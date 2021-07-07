«Фуфло» и ценовой сговор больших фармацевтических аферистов

Весной этого года, 25 марта, федеральный суд Южного округа штата Техас признал виновными двух граждан Украины – Максима Ненадова и Володимира Николаенко – в контрабанде в США контрафактных лекарств от гепатита и рака. После утверждения приговора, которое должно состояться через пару месяцев, Ненадову придется отсидеть в техасской тюрьме почти шесть лет, Николаенко – два с половиной года. Согласно публикациям, появившимся по мотивам этого судебного процесса, таким образом американская юстиция положила конец преступной организации из Украины под названием «Здоровая нация», созданной Ненадовым, которая продавала тяжело больным американцам поддельные лекарства.

Но это не совсем правда. Во-первых, Ненадов не был ни создателем, ни главарем ОПГ «черных» фармацевтов. Во-вторых, ещё рано утверждать, что в этой истории поставлена точка, пишет в статье для «ОРД» главный редактор проекта [громкие дела] Павел Шульц.

Однажды в Техасе

Судя по публикациям в американской прессе, весной 2018 года представитель фармкомпании Merck & Co из Нью-Джерси сообщил в федеральное Управление по контролю за продуктами и медикаментами (FDA), что кто-то продает через интернет поддельный препарат от рака Keytruda. FDA начало расследование. Оно быстро выяснило, что злоумышленники также «бодяжат» другой противораковый препарат – Abraxane, более того – средство под торговой маркой Epclusa, применяемое в лечении гепатита-С.

В июне 2018 года Ненадова и Николаева начали «разрабатывать» оперативники следственного отдела Министерства внутренней безопасности США. Они связались с мошенниками через WhatsApp под видом клиентов и провели контрольные закупки. Пока эксперты-фармацевты анализировали, чем именно торгуют украинские «комбинаторы», следователи подбирались к их банковским счетам и «пробивали» электронные следы в интернете. В частности, им удалось получить от компании Google полный доступ к электронной почте злоумышленников и узнать подробности аферы с поддельными лекарствами, а также установить личности многих к ней причастных.

Вскоре следствие знало, что имеет дело с 36-летним Максимом Нефедовым, главой украинского потребительского общества «Здоровая нация», и его 34-летним помощником Владимиром Николаенко. Поскольку Украина своих граждан в США не выдает, было решено выманить злоумышленников на американскую территорию. Операция длилась с октября 2018-го по апрель 2019-го. «Федералы» подсунули Ненадову и Николаенко «оптового покупателя», якобы готового приобретать огромные партии фальсификата. Но с ним нужно договариваться лично. Украинские мошенники «клюнули». 18 апреля 2019 года они сошли с самолета в Хьюстоне, штат Техас. У них состоялась насыщенная деловая встреча с мнимым бизнес-партнером. Но в аэропорту, когда довольные Ненадов и Николаенко собирались отбыть на родину, их арестовали.

Американская трактовка истории украинских фармацевтических мошенников заставляет думать о них как о немного наивных выскочках, соблазнившихся шансом сколотить состояние на «фуфломицинах».

Согласно материалам заокеанских СМИ, «всё началось с того, что в 2015 году Максим Александрович Ненадов открыл в Киеве медицинский центр-клинику, а точнее, потребительское общество «Здоровая нация» <…>, где значился «уполномоченным лицом», а основным родом деятельности общества была указана торговля фармацевтическими товарами в Интернете. Через год это был уже благотворительный фонд «Здоровая нация», который занимался «финансовой и медикаментозной поддержкой больных гепатитом украинцев», а Ненадов значился его директором. Как сообщил в ноябре 2017 года сайт med.obozrevatel.com, помощью фонда воспользовались больше трех тысяч человек, а «помимо борьбы с гепатитом, фонд оказывал активную помощь детским домам, домам престарелых и снабжает медикаментами первой необходимости солдат в зоне АТО».

