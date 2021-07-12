Как работает киевский «смотрящий» Денис Комарницкий и при чем здесь «слуга народа» Тищенко

Примерно год назад так называемая «флешка Комарницкого», в которой находились сотни документов, изобличающих схемы «смотрящего» за Киевом Дениса Комарницкого, стала достоянием общественности. В этих документах детально расписывалось, какие фирмы и на какие суммы могут выигрывать тендеры, а анализ этих компаний дал понимание, кому они принадлежат и кто за ними стоит.

Наиболее крупные суммы из бюджета столицы ушли на восьмерку фирм, так или иначе связанных с Комарницким: ООО «Эко-Буд-Трейд», ООО «Форма», ООО «Скайбуд Групп», ООО «Адамант-Инвест», ООО «Центр развития экономики и права», ПАО «Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения», ООО «Варда Спецстрой Монтаж» и ООО «Проектная организация “Укрбуд”». Суммы исчисляются миллиардами.

Дальше схема проста: подряды на выполнение работ передаются субподрядчику, конечно, за меньшие деньги. Разница остается себе. Это если очень грубо. На самом деле все гораздо сложнее – на каждом этапе надо получить кучу подписей и согласований, да еще сдать объект, на котором украдены минимум 30-40% выделенных денег, да к тому же откупиться от правоохранителей. Всем этим и ведает Денис Комарницкий. Всего же на «флешке Комарницкого» находилась информация о полусотне фирм, которым позволяется работать в столице с бюджетными деньгами.

Понятно, что все эти схемы без высокого покровительства невозможны. Конечно, часть проблем решает мэр Киева Кличко, без которого все это тоже просто невозможно. Тем более, что все эти «схематозы», как грозно любят вещать с экранов зеленые клоуны, рассказывая о якобы борьбе с коррупцией, сложились в Киеве давно. И Комарницкий, который со сменой власти в стране возник внезапно в качестве «смотрящего» за столицей, просто не смог бы вклиниться на те миллиардные потоки, которыми он теперь рулит.

Да и то – ему отдали только часть денег, которые уходят в столице по карманам ее высших руководителей. Не маленькую часть – под Комарницким находится практически весь строительный рынок столицы: он тут регулирует выделение земли и выдачу всевозможных разрешений. Так же Комарницкому удалось подмять под себя контроль над тендерами, на которых разыгрываются самые выгодные предложение по оказанию услуг и выполнению работ в Киеве.

Понятно, что несмотря на давний бэкграунд участия во всяких столичных схемах – Комарницкий начинал еще в «молодой команде» Черновецкого – самостоятельно вырваться на главные денежные потоки у него бы не получилось. И понятно, что покровителей надо искать повыше Кличка, которому, повторимся, Комарницкий был нужен, как собаке пятая нога.

Кто же мог заставить Кличка смириться с человеком, который замкнул на себя распределение главных потоков? Ответ прост – эти люди находятся в Офисе президента. И это не просто логический вывод – та же «флешка Комарницкого» содержит достаточно информации, чтобы это понять. Да к тому же в открытом доступе находится масса других материалов, которые детально расписывают – кто, кому, сколько и за что «заносит».

И среди тех, кто поставил Комарницкого «смотрящим» за Киевом, одну из ключевых ролей играет в недавнем прошлом скромный ресторатор и телеведущий, а ныне – «особа, приближенная к императору» Николай Тищенко. Который, как говорит большинство источников, служит связующим звеном между главой президентского Офиса Ермаком и «смотрящим» Комарницким. То, что Ермак заодно контролирует и президента, лишь добавляет веса Комарницкому в Киеве.

Тищенко и Ермак

Но вернемся к Тищенко. С избранием его в народные депутаты, начало резко расти его благосостояние. Как и благосостояние его сестры Юлии Тищенко, бизнес-вумен из Киева. От которой Тищенко, кстати, несколько раз публично открестился – дескать, ничего не знаю, что она там делает и каким образом ее фирма выиграла тендер на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода – наиболее известного столичного долгостроя, в котором деньги рассасываются, как вода в песке. Но почему-то после выигрыша тендера начало стремительно расти благосостояние Николая и Юлии Тищенко – они даже затеяли стройку трех коттеджей на Новообуховской трассе, которые соседствуют с коттеджами главы СБУ Ивана Баканова, советника президента Сергея Трофимова и куратора «Большой стройки» Кирилла Тимошенко. Упомянутые три коттеджа строятся на территории в полтора гектара, которые принадлежат Юлии Тищенко.

