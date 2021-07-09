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В Украине запустили цифровые COVID-сертификаты: что нужно знать

Агата Кловская
09.07.21 00:16
105
В Украине запустили цифровые COVID-сертификаты: что нужно знать

7 июля Кабинет министров Украины внедрил в Украине цифровой COVID-сертификат о вакцинации. По словам заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослава Кучера, это поможет украинцам, получившим две дозы вакцины, без проблем пересекать границы иностранных государств.

Врач экстренной медицинской помощи Андрей Булах, который одним из первых получил прививку от коронавируса, получил Международное свидетельство о вакцинации сразу после второй дозы. Он утвержден ВОЗ еще с 2005 г и содержит информацию на английском и украинском языках, но его признают далеко не везде.

Однако практика пока отличается от теории, особенно если речь идет о бумажных документах. «На данный момент не все страны его признают. В первую очередь, это страны Евросоюза. Еще нет возможности туда путешествовать, но в Египет, Турцию, Грузию с этим сертификатом можно поехать», — рассказал медик.

Цифровой ковид-сертификат призван решить эту проблему. Он более защищен, чем бумажное свидетельство, и удобен. «Этот сертификат можно видеть в „Дие“. Как он работает: когда человек, например, прилетает в другую страну, то он показывает пограничнику на любом носителе в бумажном виде, в телефоне этот QR-код. Он расшифровывается сканером, и пограничник может убедиться, что это достоверная, правильная информация», — объяснила проектный менеджер Министерства цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.

Как стать владельцем сертификата, на собственном примере показал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Необходимо завершить курс прививки, загрузить приложение «Дия» и пройти верификацию. После этого в телефоне появится электронная версия сертификата.

«Идея заключается в том, что если мы осенью или когда-то пойдем на локдаун, мы рассмотрим вариант, чтобы в зависимости от эпидемиологической ситуации, разрешить работать тем заведениям, тем бизнесам, где полностью вакцинированы персонал, вакцинированы посетители», — рассказал заместитель Министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

Сертификаты будут трех видов: подтверждать вакцинацию, отрицательный тест, или то, что человек переболел. Всю информацию «Дия» получает из медицинского реестра. И здесь необходимо следить, чтобы врачи вносили правильные данные, ибо в случае ошибки цифровой сертификат не сгенерируется.

В странах ЕС и Шенгена так называемые паспорта вакцинации начали действовать еще раньше. Например, в Израиле они заработали с начала прививочной кампании.

«Сначала они были очень важны, потому что у нас работала система „светофор“. Если у тебя зеленый паспорт, то ты можешь ходить в рестораны, тогда все начало открываться. Только по сертификатам можно было ходить в рестораны, спортзалы, театры», — рассказывает жительница Израиля Алена Сербина.

Сейчас эти ковид-сертификаты отменяют, как и обязательную самоизоляцию.

«Все, кто вылетают из Израиля, и у кого есть сертификат о вакцинации, когда потом влетают, не должны сидеть двухнедельный карантин, за исключением нескольких стран. Не во всех странах он работает. Во многих странах ты должен обязательно делать тест», — добавляет Алена.

Так же сертификат работает и в Польше.

«Сейчас нет никаких ограничений для тех, кто вакцинирован и кто не вакцинирован. Есть только одна привилегия для вакцинированных: места в кинотеатрах, на концертах. Там можно заполнять какое-то количество мест, но без учета тех, кто вакцинирован», — объясняет Максим Шилин, который получил ковид-сертификат в Польше.

В Польше ковидные сертификаты получают все привитые без исключения. Даже если ты иностранец. «Государство заинтересовано тебя вакцинировать, даже если ты едешь на какую сезонную работу. Например, на клубнику», — отмечает Максим.

Украинские же документы на уровне ЕС пока не действительны. Сначала их должна проверить Еврокомиссия.

«Как только мы пройдем оценку, будут подписаны международные соглашения, которые зафиксируют взаимное признание. И уже можно будет путешествовать», — разъясняет Екатерина Черногоренко.

Бета-тестирование в приложении «Дия» продлится две недели. Этот срок пойдет на устранение всех недостатков. Уже по окончании тестового режима все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, автоматически получат такие цифровые сертификаты.

Впрочем ковид-сертификат не является ни гарантией, ни стопроцентным пропуском. Это лишь инструмент, который должен облегчить путешествия, потому что в каждой стране действуют свои санитарные правила. Ознакомиться с ними можно в соответствующем разделе на официальном сайте МИД.

 

По материалам: «Апостроф»

Тэги: Евросоюз, Кабинет Министров Украины, здоровье, туризм, Турция, сертификат, Египет, Всемирная организация здравоохранения, Польша, Михаил Федоров, коронавирус, Дия, COVID-19, Ярослав Кучер, COVID-сертификат, Екатерина Черногоренко

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