Здесь я должен поправить своих коллег. Потребительское общество (ПО) «Здоровая нация», согласно его регистрационным данным, было основано в октябре 2016-го, а одноименный благотворительный фонд (БФ) появился даже немного раньше – 15 августа 2016 года. Но главная ошибка как американских коллег, так и Минюста США заключается в другом. За схемой с «фуфломицинами» стоит не маленькая шайка дилетантов, а крупный международный синдикат, и хоть Максим Ненадов играл в нем далеко не последнюю роль, он никогда не был главарем группировки.

Тем временем в Украине

Почти одновременно с началом операции «федералов» по поимке Ненадова, следователь Главного следственного управления Нацполиции Украины зарегистрировал уголовное производство №42018000000002080, подозреваемыми в котором фигурируют более десятка субъектов (имена которых, естественно, следствие не раскрывает). Подозреваемым вменяют:

- фальсификацию лекарственных препаратов в особо крупных размерах,

- контрабанду сфальсифицированных лекарств в особо крупных размерах,

- подделку торговых знаков,

- отмывание денег в особо крупных размерах,

- создание преступной организации,

- присвоение имущества в особо крупных,

- уклонение от уплаты налогов в особо крупных,

- служебную подделку;

- получение неправомерной выгоды служебным лицом.

По крайней мере, два последних пункта подозрений могут касаться только лиц, наделенных хоть какой-то властью. А обвинение в присвоении имущества как-то слабо вяжется с торговлей поддельными лекарствами. Согласно ряду судебных документов, в расследовании берет участие Центральный аппарат Государственного бюро расследований. То есть, это дело попахивает большой коррупцией. Но с на первый взгляд абсолютно непонятно, в чем она кроется.

Благодаря документам, находящимся в открытом доступе, можно ознакомиться с фабулой этого дела.

Итак, некий гражданин Украины, который в опубликованных судебных протоколах фигурирует обычно как «Особа_1», ориентировочно в 2015-2016 годах в сговоре с двумя своими ближайшими сподвижниками создал «стойкое иерархичное объединение» с целью изготовления и продажи фальшивых лекарств. К ядру банды «черных» фармацевтов вскоре примкнули еще четверо украинцев, некий азербайджанец и трое подданных Индии.

«В преступную организацию также входили лица, постоянно проживающие на территории Турции, Российской Федерации и Индии, которые осуществляли управление отдельными направлениями преступной деятельности по поручению руководителей преступной организации на территории указанных государств, связанной со сбытом фальсифицированных лекарственных препаратов, а также приобретением средств для их изготовления», — сказано в одном из решений суда.

В другом судебном документе сказано следующее:

«Расследованием установлено, что указанными лицами течение 2015-2019 годов осуществлялись изготовление, фасовка, в том числе незаконно ввезенных на таможенную территорию Украины, лекарств онкогруппы, противогепатитных и противотуберкулезных,и их продажа (реализация) через сеть Интернет в страны Европы, Азии, Северной Америки. Непосредственная доставка заказчикам в любую страну мира фальсифицированных препаратов осуществлялась организаторами и активными участниками преступной организации, а также другими привлеченными для работы на преступную организацию лицами: как гражданами Украины, так и Индии, а также другими лицами».

Стоит отметить, что тремя препаратами, как в американском «кейсе», тут дело не ограничивается. Вот (возможно, не полный) список лекарств, которые «черные» фармацевты подделывали либо собирались подделать:

Soliris, Alkeran, Avegra, Lysodren, Opdivo, Yervoy, Epclusa, Harvoni, Sovaldi, Veread, Vistide, Vosevi, Ocalira, Abraxane, Keytruda, Harvopak, Hepcinat-LP, Daklinza , Avastin , Lemtrada, Adcetris , Iclusig, Ibranca.

