июня 2021 года (7–8 неделя после введения дозы 2) 69 медицинских работников дали положительный результат на SARS-CoV-2. 62 человека приняли участие в клиническом исследовании. 49 из них были (пред)симптоматическими, одному из них потребовалась кислородная терапия. Все восстановилось без происшествий.

Учеными были получены 23 полные геномные последовательности. Все они принадлежали к штамму «Дельта» и филогенетически отличались от последовательностей современных штаммов «Дельта», полученных в случаях передачи в остальном сообществе, что свидетельствует о длительной передаче вируса между работниками. Вирусная нагрузка в случаях прорыва штамма «Дельта» инфекции (через иммунитет — прим. ИА Красная Весна) была в 251 раз выше, чем у случаев заражения старыми штаммами, выявленными в период с марта по апрель 2020 года.

Время от постановки диагноза до отрицательного результата ПЦР составляло 8–33 дня (медиана: 21). Уровни нейтрализующих антител после вакцинации и при диагностике случаев были ниже, чем в неинфицированной контрольной группе. Корреляции между уровнями нейтрализующих антител, индуцированными вакциной и вирусной нагрузкой или развитием симптомов не установлено.

Исследование показало, что в случае заболевания COVID-19 вакцинированные люди переносят в слизистых оболочках дыхательных путей в 251 раз больше вирусов COVID-19, чем невакцинированные. Соответственно, в выделяемых ими мокротах также в 251 раз больше вирусов, и их можно с полным правом считать суперраспространителями инфекции. Иными словами, невакцинированные медработники, даже если они заразились, представляют в 250 раз меньшую опасность, чем их вакцинированные коллеги.

Также подчеркнем отсутствие корреляции между уровнем антител и развитием симптомов. Это подтверждает то, что говорят многие врачи: не только антитела помогают организму бороться с коронавирусом, возможно антитела не являются решающим фактором.

В 250 раз большая вирусная нагрузка означает, что вакцинированный медперсонал за 2–3 дня до появления симптомов почти наверняка передаст инфекцию невакцинированным людям, включая своих пациентов. Генетический анализ штаммов, которые переносили медработники, подтвердил, что они передавали вирус друг другу.

Профессор Питер Маккалоу пишет, что данные вьетнамских ученых согласуются с наблюдениями Фаринхолта и его коллег из Бейлорского колледжа медицины в Хьюстоне, США. Не противоречит это и комментариям директора Центров по контролю и профилактике заболеваний, согласно которым вакцины от COVID-19 не смогли остановить передачу SARS-CoV-2.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения указала, что эффективность вакцины AZD1222 составляет 63,09% против развития симптоматической инфекции SARS-CoV-2. Выводы статьи Чау подтверждают предупреждения ведущих медицинских экспертов о том, что частичный нестерилизующий иммунитет от вакцин от COVID-19 позволяет переносить вирусную нагрузку SARS-CoV-2, которая оказалась в 251 раз выше, чем в образцах с периода до вакцинации в 2020 году.

По мнению Маккалоу, это объясняет, почему вспышка, вызванная штаммом «Дельта» столь сильна — полностью вакцинированные участвуют и в качестве пациентов с COVID-19, и действуют как мощные суперраспространители инфекции.

Маккалоу считает, что вакцинированные люди являются источниками концентрированных вирусных «взрывов» в своих сообществах и подпитывают новые волны COVID-19. Вакцинированные медицинские работники почти наверняка заражают своих коллег и пациентов.

Напомним, до появления вакцин считалось, что вероятность заболеть COVID-19 при контакте с вирусом зависит от числа полученных вирусов, то есть от той самой вирусной нагрузки.

Основываясь на данных этой статьи, а также на данных исследований в Бейлорском колледже, Маккалоу заявляет:

«Системы здравоохранения должны немедленно отказаться от вакцинации, провести учет выздоровевших от COVID-19 медработников, обладающих устойчивым иммунитетом к „Дельте“, и рассмотреть отвод от работы с пациентами нынешних вакцинированных медицинских работников, так как они представляют потенциальную угрозу для пациентов и коллег из группы высокого риска».

По материалам ИА Красная Весна

Тэги: здоровье, вакцинация, коронавирус

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