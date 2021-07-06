Митниця нова, а «морди» ті ж самі. Частина 1

Третій рік реформи митниці і показових санкцій РНБО зрештою ставлять все на свої місця. Гроші вирішують все, а великі гроші повертаються реформи назад у минуле.

Список контрабандистів, до якого потрапили 46 львівських митників, виявився гучним піаром, за яким прослідували фейкові перевірки і відновлення усіх «потерпілих» на посадах. Так і прізвище Володимира Дідуха (Вови Морди) в санкційному списку було гучною маніпуляцією, адже всім відомо, що митницю курує його зять, який як «сірий кардинал» визначає кадрові політику і контрабандні потоки.

Керівником новоствореної Львівської митниці став Ніжников Ілля Михайлович, котрий переміг у відкритому конкурсі, перебуваючи на посаді начальника управління боротьби з митними правопорушення Департаменту Боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил державної митної служби України. Ілля Ніжников на митниці людина нова, ще на початку 2020 року він був перспективним працівником СБУ і чоловіком судді Черкаського окружного суду Київської області Білоноженко Марини Анатоліївни. Станом на сьогодні в Києво-Святошинському районному суді Київської області перебуває дві справи за позовом колишньої дружини Іллі Ніжникова: про стягнення заборгованості та пені по аліментам, та про поділ спільного майна подружжя. З власності у родини: земельна ділянка у с. Дружня на Київщині, земельна ділянка в с. Шпитьки Київської області і там же будинок у садовому товаристві, частина земельної ділянки в Ялті, частина будинку в с. Слов’янське в Криму, а також квартира у Києві.

У блозі Юрія Ніколова видання «Наші гроші» Іллю Ніжникова пов’язують з «групою Семочко» — колишніми контррозвідниками, які засвітилися в корупційних скандалах, а зараз увійшли до керівної ланки в Держмітслужбі. Скандально відомий Сергій Семочко, який був за часів президентства Петра Порошенка спочатку начальником Головного управління СБУ у Києві та Київській області, а потім на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки, займався вимаганням хабарів з фармацевтичних компаній. Журналісти також з’ясували, що Семочко володіє нерухомістю вартістю понад 200 млн грн, а у членів його родини — російське громадянство та бізнес у Криму.

Отже, перші кілька днів роботи оновленої філії Львівської митниці Держмитслужби під керівництвом колишнього СБУшника і ми маємо від зятя Володимира Дідуха пріоритетну зміну на Краківці, який очолює Баран Олег Мирославович. Досвідчений «контрабандист» і фігурант кримінальних справ не залишився «за бортом» нової митниці, Адже об’єми проґавленої контрабанди саме такі, як треба новій владі. Так, всередині листопада 2020 року, працівники митниці, якими керували Олег Баран на митному посту «Краківець» намагались пропустити цілу «фуру» нового одягу під виглядом плитки. Вартість затриманого товару ставила 10 мільйонів гривень. Кримінальне провадження № 62020140000001268 від 27.10.2020 року розслідує ДБР і Львівська обласна прокуратура, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. За рік перед тим, в кінці січня 2019 року під керівництвом Олега Барана митники намагались пропустити 4 тонни дорогої електроніки в фурі з поштовими посилками вартістю 2 мільйона гривень. Кримінальне провадження № 62019140000000096 від 08.02.2019 року розслідує ДБР и Львівська обласна прокуратура, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Повідомляється, що тривають слідчі дії і вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

У цьогоріч поданій декларації Барана Олега вказано, що у 2020 році за спробу контрабанди він отримав понад 395 тис.грн. офіційної зарплатні (це майже 40 тис. грн. щомісячно). У той же час зумівши «наскладати» майже 998 тис. грн. готівкою. У 2019 році за самовіддану працю на митниці Олег Баран мав дещо менше зарплатні: трішки більше, ніж 250 тис.грн. за рік, але при цьому вже тоді йому бракувало якихось 10 тис. до мільйону готівкою. Скромний митник має у спільній власності за з мамою квартиру у Львові площею 80 кв.м і дві земельні ділянки у с. Мшана на Городоччині площею 10488 кв.м. Щоб приховати зароблене, Олег Баран відкрив більше десятка рахунків в банківських установах, де за графу «не застосовується» може бути розміщено до 50 тис.грн. на кожному рахунку.

До старих «мордівських» кадрів належить і Качмарський Володимир Миколайович, який очолює оперативний відділ управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці. До слова, Качмарський завжди боровся з контрабандою на митниці. Про статки «Митного антикорупціонера Володимира Качмарського» журналісти ще рік тому розмістили відеоролик на youtube з назвою «Хто як живе?» , де наочно можна побачити будиночок площею 440 кв.м в Городку з озброєною охороною та безномерний Land Rover останньої моделі. Досвідчений митник, який весь час займався боротьбою з контрабандою, не лише знає табличку ділення, але й знає, як приховати майно. За «іншим» майном, яким володіє дружина Володимира Качмарського, криється овочева база в Городку площею 740 кв.м, дружина також є власницею квартири у Львові площею 115 кв.м, а невеликі земельні ділянки у власності за всіх членів родини є справжнім ранчо під садиба Качмарського .

Це прізвища ще від «старих» призначенців на новій митниці, які, незважаючи на кримінальний шлейф і статки на рівні з власниками великого бізнесу, жодним чином не фігурували в наказах на відсторонення, і недоторкані до санкцій РНБО. Однак ці люди очолюють керівні посади, які покликані боротися чи то «очолити» контрабанду. Далі буде інформація про тих, хто із санкційного списку стоїть за керівником Львівської митниці и список реформованих надійних митників, які знову знашли «місце під сонцем».