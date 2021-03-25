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Протесты против введения локдауна... Победит ли голод смерть?

Александр Панько
25.03.21 10:47
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Протесты против введения локдауна... Победит ли голод смерть?

За последнее время Министерство здравоохранения несколько раз обновило список карантинных зон Украины. Вполне ожидаемо «покраснела» столица, где с 20 марта местные власти ввели локдаун. Также красная зона введена в девяти областях страны.

Близки к тому, чтобы радикально ужесточить карантинные мероприятия, и еще с десяток регионов — пока что там сохраняется «оранжевый» уровень эпидемической опасности. Вместе с тем, на фоне приближающегося коллапса, на улицы украинских городов начинают выходить люди с протестами против введения локдауна в их населенных пунктах, ведь новые ограничения ударят по их доходам.

Существует ли вероятность, что пока еще малочисленные митинги перерастут в новый социальный взрыв, — далее в материале.

А за что жить?

Волна протестов по городам Украины прокатилась 19-21 марта. Так, в Киеве под стены КГГА вышли предприниматели организации «Save ФОП». Несколько сотен человек требовали от местных властей отменить решение об усилении карантина. В руках люди держали плакаты «Бизнес должен работать», «Нет работы — нет налогов» и так далее. В понедельник на Майдане собрались уже несколько тысяч протестующих — требования те же.

Протестовал и «красный» Житомир. Местные предприниматели собрались под зданием ОГА на акцию «Право на труд». Протестующие требовали разрешить работать малому бизнесу, наравне с крупным. К людям вышли местные чиновники, пообещав, что попросят у центральной власти ослаблений карантинных ограничений.

Вышли на акции протеста в Одессе, Полтаве, Николаеве, Краматорске, Черкассах. Сценарий один и тот же: требования разрешить работать малому бизнесу и пересмотреть карантинные мероприятия.

Действительно, малый и средний бизнес, в частности сфера обслуживания, более всего страдают от локдауна. А ведь это сотни тысяч рабочих мест по всей стране.

«С зимним локдауном мы еще более-менее справились, так как знали о нем заранее. Февраль был достаточно неплохой, и если бы не новый локдаун сейчас, то в марте мы могли бы выйти на докарантинный уровень дохода, — рассказывает совладелица «Ведьма-бар „Лысая гора“ Олеся Остафиева. — Но этот локдаун крайне неудобен, ведь мы в четверг только узнали, что в субботу уже не будем работать. А у нас большое количество остатков продуктов, ведь мы готовились к выходным и сделали большую закупку. В итоге большинство продуктов придется списать. Например, для бара убытки будут на уровне 100–120 тысяч гривен, с учетом того, что аренду все равно придется платить».

По словам Остафиевой, недополучат доходы и ее сотрудники.

«Конечно, мы не сможем обеспечить сотрудникам зарплату на том уровне, который они бы получали в нормальном рабочем режиме. Будем финансово поддерживать команду просто из наших личных средств с моей напарницей, потому что оборотных денег для финансовой помощи сотрудникам у предприятия нет», — добавляет Олеся Остафиева.

Но повезло с финансовой поддержкой во время карантина далеко не всем. По данным Центра Разумкова, безработица в Украине выросла с 8,5% до 9,9%, а численность безработного населения составила 1,6 миллиона человек.

Да, ни в одном из городов, где проходили акции протеста против радикальных ограничений, они не отличались многочисленностью. Но если региональные локдауны перерастут в общенациональный, а судя по статистике заболеваемости, это вполне вероятный сценарий, то нет гарантий, что на улицы не выйдут уже десятки тысяч людей. Тем более, что этот тренд сейчас прослеживается в Европе.

Так, например, 20 марта в Лондоне тысячи британцев вышли на улицы города, протестуя против локдауна. По данным СМИ, полиция задержала более трех десятков демонстрантов.

«Горячо» было и в Амстердаме, где правоохранителям даже пришлось применить водометы для разгона толпы.

В немецком Касселе антикарантинные протесты переросли в столкновения с полицией, со всеми атрибутами уличных беспорядков: дубинки, слезоточивый газ и водометы. Кроме того, акции за отмену карантина прошли во всех крупных городах Германии: Мюнхене, Дюссельдорфе, Гамбурге и Берлине.

