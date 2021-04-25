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Дайджест > Как одна взятка замруководителя Департамента исполнительной службы Юрия Вишневского запустила начало конца коррупционной группировки Дениса Малюськи

Как одна взятка замруководителя Департамента исполнительной службы Юрия Вишневского запустила начало конца коррупционной группировки Дениса Малюськи

Автор: «Кордон»
24.04.21 19:20
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Как одна взятка замруководителя Департамента исполнительной службы Юрия Вишневского запустила начало конца коррупционной группировки Дениса Малюськи

Обычный коррупционер из Минюста Юрий Вишневский — заместитель руководителя Департамента исполнительной службы — собирает взятки с начальников региональных подразделений, незаконно продает имущество госпредприятий, снимает аресты с целью продажи арестованного имущества и много чего еще. В общем — рутинная работа!

В марте к Юрию Вишневскому обратились его знакомые рейдеры с вопросом помочь снять аресты с участков общей площадью 7 гектаров в селе Козин по улице Старокиевсокй, которые с 2015 года принадлежат гражданину Самусеву Никите Сергеевичу. Вишневский за неправомерную выгоду помог рейдерам украсть эти участки у Самусева — работник Бучанской исполнительной Владислав Кушниренко по его команде, через начальницу Бучанской исполнительной Мазур А.В., чей муж работает в Департаменте ДВС под крылом у Вишнеского, снял аресты, что позволило переоформить участки и подробить их на много более мелких.

В общем, стандартная схема, реализованная рейдерами, на пару с госиполнителями. Но то что произошло дальше, может иметь серьёзное развитие и служить своеобразным «взмахом крыла бабочки» для очень почтенных и высоких должностных лиц Министерства!

Да, неприятность случилась у товарища Никиты Самусева, врагу не пожелаешь — рейдернули не один миллион долларов. Но не беда, в Минюсте действует «антирейдерская комиссия», которая, по словам Министра юстиции Дениса Малюська и его заместителя Ольги Онищук, моментально защищает нарушенные рейдерами права граждан. Вот правда, с «моментально» есть проблема — нужно «зайти» через «правильный офис», чтоб жалобу не отфутболили вообще или не отложили в долгий ящик.

Таких «офисов» есть несколько. Например, юридическая компания «Вохв». Примечательно, что ее бывший партнер — Виктор Дубовик теперь трудиться Начальником Офиса противодействия рейдерству Минюста. Он, не прекратил своего бизнес — общения с директором «Волхв» — Александром Навальневым. Хороший «офис», но есть и получше.

Знакомьтесь: Алла Цымановская — адвокат ЮФ «Ильяшев и партнеры» — она же главная решала заместителя Министра юстиции Ольги Онищук по вопросам «антирейдерской комиссии».

«По совету друзей», обворованный рейдерами Самусев, что б вернуть свое имущество через Комисию Минюста, попал именно к Алле Цымановской. Алла очень оперативно согласовала с Ольгой Онищук цену вопроса — не много, не мало — 160 тыс. дол.!!! Самусев не ожидал такого поворота событий, когда за свое, по сути украденное рейдерами имущество, приходиться платить такую цену!!! Если не заплатишь, то госпожа замминистра оставит твою землю рейдерам. Вот так!

Соответственно, отчаявшийся Самусев не нашел ничего другого, как написать заявление на Аллу Цымановскую в Государственное бюро расследований. Но Алла оказалась болтливой, и рассказала (наверное что б набить себе цену) все расклады и «таблицу деления Минюста»: сколько идет Министру, сколько Онищук, сколько Дубовику и сошкам пониже. А также, совершенно «потеряв страх и нюх», адвокатеса вскрыла правоохранителям как работает весь законспирированный механизм получения денег Антирейдерской комиссией. У дельцов все было отточено — получение взятки, синхронные действия потерпевшего с подачей жалобы, ее регистрацией и назначения даты и даже написание речи на заседании.

Примечательно, что этот механизм так тщательно разрабатывал, директор антирейдерского офиса — В.Дубовик, чем, кстати, очень гордился на пьянках в узком кругу «компаньонов из Министерства». Кстати, Дубовик бывший милиционер, причем потомственный — его отец донецкий милиционер — Викор Дубовик был замом беглого Захарченка во время «Революции достоинства». С целью «контрнаблюдения» от правоохранительных органов, а также контроля за подчинёнными, Дубовик оборудовал все оперативной техникой. Он регулярно включал записи Ольге Онищук, что б слить кого из коллег, чем выработал у замминистра «паранойю, что за нами следят», что очень смешило ее подчиненных.

Но мы отвлеклись... 22 апреля 2021 года в своем белом Мерседесе Алла Цымановская была задержана работниками ДБР «с поличным» при получении взятки в суме тех самых 160 тыс. дол. для руководителей Минюста. Бинго!!! У нее изъяли деньги, телефоны с перепиской черновые записи и много другого.

Так вот, доблестные работники ДБР задокументировали всех — включая высших должностных лиц Министерства. И эти записи скоро «полезут», и очень надеемся, что будут использованы, как доказательства в уголовном производстве в отношении организованной преступной группы из числа руководителей Минюста, а не как повод для очередного скандала чиновников. В интересах следствия не можем разглашать подробности дела, поскольку сбор доказательств пока в активной фазе.

По нашим данным, Министр и Онищук уже знают, что они очень сильно «прилипли», и их ждут настоящие неприятности с Законом, и соответственно, череда событий может развернуться для них плачевно. В общем, «Эффект мотылька» запущен...

Тэги: взятка, коррупция, Денис Малюська, Юрий Вишневский

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