Купила она эту землю и начала грандиозную стройку в лесу в прошлом, 2020 году. Очевидно, ее материальное положение резко улучшилось. Откуда деньги – долго гадать не приходится. ПП «Экспресс-К» Юлии Тищенко выиграла тендер на 16 миллионов гривен на часть работ по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Как фирма, которая закончила год с убытками и имеет специализацию «строительство трубопроводов» (мост – это отнюдь не трубопровод) и никогда не занималась столь масштабными проектами, выиграла тендер? Ответ прост – она находилась в списке Комарницкого среди фирм, которым позволено выигрывать тендеры.

Но на фоне миллиардов выигранный тендер на 16 миллионов выглядит жалко – конечно, если бы этим все и ограничилось. Дело в том, что основные деньги – 6,5 миллиарда гривен – получило ООО «Эко-Буд-Трейд». Причем шесть из них – вообще без никакого тендера. Это только за последних полтора года и только на строительство мостового перехода (были еще и другие подряды). Последние деньги – 543 миллиона – фирме выделили 14 июня, забрав из предусмотренных на строительство метро на Виноградаре. И это несмотря на то, что фирма провалила несколько сроков сдачи – последний раз Кличко обещал открыть мост в конце прошлого года.

Конечно, чисто формально ООО «Эко-Буд-Трейд» не имеет отношения ни к Комарницкому, ни к Тищенко.

Но руководил работами и подбором подрядчиков, которым это ООО раскидывало подряды, некий Герман Блинов. Который внезапно оказался мужем Юлии Тищенко. Он еженедельно, по четвергам, приезжал на мост и давал указания, что именно делать. Формально он тоже не имеет отношения к владению «Эко-буд-трейдом». Он просто числился там наемным менеджером и получал зарплату. Но тем не менее, секрет строительства коттеджей на полутора гектарах леса становится отнюдь не секретом.

Это что касается роли Николая Тищенко в схеме работы киевского смотрящего Дениса Комарницкого. Он осуществляет связь Комарницкого с Офисом президента и решает там возникшие у «смотрящего» проблемы. Но есть еще и уровень ниже – Киев. Именно то, за чем поставили «смотреть» Комарницкого. В столице он, как уже упоминалось, в основном контролирует выделение земли, строительство и тендеры. И выглядит это следующим образом.

Александр Свистунов

Денис Комарницкий замкнул на себя главу департамента архитектуры столицы Александра Свистунова и его зама Юрия Тация. В схему включен глава комиссии по архитектуре, градостроению и земельным отношениям Михаил Терентьев. Все они зависят от Комарницкого в вопросе выделения земли и выдаче разрешений на размещение объектов в столице. Спорные вопросы «разруливают» напрямую Комарницкий с Кличко.

Юрий Таций

Владимир Савченко

Михаил Терентьев

Прикрывает их от правоохранителей начальник 1-го управления Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины, «Альфа СБ Украины» Владимир Савченко и бывший замглавы Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК Вадим Асадов. Связующим звеном между СБУ, НАПК и Комарницким служит глава Государственной аудиторской службы Украины Геннадий Плис, бывший зам Кличка. С некоторых пор на встречах с Савченко замечен Таций.

Геннадий Плис

Вадим Асадов

В случае необходимости к схеме подключают главу полиции Киева Андрей Крищенко, связь с ним держит Кличко.

Андрей Крищенко

Это что касается деятельности Дениса Комарницкого. Что же касается киевского градоначальника Виталия Кличко, то с ним тоже все очень интересно. И гораздо сложнее – ведь он причастен не только к застройке столицы и тендерам на ремонты мостов и дорог. В его ведении находятся такие интересные с точки зрения заработка вещи, как коммунальное хозяйство столицы, пассажирский транспорт, метрополитен, озеленение, вывоз отходов и т.д. и т.п. И все его замы и начальники соответствующих управлений тоже завязаны в схемах, приносящих им (и в первую очередь – Кличко) огромные деньги. Но это тема отдельного большого расследования.