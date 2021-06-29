Костюк Василий Василиевич… Почему СНБО о нем забыл?

Как-то странно, что СНБО решил забыть о теме «конвертаторов». Да и есть сомнения, что сами контрабандисты понесли за это ответственность, а расследования относительно «скрутчиков НДС» и «обнальщиков» по каким-то неизвестным причинам решили отменить.

Что самое примечательное, большая часть дохода контрабандистов исходит из возвращения фиктивного НДС, а все проделки и воровство денег из бюджета, выделенных на проекты «Большая стройка», либо возведение Подольско-Воскресенского моста только и построены на связке создания несуществующего НДС, а также поставок продукции и услуг, которых тоже нет даже в проекте.

Такие проделки в результате приводят нас к тому же ТОП-10 «конвертаторов», которые все наворованное преобразуют в так называемый живой кэш.

Теперь вопрос: по какой же причине эта тема не поднимается на заседаниях СНБО и вообще ее не вспоминают? Вероятно, что Зеленскому могли и вовсе сказать, что в Украине такого не существует или же тут личная выгода Офиса Президента, которые понимают, что, убрав «конвертаторов» у них не будет лишней прибыли. В общем, в конечном итоге «налоговые мошенники» на данный момент в шоколаде. Ведь, если бы их прикрыли, было бы очень подозрительно и глупо по сравнению с теми же санкциями в отношении контрабандистов. Пока этот вопрос на неопределенное время решили отложить.

Теперь плавно перейдем к кейсу главаря «конвертатора» Василия Костюка из Западной Украины. Его бурная деятельность пришлась на управление налоговой его соратника Сергея Верланова. По данных судебных реестров, несмотря на то, что налоговые осведомлены о том, что именно его учреждения очень умело зачищают историю, при этом в прямом смысле «умножая себя на ноль» совместно с сумме в девять нулей начислений налоговых платежей.

Приведем один весьма интересный кейс на тот же миллиард: устранение фирмы ТОВ «Форест Санрайз». Такое решение было принято в середине марта 2021 года Хозяйственным судом Запорожской области.

Как сообщает Opendatabot, изначально предприятие функционировало во Львове, далее в Мариуполе, при этом сменив виды работы, а потом перекочевав в Запорожье и там же обанкротилась.

Однако это еще не все, ведь после того, как убрали компанию, в конце марта текущего года во Львовском окружном административном суде приняли решение закрыть спорную ситуацию между «Форест Санрайз» и налоговой «О скасуванні податкових повідомлень-рішень» в размере свыше миллиарда гривен из-за решения Запорожского суда об устранении компании. Потому все замечания налоговой к предприятию с непонятной деятельностью Костюка просто обнулили, поскольку компании нет, так и претензий никаких нет. По решению суда фирма устранена. И сделать уже ничего невозможно.

И таких дел много, но почему-то СНБО закрывает на это глаза или только делает вид…

История успеха главного обнальщика западной, а может быть и всей Украины — Костюка Василия Васильевича тесно связана с львовскими. Учитывая факт прихода Шмыгаля в кресло премьера, старые схемы Василия Костюка могут продолжить работать и миллиарды гривен бесследно исчезнут. Представьте себе — адвокат Костюк Василий Васильевич — миллиардер. Именно «правозащитника» Василия Васильевича Костюка все знают, как главного по конвертам в Украине.

За годы практики отмывания денег Костюк Василий Васильевич стал легендой для западной части страны. И вот накануне расследование о нем выпустил сайт Обозреватель. В Украине несколько недель назад прошли масштабные обыски в налоговой службе. СБУ собирали материалы об уклонении от уплаты НДС и минимизации налоговых платежей.

К этим и многим другим злоупотреблениям, как подозревают силовики, может иметь отношение адвокат Василий Костюк, которого журналисты называют «королем обнала». «Обозреватель» собрал главные факты о влиятельном украинце и разобрался, как из простого адвоката он стал фигурантом расследований НАБУ и героем рассказов генералов налоговой полиции.

Костюк Василий Васильевич зарабатывает миллиарды

Генерал-майор налоговой полиции Юрий Атаманюк в одном из своих интервью назвал Костюка организатором целой преступной группы, которая с оборотом 25 млрд грн имеет доход в размере около 2,5 млрд грн.

Если оценки налоговика хотя бы приблизительно соответствует действительности, Костюк – гривневый миллиардер. «Появилась одна всем известная маленькая площадка… Это львовский конвертационный центр. Его владелец – Василий Костюк», – рассказывает генерал.

В нашем распоряжении оказался список предприятий, из которых якобы состоит конвертационный центр Костюка В.В.. Львиная доля этих компаний уже попадала в скандалы. Именно этот список экс-министр финансов Игорь Уманский передал силовикам с заявлением о масштабном уклонении от уплаты налогов с помощью схем.

Компании, которые могут быть замешаны в отмывании Костюком Василием Васильевичем

Например, «Эрика ЛТД» фигурировала в деле касательно незаконного производства сигарет и их легализации без уплаты акциза (речь идет о Львовской табачной фабрике). Теневой рынок сигарет растет с каждым годом, а его ушлые участники очень быстро превращаются в миллионеров.

Пользуется связями во власти?

Совсем недавно бизнес Костюка был локальным. Но в какой-то момент он начал проталкивать на важные должности приближенных к себе лиц. Откуда такие связи? Загадка. По одной из версий, он «дружил» с «нужными» людьми в Кабмине Алексея Гончарука.

Как рассказывают источники в Минфине, Василий Васильевич Костюк умеет вкладываться в «своих людей». Он отправлял перспективных сотрудников на платное обучение в лучшие вузы, лоббировал свое окружение на «высокие» должности в силовые органы.

Умеет думать наперед – так говорят о нем знакомые. Возможно, именно это позволило ему не просто сохранить свое влияние, несмотря на смену власти, но и усилить его.

Судебное решение по Костюку Василию Васильевичу

Умеет договариваться и полезный для бизнеса

Василий Костюк известен еще со времен Януковича. В СМИ его называют «королем конверта», который из адвоката превратился в самого нужного для бизнеса человека. Именно он, как утверждают журналисты, с помощью десятков подставных компаний может не только легализовать теневой доход, но и освободить от уплаты НДС.

Решение Печерского суда, фигурант Костюк Василий Васильевич

Такая личность нужна при любой власти и в любое время, поэтому он был успешным и при Януковиче, и при Порошенко, и при Зеленском. По разным оценкам, в Украине около 37% ВВП находится в тени. Бизнес зарабатывает в «конвертах», но потом, чтобы использовать эти деньги и тратить их, приходится легализовать доход. Для этого и нужны такие, как Костюк.

А еще, как утверждает журналист Евгений Плинский, Костюк Василий Васильевич замешан в контрабанде. При его участии в страну завозили автомобили из США (бюджет потерял около 50 млн грн).

Деньги Костюка любят тишину

Большинство публикаций о Костюке – пересказы налоговиков и «сливы» конкурентов. В интернете есть всего несколько фотографий, на которых изображен Костюк. Он не любит «светиться» в реестре предприятий. Но во Львовской области его знают представители всего крупного бизнеса – он завоевал свое право называться «королем конверта». А рядом с его фамилией в СМИ упоминают высокопоставленных чиновников наивысшего ранга.

Костюк Василий Васильевич

Обозреватель публично обращается в правоохранительные органы с просьбой проверить причастность Костюка ко всем перечисленным выше предприятиям и дать ответ: действительно ли львовский адвокат организовал целую нелегальную империю и по чьему согласию она, как утверждают журналисты, продолжает работать. Такая вот история Костюка Василия Васильевича.