Примечательно, что некоторые члены ОПГ, находящиеся на низовом и среднем уровне иерархии, согласно данным следствия, получали «зарплату» от главарей не только деньгами, но и лекарствами для больных родственников (возможно, такими же фальшивыми, как и те, которые они продавали). В частности, такое обстоятельство упоминается в постановлении об изменении меры пресечения участнику группировки, «отмывавшему» её деньги путем фиктивных операций по купле-продаже стройматериалов.

В решениях украинского суда можно найти упоминания Максима Ненадова, «загремевшего» в техасскую тюрьму. Так, в опубликованной версии постановления Печерского райсуда Киева от 14 апреля прошлого года о доступе следствия к вещам и документам частного предприятия «Менеджер и Ко» указано, что ОПГ могло использовать упомянутое ЧП в своих схемах. В постановлении говорится, что соучредителем предприятия является некто Особа_15, который также выступает руководителем ПО «Здоровая нация». По данным сервиса Opendatabot, позицию директора (и соучредителя) «Здоровой нации» занимает Максим Ненадов. Он же владеет 50% уставного фонда ЧП «Менеджер и Ко».

Отметим, что Ненадов Максим Александрович фигурирует в качестве учредителя и/или руководителя в пяти юридических лицах, и все они, кроме ОО «Спортивный клуб «Банда МХ», так или иначе всплывают в уголовном производстве.

Максим Ненадов

О самом Ненадове информации в открытом доступе крайне мало. Известно, что он числится заместителем председателя «стремной» политической партии «Самоврядная украинская держава», а также членом её политсовета и председателем харьковской областной организации.

В другом постановлении суда, дающем следователям доступ к документации ряда юрлиц, упоминается ООО «Инновационное диво» (код ЕГРПОУ 42861201). Тут судебный клерк явно ошибся – на самом деле фирма с таким кодом ЕГРПОУ называется «Инновационное пиво», но нас она заинтересовала, естественно, по другой причине.

Основным бенефициаром «Инновационного пива», согласно регистрационным данным, является Дикова Анна Леонидовна. По информации сервиса Ring, Анна Дикова в той или иной ипостаси фигурирует в более чем 150 юридических лицах, разбросанных по всей стране. Причем, в структуре их собственников и руководителей её ФИО появились, как правило, в прошлом или позапрошлом годах. Осмелюсь предположить, что Анна Леонидовна является, так сказать, профессиональным «фунтом».

Её «младшими партнерами» по «Инновационному пиву» выступают уже знакомый нам Максим Ненадов и Длигач Андрей Александрович. Последний – известная в узких кругах персона, с помощью пиара пытающаяся добиться более широкой популярности. Согласно его официальной биографии, он – доктор философских наук, футуролог, стратег, гендиректор группы компаний Advanter Group (консалтинг), владелец интернет-холдинга iVentures; в отрочестве выигрывал чемпионаты по плаванью и вязанию морских узлов.

Андрей Длигач

Футуролог и стратег Андрей Длигач упоминается в регистрационных данных 12 юридических лиц. Автора немного заинтересовало ОО «Всеукраинская гражданская платформа «Нова країна», ведь среди основателей общественного объединения затесалось несколько видных граждан. В частности, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, президент компании «Евроиндекс» Валерий Пекарь. А также бывший глава Нацагентства по вопросам госслужбы, а ныне заместитель председателя Нацагентства по вопросам противодействия коррупции Александр Стародубцев.

Идем далее.

Из госреестров автору также удалось почерпнуть немного информации об индийском «крыле» ОПГ, которое играло весьма важную роль в синдикате. Так, в судебных документах регулярно упоминается, что одному из подозреваемых с индийским подданством подконтрольно ООО «Блускай Интернешенал». Эта фирма была основана приблизительно тогда же, когда, по данным следствия, появилась группировка «черных фармацевтов», — в июне 2015-го. Основной профиль деятельности – оптовая торговля древесиной, стройматериалами и санитарным оборудованием. Её бенефициарами указаны Авасти Шайлендр Нараин и Ранджан Ревти Кант. Кроме «Блуская» ФИО Шайлендра Нараина присутствуют в составе учредителей ещё четырех ООО: «Эмпайр Фарма Групп», «Эйр Фарма», «Медквест» и «Индотек».