В таких обстоятельствах, грозят ли массовые антикарантинные протесты Украине?

Локдауна нет

По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе ожидать массовых акций протеста как в Европе — не стоит. И вот почему:

Во-первых, «Фактически никакого локдауна нет. Власть делает вид, что она все закрыла, а люди делают вид, что они поверили, что все закрыто, — говорит политтехнолог Дмитрий Раимов. — Даже если сейчас прозвонить центральные рестораны Киева, то можно увидеть, что они все принимают заказы и работают. Не работают только торговые центры, но онлайн-продажи есть. Поэтому пока власть не вводит жесткий контроль карантинных ограничений, как это было в тех же Нидерландах, где были протесты, или как в Турции, где реально закрываются рестораны в 7 часов вечера — никаких массовых протестов не будет».

Во-вторых, чтобы протесты стали массовыми, необходим ресурс и организаторы.

«Без организующей силы не вижу большого потенциала, — добавляет политический эксперт МЦПИ Игорь Петренко. — Да, о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса говорят все политики. Но выступить хедлайнерами протестов? Никто на это не пойдет. Тимошенко не пойдет, „Голос“ тоже, ведь они думают о возможностях широкой коалиции, у ОПЗЖ сейчас внутренние большие проблемы. Сомнительно, что и Порошенко поддержит».

В-третьих, по мнению политического психолога Светланы Чунихиной, культура европейского и украинского протеста принципиально отличается.

«Уровень социальной напряженности в Украине исследуется по специальной формуле, в которой три переменных: общая оценка ситуации, с чем люди эту ситуацию сравнивают и что они ожидают в будущем. Важна еще оценка, можешь ли ты влиять на ситуацию. Негатив, связанный с локдауном, относится к опасениям за экономику, зарплаты и рабочие места. Но с чем сравнить? Есть ли хорошие примеры? У людей давно не было такого эталонного времени, когда было „хорошо“. Перспективы умеренно позитивные — все понимают, что это более-менее временная ситуация. Способность влиять на ситуацию невысокая. Поэтому, социальных взрывов, скорее, ждать не стоит, — говорит Чунихина. — Вообще, если проанализировать историю значимых украинских протестов, то все они поднимались по поводу масштабных нарративов. По поводу функциональных вещей, когда нужно защитить локальный интерес — с этим у украинцев хуже. Поэтому мы видим, что европейцы выходят на функциональные протесты, где есть локальный вопрос, а у нас в опыте таких функциональных протестов недостаточно. Поэтому протестов в связи с локдауном, скорее всего не будет. Будет скрытый или явный саботаж: несоблюдение карантинных мер».

Наконец, в-четвертых, в ближайшее время, власть может согласовать пакет мер поддержки для бизнеса. В случае общенационального локдауна это может быть возвращение единоразовых выплат ФОПам по 8 тысяч гривен (министр экономики Игорь Петрашко уже заявил, что этот вопрос рассмотрят, если вся страна закроется на карантин). Да, этого мало, но 8 тысяч гривен все же лучше, чем ничего.

Сейчас же президент призывает местные власти в «красных» регионах самостоятельно позаботиться о бизнесе, а центральная власть, по словам Владимира Зеленского, готова «накинуть» 100% поддержки от того, что примут советы на местах. Правда, пока этого еще не произошло.

«Но, если произойдет, это даст разрядку населению», — отмечает Игорь Петренко.

Варианты обострения

Соответственно до начала апреля у власти есть шанс «пропетлять» без особых антикарантинных волнений. Но все может резко измениться.

«Вот если жестко все закрыть и контролировать, тогда мы увидим в Украине протесты как в Европе. Но я пока еще не знаю „самоубийцу“, который готов попрощаться с креслом, чтобы не умерло несколько сотен человек», — уверяет Дмитрий Раимов.

«Если ситуация с локдауном затянется больше, чем на три недели, а никакой поддержки не будет, то в регионах могут усилиться протесты представителей малого и среднего бизнеса», — резюмировал Игорь Петренко.

«Если к медицинскому кризису в полной мере присоединится экономический кризис, и интерпретация ситуации выйдет за пределы локального сюжета, вот тогда могут быть варианты протестов», — подытожила Светлана Чунихина.

По материалам «Апострофа»

Тэги: Украина, общество, карантин, новости Украины, коронавирус, локдаун

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