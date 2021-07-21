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Дайджест > В Украине начали дублировать фильмы на украинский. Зрители в шоке

В Украине начали дублировать фильмы на украинский. Зрители в шоке

Агата Кловская
21.07.21 17:29
113
В Украине начали дублировать фильмы на украинский. Зрители в шоке

Норма об обязательном дублировании фильмов на украинский язык с 16 июля в корне поменяла привычные вечера украинцев. Теперь, вместо того чтобы расслабиться под очередную серию «Сватов», нужно изрядно потрудиться, успевая переводить с украинского редкоупотребляемые слова, такие как «скигля» или «маруда», попутно сверив услышанное с субтитрами. А заодно — испытав когнитивный диссонанс от невозможности распознать голоса любимых актеров на экране.

Дубляж русскоязычных фильмов и сериалов поменял привычную картинку не только для зрителя. Закон заставил телерадиокомпании раскошелиться на украинскую озвучку.

И не факт, что бóльшая часть украинцев останется благодарна правительству за кардинальные изменения. Часть аудитории отправится искать фильмы на русском языке в интернете. А телеканалы останутся ни с чем, потеряв остатки аудитории.

Проанализировали, как украинский дубляж сериалов уже поменял привычную жизнь украинцев и почему вызвал волну негодования среди зрителей.

Как ввели обязательный дубляж фильмов и сериалов

С 16 июля в Украине вступила в силу новая норма закона об украинизации, которая предусматривает обязательное дублирование фильмов на украинский язык. В частности, в ст. 23 закона подробно описаны все новшества.

Если коротко, то:

— Все фильмы, произведенные в Украине, должны при демонстрации озвучиваться на украинском языке. Это предполагает украинский звуковой дубляж или озвучку, наложенную поверх оригинала, а не субтитры, которыми разрешалось снабжать кинопродукты ранее. Исключения делаются для коренных народов — крымских татар, караимов и крымчаков: кино на их языках украинскому дубляжу не подлежит.

— На другом языке может прозвучать не больше 10% фильма, которую также нужно подписывать украинскими субтитрами.

— Для телевидения станет обязательным дубляж любых фильмов на русском или иностранном языках, а также советских киношедевров. В связи с этим украинского зрителя ожидают совершенно новые «Операция Ы» или «В бой идут одни старики».

Наибольшее сопротивление норма об обязательном дубляже на украинском языке вызвала в телевизионной отрасли, поскольку переозвучка фильмов или длинных сериалов требует миллионных затрат. Не говоря о том, что украинизация советской классики сделает ее бессмысленной для зрителей (все они при желании могут найти фильм в интернете на русском языке). Это может существенно снизить и без того плавно сокращающуюся телевизионную аудиторию в Украине.

Фильмы на русском языке останутся только в онлайн-кинотеатрах. Иностранные же могут содержать аудиодорожки, выполненные на других языках (по умолчанию будет включаться украинский звук).

В обычных кинотеатрах объем иностранных фильмов на языке оригинала не может превышать 10% от всех сеансов за месяц. То есть только каждый 10-й фильм будет русскоязычным — и то, он должен быть произведен в РФ.

Другими словами, в Украине производство русскоязычного кино для внутренней аудитории теряет смысл — только на экспорт в соседние страны. То есть у украинского производителя кино отбирают отечественную долю русскоязычного потребительского рынка. А у украинских телеканалов — значительную часть русскоязычной аудитории.

Штраф за «Гостью из будущего»

Несмотря на вступившие нормы, многие телеканалы продолжили показ фильмов на русском. На нарушителей пожаловался в Facebook уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.

В секретариате мовного омбудсмена 16-17 июля провели мониторинг работы 28 телерадиоорганизаций.

По итогам выяснилось, что «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», НТН, К1 показывали фильмы на русском.

На телеканале «Интер» зафиксировано 6 нарушений (д/с «Следствие вели»; т/с «Вещдок». Особый случай«; м/ф «Лиса и заяц»; х/ф «Гостья из будущего»; х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»; т/с «Таисия»).

«Украина» — 5 нарушений (х/ф «Письмо по ошибке»; т/с «Немая»; х/ф «Незабытая»; т/с «Беглецы»; т/с «Дом Надежды»).

«Мега» — 2 нарушения (т/с «Мистическая Украина»; т/с «Секретные территории»).

ICTV — 2 нарушения (т/с «Тайные двери»; т/с «На троих»).

К1 и НТН — по одному нарушению.

На других телеканалах фильмов на русском языке подопечные Креминя не обнаружили. Омбудсмен направил письмо в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания — с просьбой применить к упомянутым каналам санкции.