В материалах следствия подчеркивается, что главари группировки на деньги, «заработанные» на продаже поддельных лекарств, в 2016-2019 годах заметно улучшили свой жилищный фонд, вложив в столичную недвижимость порядка 30 млн грн. Кроме того, как сказано в постановлении Печерского райсуда от 14 февраля 2020 года, с целью «отмывания» они вкладывали деньги в легальные структуры. В частности:

ООО «Грин Бранч» (Киев), ООО «Колорфикс» (Киев), ДП «Студенческий» (Киев), ООО «Фирма «Карион» (Полтава), ООО «Три плюс один» (Киев), ООО БМУ-86 (Нежин, Черниговская обл.), RobledoMont s.r.o. (Прага, Чехия), благотворительный фонд Lebenlicht (ФРГ).

В другом решении суда говорится, что Особа_1, ставшая во главе синдиката «черных фармацевтов», также является соучредителем ООО «Колорфикс». По информации сервиса Opendatabot, равными долями в «Колорфиксе» владеют Балан Анатолий Иванович и Бондаренко Павел Сергеевич. Первый, Балан, больше нигде в регистрационных данных не «светится». Что касается Павла Бондаренко, то он вместе со своими родственниками фигурирует в составе учредителей ряда юрлиц (автор специально выделил их названия), упомянутых в предыдущем постановлении в качестве «прачечных» синдиката.

В частности, конечным бенефициаром ООО «Грин Бранч», которое, в свою очередь, владеет уставным фондом ДП «Студенческий», указан Бондаренко Сергей Сергеевич (судя по ФИО, брат или отец Павла). Директор «Грин Бранча» Елена (Олена) Громова также является бенефициаром чешской RobledoMont s.r.o., которую следствие тоже считает «прачечной» синдиката. До 24 июня 2019 года Елена Громова и Павел Бондаренко были бенефициарами еще одного «подследственного» ООО – «Три плюс один». Теперь эта фирма записана на Бондаренко Ольгу Петровну. Найти благотворительный фонд Lebenlicht в немецких реестрах автору не удалось, но фонд этот хоть какую-то (можно сказать, для «галочки») благотворительную деятельность в Украине таки осуществлял. И в качестве директора его представлял некто Павел Бондаренко.

То есть, с большой долей вероятности можно утверждать, что главный подозреваемый по делу – Павел Бондаренко. Но в открытых источниках сведений о нем еще меньше, чем о Максиме Ненадове. То есть, практически ноль. Не странно ли?

Заговор поставщиков лекарств

Углубившись в судебные документы, автор обнаружил, что уголовное производство №42018000000002080 ухватывает не только масштабную подделку лекарств, осуществляемую международной ОПГ.

В постановлении следственного судьи Печерского суда от 27 мая этого года о продлении сроков расследования производства №42018000000002080 совсем другой криминальный эпизод, казалось бы, никак не связанный с делом «черных фармацевтов». В частности, там сказано следующее:

«…в ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что должностные лица учреждений здравоохранения Украины, ООО «Рош Украина», ООО «БаДМ», ООО «Бизнес Центр Фармация», ЧАО «Альба Украина», ООО «Фармадис», ЧАО «Медфарком-Центр» и других субъектов хозяйствования по предварительному сговору между собой создали теневую схему с целью завладения бюджетными средствами при проведении государственных и публичных закупок лекарственных средств по значительно завышенным ценам».

Этот эпизод расследуют по признакам ч.5 ст. 191 УК – присвоение имущества в особо крупных размерах организованной группой. Фабула его такова.

