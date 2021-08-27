Как сине-зеленые водоросли уничтожают Днепр в Киеве

Ядовитый зеленый цвет, неприятный запах и заросли сорняков — так сегодня выглядит побережье Днепра в районе мостов Метров и Патона, на Оболони и Русановском канале. Кроме того, уже в прошлом году в столичных водоемах все чаще стали появляться медузы, рыбы-иглы и некоторые виды бычков.

«Сегодня» разбирался, откуда взялась зеленая жижа, насколько она опасна и есть ли от нее спасение.

Зеленое зловоние

Возле моста Метро, а также вдоль набережной — вода ядовито-зеленого цвета. Плюс весь берег зарос сорняком высотой более двух метров. Но больше всего пугает цвет воды у берега. Зеленая жижа занимает до 10 метров, ею покрыты заросли водного ореха, который разросся по мелководью. В воде плавает много мусора, коряг, пластиковых бутылок. А еще от зеленой жижи отдает неприятным запахом.

Увы, это не пугает местных рыбаков. Они спокойно ловят рыбу прямо в этой жиже. Говорят, что пойманный улов отмывают и цвет воды их давно не пугает.

«Я стараюсь забрасывать крючок с наживкой за жижу и потом отмываю рыбу от зелени. На качество ухи это не влияет», — рассказал один из рыбаков.

Что это?

Экологи поясняют, что зеленая жижа — это сине-зеленые водоросли, похожие на сопли. Они массово появляются в Днепре в августе. Вода в районе Киева не качественная, грязная. Поэтому водорослям в ней хорошо, плюс жара способствует их росту. Микроскопические водоросли формируют собой зеленую кашу в воде.

«Водоросли — это сезонная проблема для любого водоема Украины. Лето в этом году очень жаркое — температура воды выше нормы. От этого растительность в Днепре очень быстро растет. В том числе, микроскопические водоросли», — рассказал эколог Александр Соколенко.

Водоросли попадают в Днепр из Киевского водохранилища. Это искусственный и мелкий водоем, который просто оккупировали эти микроскопические растения.

«Киевское водохранилище — это огромная мелководная территория. Температура воды там еще больше, чем в Днепре. Небольшая глубина и высокая температура воды позволяют интенсивно расти водорослям. Их там очень много — это практически зеленая масса в больших объемах. Когда их становится слишком много, то они смываются водой через дамбу Киевской ГЭС в Днепр. В районе Киева в местах, где отсутствует течение, водоросли оседают и превращают прибрежную зону в зеленое болото», — поясняет эколог.

Также росту водорослей в Днепре способствует наличие загрязнений, в частности, фосфатов. Все это в комплексе дает нам эту ужасную картину Днепра в районе Киева.

Чем опасна зеленая жижа?

По словам эколога Александра Соколенко, водоросли опасны прежде всего для рыбного запаса реки.

«На территории Киевского водохранилища критически низко падает уровень кислорода в воде. Эти растения забирают свет. Плюс эта масса гниет и выделяет углекислый газ. От этого качество воды существенно ухудшается и начинается массовый мор рыбы. То же происходит в Днепре, куда попадают водоросли», — поясняет Александр Соколенко.

— Водоросли могут вызвать сезонный мор рыбы в Днепре;

— Они токсичны для человека и животных;

— Поэтому, если ваша собака искупалась в такой воде, ее следует помыть;

— При купании в Днепре не глотайте воду. Вместе с ней в организм попадут водоросли, а при большом количестве они могут привести к существенному ухудшению здоровья: расстройству кишечника и отравлению.

Что делать?

Эксперты говорят, если бы Днепр был чистым, то такого явления не наблюдалось бы. Нужно не загрязнять главную реку страны, строить очистные сооружения. Заниматься решением этой проблемы комплексно.

По мнению экологов, нужно регулярно контролировать состояние воды в Днепре, а также его правобережных притоков, которые сильно загрязняют Днепр.

«Если допустить, что состояние воды улучшится, то водорослей станет меньше. Но это в идеале. Но если учитывать, что основной фактор их размножения — это жаркая погода, то на это мы, увы, не сможем повлиять. Плюс очень проблематично решить проблему с Киевским водохранилищем, где произрастают водоросли. Иногда звучат идеи про его ликвидацию. Но, чтобы его высушить — потребуются огромные финансовые ресурсы и технически это очень трудно сделать. К тому же нужно думать, как поведет себя уже сформировавшаяся за годы экосистема вокруг этого искусственного водоема. То есть, в ближайшее время эту проблему не решить», — считает эколог Александр Соколенко.

Реакция властей

Столичные власти подтверждают, что на появление сине-зеленых водорослей в Днепре влияют два фактора. Первый — климатический: из-за жары водоросли начинают активно расти.

Второй — человеческий, а именно использование фосфатов в моющих средствах. В Европе еще в 80-90-х года перешли на более безопасную бытовую химию. Мы только делаем к этому первые шаги.

«Фосфаты являются фактически удобрением для роста сине-зеленых водорослей. Увы, наши водоканалы не могу очистить воду от фосфатов из-за устаревшего оборудования. Впрочем, проблему можно решить, уменьшив количество фосфатов в моющих средствах. С таким предложением выступило Министерство защиты окружающей среды. В свою очередь, Кабмин внес изменения в постановление о технических регламентах моющих средств. Тем самым поэтапно будет уменьшено их количество, а именно фосфора и азота», — рассказал изданию начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

По словам чиновника, сине-зеленые водоросли всегда росли в речках, но за счет того, что они подживлены фосфатами, микроскопических растений в последние годы стало значительно больше.

По материалам: «Сегодня»