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Дайджест > Гмырин и братва рвутся к власти

Гмырин и братва рвутся к власти

Автор: «Антикор»
16.06.21 22:48
489
Гмырин и братва рвутся к власти

Перечень возложенных на Бюро экономической безопасности функций, задач и полномочий впечатляет как матерых сотрудников подразделений по борьбе с правонарушениями экономической сфере различных правохранительных органов, так и рядового непосвященного в детали обывателя. Действительно Верховная Рада и Правительство Украины на всю страну заявили не только о создании новой правохранительной мегаструктуры, а и о переходе к ней всех устрашающих «жуликов» полномочий от Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной налоговой службы, Государственной фискальной службы вместе с ликвидацией у них соответствующих профильных подразделений, скорым реформированием данных органов или полной ликвидацией.

Прогнозы касательно последующей деятельности самого Бюро экономической безопасности после таких заявлений верховной ветки власти государства не могут не радовать представителей бизнеса, начиная от мелких ларечников и заканчивая солидными бизнес-империями. Конечно, наконец-то появилась надежда, что в таком случае им не нужно будет платить дань оголтелой толпе всех без исключения правоохранительных «экономистов», заходящих в гости не только без приглашения, но и без очереди, да, впрочем, и без повода. Ко всему этому, той же верхушкой государственной власти БЭБ (ред. — Бюро экономической безопасности) неоднократно был представлен интеллигентной прослойкой правоохранительной системы, своеобразной «белой костью», построенной согласно новых профессиональных порядков и подходов к работе, с учетом новейших мировых технологий и неуклонных моральных принципов.

«Жить нужно по-новому». И такой прогноз не может не радовать...

Однако, как все будет происходить на деле — показать может только время.

А показать оно может с немалой вероятностью следующее.

Фаворит на занятие должности руководителя БЭБа, судя по всему, уже определен. И им заслуженно является Андрей Гмырин, более известный в миру, как «Доцент», благодаря толи своему преподавательскому образу в Университете Государственной фискальной службы, толи собственным нескрываемым талантам организовывать ОПГ и грабить государство путем внедрения хитрых финансовых схем с различными экономическими государственными активами.

Да, это именно тот Андрей Гмырин, который весьма ответственно выполнял функции сбора податей от лица МВД во времена президентства Януковича, успешно и преданно вкручивал схематоз в систему налоговых операций в каденцию Порошенка, а сейчас очень трепетно и, по всему, с благословения государственного Олимпа «присматривает» за всем беспределом, позволяемым себе Государственной фискальной службой.

Но, и это далеко не главное.

Как говорится: «Один в поле — не воин». И на ключевые посты в новый БЭБ «Доцент» приведет всех своих старых соратников «печатей и банкнот». Хотя более уместно было бы отметить «ножа и топора».

Упомянутых «товарищей» он, в принципе, никогда и не бросал, да и не отпускал далеко от себя, умело расставляя их на руководящие должности в ключевых подразделениях государственных органов.

Каких только его стараний стоят карьеры Владимира Ткаченка (начальника Главка по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС), Виталия Ясинского (начальника Главка внутренней безопасности ГФС), Виталия Беспятчука (исполняющего обязанности заместителя начальника Главка ГСЧС Украины в городе Киеве), Виталия Острогляда (заместителя начальника Дарницкого управления Национальной полиции в городе Киеве), и многих других.

Вышеупомянутые личности упорно рвутся в передовые эшелоны государственных структур, имея и без того солидный «послужной» список, берут на себя «обязы» четко работать «по-новому», имея старые, привитые лихими 90-ми, детские привычки. На которые, кстати, не могут повлиять даже их взрослые пристрастия в быту к высокому и культуре.

Достаточно упомянуть только об одном недавнем случае «окультуривания» Ткаченка, Ясинского и Беспятчука в киевском заведении «Культ». Действительно все прошло в стиле 90-х. Был и кабак, и спиртное, и дамы, и драка, и даже пальба, и раненные соперники. И прикрывал их во всем этом по итогу — Острогляд.

Все по классике небезызвестного сериала «Бригада».

Видимо, по примеру сюжета именно этого киносериала Доцент и его ОПГ так упорно стараются продвигаться в системе государственных органов, оседлали Бюро экономической безопасности и прицелились на последующие гораздо более высокие правящие вершины.

Итак — «братва рвется к власти».

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