ООО «Рош Украина», украинское подразделение крупной швейцарской компании F. Hoffmann-La Roche Ltd (Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.), ежемесячно получало от свой материнской структуры бонус в размере до 25% от стоимости закупленной продукции. Не скидку, а живыми деньгами – в виде безвозвратной финансовой помощи. И это не благотворительность – дальше эти бонусы от швейцарцев передавались дистрибьюторам продукции – упомянутым выше украинским компаниям. Следствие утверждает, что договорами между ООО «Рош Украина» и упомянутыми дистрибьюторами «предусмотрено, что бонусы могут предоставляться исключительно после предоставления подтверждающей документации о продаже за государственные средства». Проще говоря, смог всучить продукцию государственной или коммунальной больнице – получи «откат».

Отдельный вопрос, какая часть «поощрения» от щедрых швейцарцев из Базеля через их киевский филиал и его партнеров перекочевала в бездонные карманы чиновников, отвечающих за проведение медзакупок. Но он в судебных документах по производству №42018000000002080 не отображен никак. Однако тут и без зафиксированных взяток материалов насобиралось на статью Уголовного Кодекса.

Дело в том, что украинская нормативно-правовая база прямо запрещает поставщикам делать наценку на медоборудование и лекарства выше 10%, если закупка производится за счет местного или государственного бюджета. Всё что выше – присвоение, то есть – ст. 191 УК.

Автор даже не сомневается, что перечисленные выше комструктуры, заходя на госзакупки, «разрешенные» 10% в своих заявках прописали и обосновали. Но, как считает следствие, благодаря «бонусам» из Базеля де-факто они зарабатывали гораздо больше – в отдельных случаях «навар» за счет налогоплательщика достигал 35%.

Чтобы было понимание, о каких суммах идет речь. Согласно материалам следствия, отображенным в судебных решениях, в 2012-2018 годах лишь два дистрибьютора – «Фармадис» и «Медфарком-Центр» — реализовали продукцию «Хоффманн-Ля Рош» на сумму, превышающую полмиллиарда гривен.

Примечательно, что многие из дистрибьюторов «Ля Роша», попавшие в дело «черных» фармацевтов, давно имеют неоднозначную репутацию.

Так, ООО «БаДМ», которое контролируют днепровские бизнесмены Александр Дитятковский и Александр Суходольский, упорно ходит в «штрафниках» АМКУ из-за регулярных нарушений антимонопольного законодательства.

Михаил Бабенко

Из всех перечисленных ООО «Фармадис», ликвидированное в мае 2019-го, имеет, пожалуй, самую бурную историю (о нем и не только можно почитать в статье «Человекоцентризм с коррупционным оскалом. Кому достанутся 72 миллиарда Гончарука»).

Основным бенефициаром «Фармадиса» была компания по управлению активами (КУА) «Овамо Кепитал», которая, в свою очередь, принадлежит некоему Дубинскому Анатолию Александровичу (его связь со скандальным депутатом Дубинским автору неизвестна).

«Фармадис», по мнению журналистов-расследователей и общественных активистов, входил в орбиту одиозного бизнесмена Петра Багрия, который во времена Януковича параллельно занимал пост президента ассоциации «Производители лекарств Украины» и являлся членом Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины. Фирмы из орбиты Багрия тогда «освоили» колоссальные суммы на госпрограмме борьбы с эпидемиями ВИЧ/СПИД и туберкулеза, выставляя налогоплательщикам в лице государства ценник на медикаменты в среднем в два раза выше рыночного. Спустя приблизительно полгода после регистрации уголовного производства №42018000000002080, зимой 2019-го, «Фармадис» ушел на ликвидацию.

ООО «Бизнес Центр Фармация» и другие фирмы бизнесвумен Юлии Спальвиш часто упоминаются в скандалах с завышением цен на лекарства для больниц.

