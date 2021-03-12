Начало эры Водолея из-за соединения Юпитера и Сатурна в соответствующем знаке Зодиака 20 марта принесет множество изменений в жизнь каждого человека. Журналисты одного из западных изданий решили узнать, кому из всемирно известных женщин в эру Великого соединения планет звезды сулят успешное будущее. По мнению издания, наибольший успех в этом году ожидает Ангелу Меркель, Меган Маркл и Оксану Марченко:

«Ушедший 2020 год стал для мира годом хаоса и неопределенности, но, тем не менее, завершился небесным событием значительного масштаба: великим соединением Юпитера и Сатурна, двух крупнейших планет в Солнечной системе. Это явление случается каждые 20 лет, но вот только раз в 800 лет эти планеты встречаются в знаке Водолея (Воздуха).

Сейчас точная дата начала эры Воздуха остается предметом дискуссий: есть предположения, что начнется она в конкретный день —20 марта 2021-го года. Тем не менее астрологи прогнозируют на этот год «нечто потрясающее».

А что может быть в мире еще более потрясающим чем женщина? Особенно, если эта женщина управляет государством, влияет на массы? Мы решили узнать, кому из всемирно известных женщин в эру Великого соединения планет звезды сулят успешное будущее.

Ангела Меркель (17 июля — Рак)

Начнем, пожалуй, с одной из самых популярных мировых женщин-политиков — Ангелы Меркель. Сложно представить, что в мире хоть кто-то может не знать об этой влиятельной женщине, которая занимает пост канцлера Германии с 2005 года.

В 2021 году астрологи советуют ее знаку быть более внимательным к деталям и тщательнее оценивать свою работу, а точнее — не обесценивать. В бесконечной погоне за результатом в этом году Рак обязан остановиться и похвалить себя за проделанные труды. Только в таком течении событий знаку Ангелы Меркель не грозит эмоциональное выгорание.

Также астрологи советуют менее чувствительно отнестись к жизненным преградам, а расценивать их как возможности роста. В этом году Рак может оказаться в совершенно непривычной для себя сфере, но она окажется настолько захватывающей, что в дальнейшем может стать для Рака делом всей жизни.

Оксана Марченко (28 апреля — Телец)

Настоящей сенсацией пришедшей весны для всего мира стал приход в украинскую политику известной телеведущей Оксаны Марченко. Мы обратили внимание на ее персону неслучайно — ее супруг — Виктор Медведчук — оппозиционер, одна из ключевых фигур в украинской политике. Имя Марченко также часто связывают с Владимиром Путиным, потому что президент России стал крестным для ее дочери. Весной 2021-го году ранее не стремившаяся в политику Оксана Марченко буквально «объявила войну» действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. И такой исход событий после введения Зеленским санкций против Марченко и ее супруга отнюдь не случайный.

В эру Водолея знак Оксаны Марченко обязан отпустить все свои проблемы и негативные мнения относительно всех сфер своей жизни. Водолей видит с каким перфекционизмом и добросовестностью Тельцы выполняют все свои поручения, поэтому он как один из самых практичных знаков будет помогать им во всех начинаниях и свершениях.

Звезды говорят, что эра Водолея в этом году будет особенной для Оксаны Марченко. По прогнозу она встретит много интересных людей, с которым сможет завязать деловые и дружеские отношения.

Интересно, что успех ждет Марченко и на личном фронте — отношения с любимым человеком выйдут на абсолютно новый высокий уровень.

Также звезды предлагают Тельцу выделять себе больше времени на отдых, чтобы запастись силами для новых важных и интересных проектов.

Меган Маркл (4 августа — Лев)

Не менее интересно и успешно проведет эру Водолея супруга принца Гарри, герцога Сассекского Меган Маркл. И пока в Великобритании королевская семья отходит от разгромного интервью Меган и принца — звезду «Форс-мажоров» ждет новый интересный жизненный поворот.

Для представителей знака Льва, эра Великого соединения станет прекрасной возможностью для роста творческого потенциала. Меган Маркл получит возможность попробовать себя в различных сферах искусства и ее талант непременно будет отмечен на самом высоком уровне.

В 2021 году Львам необходимо запастись терпением, потому что новый год сулит сложности в отношениях с семьей. Все конфликты знаку Меган нужно решать мирно, даже если мнения общества будет идти в разрез с ее личным.

Ожидается, что в новой астрологической эпохе финансовая ситуация у Меган будет хорошей. Ей следует задуматься над тем, чтобы начать накапливать средства на будущее — ведь в этом году для этого представятся все возможности".