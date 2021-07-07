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Дайджест > Как украинцев обманывают на кассах супермаркетов: основные схемы

Как украинцев обманывают на кассах супермаркетов: основные схемы

Александр Панько
06.07.21 22:18
620
Как украинцев обманывают на кассах супермаркетов: основные схемы

Украинцев на кассах регулярно обсчитывают. И зачастую они об этом даже не догадываются. При этом варианты обмана кассиром супермаркета немногочисленны, но на удивление эффективны. И не важно, обманывают ли кассиры ради личной выгоды или по указке администрации магазина — в проигрыше всегда остается посетитель.

Дело в том, что сотрудники магазинов, через которые проходят огромное количество покупателей, становятся хорошими психологами — они подмечают, устал ли человек, насколько он внимательно следит за действиями кассира и т.д.

Так что если вы во время оплаты разговариваете по телефону или находитесь в состоянии хотя бы легкого алкогольного опьянения — с большой долей вероятности вас обманут. Также стоит быть особенно внимательным, если у вас длинный список покупок: вы в зоне риска!

«Обозреватель» собрал основные схемы обмана.

Лишний товар в чеке

Если кассир хочет приобрести себе что-то, то добавляет этот товар покупателю в чек. В некоторых сетях очень жесткий контроль над тем, что выносят сотрудники, поэтому необязательно кассир унесет свою «добычу» домой, он может пообедать ею прямо на работе. Хороший сыр, хамон, йогурт или мороженое — все зависит от пожеланий и наглости «махинатора».

Обсчет с «другой» купюрой

Проще всего кассиру не додать сдачу. Например, покупатель протягивает купюру в тысячу или 500 гривен, а кассир дает сдачу как будто номинал был меньше. Например, как с 200 гривен. Если покупатель замечает обман, то сотрудник магазина сразу же извиняется и говорит, что ошибся. Ну, с кем не бывает? Доказать умысел кассира очень сложно.

«Нет мелочи»

Этот способ обмана покупателей менее выгоден кассиру, однако не стоит его недооценивать: торговая точка при хорошем обороте может немало заработать. Когда покупатель рассчитывается за покупки, кассир недодает 30, 50 или 70 копеек, аргументируя, что «нет мелочи». Некоторые посетители супермаркета даже не пытаются спорить и уходят.

Важно знать:

1. С целью обмана в супермаркет могут специально не завозить мелочь в кассы. Хотя это прямая обязанность владельца. Требуйте!

2. Если у кассира нечем дать сдачу, он должен выдать ее вам в плюс, а не себе. Кабинет министров Украины издал постановление о том, что все, что до 5 копеек, остается в кассе супермаркета. А если вам на сдачу должны выдать 6 копеек, то в итоге округляется до 10 копеек. Но на кассах недодают намного больше.

С таким способом обмана сети украинских супермаркетов недавно столкнулся и волонтер Андрей Козак. По его словам, если миллион покупателей только за месяц недополучат по 70 копеек сдачи, тогда прибыль магазинов составит 700 тысяч гривен. Деньги из воздуха, не иначе.

Разница цены на полке и на кассе

Сразу скажем, в выигрыше тут не кассир, а торговая точка. Естественно, ценник всегда будет ниже, чем пробитая стоимость товара на кассе. Если покупатель заметит эту разницу, ему скажут, что просто «не успели внести новые цены в программу». Требуйте оплаты по ценнику в торговом зале!

 

Что делать в случае обмана на кассе

По словам исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова, в таком случае стоит сразу же позвать администратора и предложить два варианта развития событий: или вы вызываете полицию, или магазин возвращает деньги.

Обычно администрация предпочитает решить все «полюбовно» — проблемы никому не нужны. А в случае приезда правоохранителей это может обойтись намного дороже.

Если же администратор отказывается возмещать ущерб, полиция, по мнению эксперта, легко зафиксирует факт обсчета на кассе. «Все определяется очень легко. У них есть количество проданного товара и фактическая сумма на кассе. Думаю, там будет плюс до сотен гривен на одну кассу», — считает Максим Несмиянов.

Продавец одной из крупных сетей супермаркетов рассказал, что полицию покупатели вызывают чрезвычайно редко.

«Обычно покупатели не хотят тратить свое время — полицейские могут ехать несколько часов, тем более если у них есть более приоритетные вызовы. Обманутый и обиженный клиент магазина это прекрасно понимает, но только если его обсчитали на маленькую сумму.

Если же чек длинный, а человеку, например, внаглую пробили несколько несуществующих покупок, то он может пойти на принцип. В этом случае администрация старается сделать все, чтобы решить ситуацию быстро и „без органов“.

Мало того, что покупателю все сразу же возместят, но и предложат какие-либо бонусы. Помню один из таких случаев, когда человеку сложили в корзину набор элитных вкусностей: хороший алкоголь, прошутто, сыры с плесенью... Но это редкость», — рассказал сотрудник супермаркета.

В любом случае лучше не допускать таких «разборок», потому самое главное быть бдительными, следить за действиями кассиров и обязательно проверять чек. Отдохнуть и расслабиться вы сможете уже дома.

По материалам: «Обозреватель»

Тэги: общество, супермаркет, скандал, квитанция, обман, счет, касса, Национальная полиция Украины

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