То же касается (вернее, касалось – компания проходит процедуру банкротства) ЧАО «Медфарком-Центр» («МФК-Центр»). Комструктура через «офшорку» записана на швейцарца Франсуа Зюршера. Другие фирмы, бенефициаром которых указан этот господин, с завидной регулярностью появляются в полукриминальных схемах вокруг медицинских закупок (например, читайте «Львовский гамбит и другие истории. «Схемы» медицинской мафии накануне эпидемии»). Кстати, еще год назад гендиректором «МФК-Центра» был некто Бабенко Михаил Николаевич. Теперь этот гражданин руководит Государственным экспертным центром Минздрава.

Петр Багрий

Здесь вынужден отметить: не совсем понятно, что именно объединяет два непохожие эпизоды – дело о подделке лекарств и дело о завышении цен на государственных медзакупках. Почему они изначально расследуются в рамках одного уголовного производства?

У автора есть три догадки. Первая – циничная: крупных фармацевтических дистрибьюторов решили «обилетить», для пущей убедительности «подшив» их к, скажем так, «пахучему» уголовному делу.

Вторая – следователи решили проверить, не «толкали» ли контрафактные медикаменты на госзакупках, в процессе наткнулись на ценовой сговор и взялись его расследовать в рамках одного производства, чтобы дважды не вставать. Но такое предположение ещё менее состоятельно, чем первое. Разве что, казалось бы, не связанные друг с другом дела пересекаются если не эпизодами, то фигурантами.

И отсюда предположение третье: отдельные участники синдиката «черных» фармацевтов брали участие и в ценовом сговоре при поставках государственным и коммунальным учреждениям продукции швейцарской компании Hoffmann-La Roche. Но кто именно и как – опубликованные документы ответа не дают.

Берегись автомобиля

Дело «черных» фармацевтов и примкнувших к ним крупных дистрибьюторов лекарств курьезным способом пересекается с другим уголовным производством, в свое время вызвавшим публичный скандал.

В Едином государственном реестре судебных решений периодически попадаются ходатайства (например) адвокатов чешской компании Fors Trade s. r. o. об отмене ареста якобы ей принадлежащего имущества, наложенного судом в уголовном производстве №42018000000002080. Судьи регулярно им отказывают.

Поскольку Fors Trade s. r. o. специализируется на лизинге автомобилей премиум-класса, можем смело предположить, что речь идет об одной или нескольких дорогих «тачках». Как, например, Audi A6 на чешских номерах, на которой, согласно судебным документам, передвигался Особа_1 (то есть, скорее всего, главарь ОПГ «черных» фармацевтов Павел Бондаренко). В машине во время обыска 1 июня 2019-го изъяли шесть флаконов «бодяжного» противоопухолевого препарата «Адцетрис» (цена в интернет-аптеках стартует от 2 тыс. евро за флакон).

Вполне возможно, что это имущество (то есть, авто), которое чешская автокомпания считает своей собственностью, было даже не взято у неё в лизинг, а «отжато» мошенническим путем.

Согласно судебным документам, с 16 февраля 2019 года Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство №12019000000000127, открытое по целому «букету» статей УК: незаконное обращение с оружием, создание преступной организации, мошенничество в особо крупных, использование поддельных документов, незаконное завладение транспортом.

Фабула дела довольно проста: шайка мошенников брала в лизинг у Fors Trade s. r. o. недешевые машины, перегоняла их в Украину и продавала их тут по поддельным документам («комбинаторы» таким образом «опустили» чехов где-то на 4 млн евро).

Скандальность делу придали его фигуранты. Как сообщалось, главарем группировки мошенников следствие считает Андрея Андреевича Стрижака – сына экс-председателя Конституционного суда Андрея Стрижака. А ближайшим сподвижником судейского чада был назван бывший «регионал» Михаил Чурило – депутат Ужгородского горсовета .

Впрочем, это дело может оказаться, образно выражаясь, с двойным дном. Поскольку один из якобы организаторов «схемы» — Михаил Чурило – является (пожалуй, уже в прошедшем времени) бизнес-партнером Марьяна Куриша, фактического владельца «потерпевшей» компании Fors Trade s. r. o. Но это уже совсем другая история.