«Сваты» на «мове»

Одним из первых сериалов, который подвергся украинской озвучке, стал сериал «Сваты». Это детище студии «Квартал-95», которое показывают на телеканале «1+1» теперь на украинском языке.

«Сваты» можно назвать самым известным комедийным сериалом, главными героями в котором являются 2 семьи: Будько и Ковалёвы. Они кардинально разные: если Будько сельские провинциалы, то Ковалёвы — городская интеллигенция. Судьба сводит этих людей вместе, когда их дети, поженившись, оставляют им на воспитание дочь Женю.

После украинской озвучки юмор сериала стал непонятным. В некоторых моментах реплики актеров больше похожи на шум. Сложно понять смысл шуток даже тем, кто знает и говорит на украинском языке.

Без титров что-либо разобрать было бы еще сложнее. Впрочем, несоответствия озвучке и титрованию встречаются слишком часто. Это отвлекает зрителя от картинки еще больше.

«Найкраща теща — це та, що живе на Сахаліні», — говорит Иван Будько, герой Добронравова. В титрах «Найліпша та теща, що живе на Сахаліні».

«І раз на 10 років приїде» — в титрах — приїжджає.

«Я їй в очі це сказав» (титры — їй в обличчя сказав).

«Тому що ворога краще бити на його власній території» (в титрах — «треба бити»).

«Я запарилася. Та це таке. Вам все одно» (титруют — «Та це нічого»).

«Чого ти така маруда (мямля), ну, в кого ти така, Ларисо» (в титрах «Чого ти така скигля (плакса)». Оба слова — малоизвестны даже среди тех, кто может разговаривать на украинском языке.

«Не дай бог, господи. Вааа» (в титрах — «Не дай боже, господи, ааа»).

Реакция соцсетей

Те, кто успел посмотреть сериал «Сваты» в украинской озвучке, уже подсчитывают, как дубляж добавил стоимость серии или эпизоду для продакшна.

Вот что на этот счет думает медиаэксперт и журналист Юрий Молчанов.

«Посмотрел „Сватов“ в дубляже. Повеселило.

А теперь по существу. Стоимость на рынке профессионального дубляжа ориентирована на +/- 40 долл./минута. Несложно посчитать, насколько увеличивается стоимость серии или эпизода.

Сколько каналов или продакшн себе это могут позволить? На чьи плечи ложатся расходы? Что говорят исследования Нильсен по поводу языковых предпочтений зрителей?

В общем, поздравляю сервисы ОТТ, iptv, российские спутниковые платформы, он-лайн кинотеатры и прочее цифровое разнообразие. Вам тут зрителей привалили. Умеем», — написал он на своей странице в Facebook.

Зрители также поделились своим мнением в комментариях под сериалом на сайте «1+1». Так, Анна Марченко уверена, что сериал потерял свою аутентичность после перевода на украинский язык, стал пресным и неинтересным.

Пропустить через 10
«Единственный сериал, ради которого я включала телевизор. Мои знакомые давно смотрят российские каналы через смарт тв. Мало того что вообще нечего смотреть на украинских каналах, так вы еще и умудрились единственный сериал, ради которого ранее объединялась вся страна... так испохабить. Зачем его переводить? Он потерял свою аутентичность! Стал пресный и неинтересный!», — написала зрительница.

Многие также отметили, что перевод ужасный, из-за него потерялся колорит сериала.

«Я балдею с перевода на украинский „Великолепный век“, но „Сваты“ — это ужас, пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех», — написала еще одна поклонница.

Зрители ужасаются тому, что из-за украинского дубляжа актеры лишились своих голосов и эмоций.

«Это просто какой-то ужас, а не перевод. Так испоганить хороший сериал. Вы еще переведите „Бриллиантовую руку“ на украинский язык. Ужас!!» — пишут зрители и добавляют, что вечер после этого становится испорченным.

В общедоступной группе «Сваты» в Facebook тоже нарастает недовольство. Зрители собираются протестовать против украинской озвучки.

«Может, дай Бог, услышат нас, всех, кто любит сериал Сваты, и станет как прежде, на русском языке. Верните назад, дайте наслаждаться сериалом, любимыми актёрами... Фильм можно смотреть миллион раз. Отдых души...» — написала Светлана Андрощук.

Лилия Литвиненко вспомнила, как сериал запрещали при Порошенко и недоумевает, как при Зеленском «Сваты» пустили на украинском языке.

«Я при Порошенко злилась, что убрали сериал, потом прям духом воспряла и тут на тебе... украинский, да ещё такими голосами, интересно Зеленский знает о том, что люди не хотят украинских голосов???? Кто может выйти на его сайт? Давайте требовать», — предложила зрительница.

По матреиалам Страна

Тэги: фильм, кино, украинский язык, культура, перевод

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