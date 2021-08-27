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Дайджест > Смерть под занавес: США понесли самую большую потерю, уходя из Афганистана

Смерть под занавес: США понесли самую большую потерю, уходя из Афганистана

Александр Панько
27.08.21 03:47
144
Смерть под занавес: США понесли самую большую потерю, уходя из Афганистана

26 августа в районе международного аэропорта в столице Афганистана Кабуле прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, бомбы привели в действие двое смертников, затесавшихся в толпу желающих проникнуть на контролируемый американцами объект, откуда происходит эвакуация местных жителей.

На данный момент известно о шести взрывах. Американские военные также произвели контролируемый подрыв для уничтожения других обнаруженных боеприпасов.

По данным СМИ, один из взрывов мог быть осуществлен при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля.

По данным Министерства здравоохранения страны, погибли, по меньшей мере, 90 человек, более 150 — получили ранения. Среди них 12 американских морских пехотинцев и один военный врач. Еще 15 американцев получили ранения. Это стало самой большой потерей за время военного присутствия США в этой стране.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

Представитель движения «Талибан», которое в этом месяце захватило власть в Афганистане, заявил, что нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц «являются актом терроризма, который должен осудить весь мир». По его словам, как только иностранные войска покинут Афганистан, подобных атак больше не будет.

Пресс-секретарь «Талибана» утверждает, что среди убитых есть дети.

Внимание! Следующее видео содержит сцены жестокости и не рекомендовано для просмотра несовершеннолетними и чувствительными людьми.

Сейчас в Кабуле не прекращается вой сирен, в городе звучит бесконечный поток машин полиции, скорых и бойцов «Талибана». «Талибан» через громкоговорители призывает жителей вернуться в свои дома. Мобильный интернет в Кабуле либо выключен, либо он практически не работает.

Как пишут западные СМИ, в Кабуле возможны новые террористические атаки. В городе, в том числе у аэропорта, находятся сотни сторонников «Исламского государства».

Президент США Джо Байден провел срочное совещание в ситуативной комнате. По ее результатам, американский лидер приказал нанести ответный удар. «Я также приказал своим командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по ключевым объектам, руководству и объектам ИГИЛ. Мы ответим с силой и точностью в наше время в том месте, которое выберем, в любой момент, который мы выберем», — заявил он.

Байден не сообщил подробностей о том, каким будет военное присутствие США в Афганистане после вывода войск. Он отметил, что «проинструктировал военных обо всем, что им нужно — если им понадобятся дополнительные силы, я их предоставлю».

По его словам, американское командование заявило, что у них все необходимое.

При этом Байден подчеркнул, что эвакуация из Афганистана продолжится, несмотря на теракт.

Соболезнования семьям погибших уже выразил президент Украины Владимир Зеленский. Также он заявил, что Украина с партнерами будут активнее работать над эвакуацией люде, которые нуждаются в помощи.

По материалам: «Апостроф», CBS, Fox News, The Guardian, «Обозреватель»

Тэги: США, теракт, Афганистан, взрыв, мир, смерть, аэропорт, Талибан, Кабул, Исламское государство, ИГИЛ

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