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Дайджест > Огромные штрафы, отлов на улицах и проблемы с трудоустройством. Зачем Зеленский хочет ужесточить армейский призыв

Огромные штрафы, отлов на улицах и проблемы с трудоустройством. Зачем Зеленский хочет ужесточить армейский призыв

Александр Панько
02.03.21 12:12
515
Огромные штрафы, отлов на улицах и проблемы с трудоустройством. Зачем Зеленский хочет ужесточить армейский призыв

На этой неделе Верховная Рада Украины может принять во втором чтении важный закон о призыве в армию. Этим законопроектом предусматривается ускорение мобилизации резервистов, а для остальных усложняет уклонение от службы в войсках — в том числе, путем высоких штрафов и проблем при трудоустройстве.

Ужесточить условия призыва решил лично Владимир Зеленский, который сам в армии не служил и попал из-за этого в предвыборный скандал с повестками.

Еще в начале прошлого лета президент внес документ как неотложный. В сентябре он прошел первое чтение. А сейчас, на фоне обострения на Донбассе, его планируют провести через второе.

О чем законопроект № 3553

Что предлагает Зеленский?

Во-первых — не брать человека на работу без военного билета. Трудовой договор с мужчиной работодатель без этого документа подписать не сможет.

Норма очень спорная и создающая массу проблем тем людям, которые прописаны не в Киеве или тем более — на неподконтрольных территориях и снимающих жильё. Очевидно, что далеко не все из них ринутся на медкомиссию за военным билетом. В итоге будет расти рынок нелегального трудоустройства.

Во-вторых — облегчение призыва резервистов. Их выделяют в отдельную категорию, которую можно мобилизовать в сжатые сроки — за одни сутки — указом президента. Причем, в любые войска — от ВСУ до Нацгвардии — но не более, чем на полгода.

Резервисты — это люди, которые уже служили или воевали. Интересно, что в эту категорию попадают практически все уличные националисты — большая часть из них имеет статус участников боевых действий на Донбассе. То есть одним росчерком пера Зеленский может отправить их на полгода куда-то подальше от Киева — на учения или вообще в зону ООС.

В-третьих — в 6-7 раз поднимаютя штрафы за нарушение правил воинского учета. Например — за неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учет, нарушение порядка сборов для резервистов, утерю военных документов или их порчу. В среднем хотят штрафовать на 30-50 тысяч за первое нарушение и штраф до 105 тысяч гривен — за повторное.

Штрафы налагают военкомы. Но это что касается админнарушений. Есть и уголовные. Там штрафы вообще запредельные — в сотни тысяч.

Уклонение от воинского учета после предупреждения комиссара — карается штрафом от 300 до 500 тысяч гривен (300-500 НМДГ) или исправительными работами до двух лет. Уклонение военнообязанного или резервиста от сборов — от 500 до 700 тысяч штрафа или работы до двух лет.

Также на год — с двух до трех лет — увеличивается тюремный срок за уклонение.

В-четвертых, законопроект позволяет полиции доставлять юношей в военкомат. Раньше полиция таких прав не имела (хотя это и делалось повсеместно во время сезонного «отлова» призывников). Теперь же после передачи фамилии уклониста в полицию, она, при его задержании, может отправить его прямиком на службу.

То есть, в целом при «миротворце» Зеленском условия призыва ужесточаются не только в сравнении с «ястребом» Порошенко, но и с временами СССР.

Какие задачи решает законопроект?

Вопрос о принятии этого документа в первом чтении подняли 1 марта, на заседании фракции «Слуга народа». Об этом рассказал глава комитета по обороне и разведке Александр Завитневич.

Он сделал акцент на двух моментах — по ускоренному призыву резервистов и по «диджитализации» призывного процесса.

«Этот инструмент позволит очень оперативно, на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв», — сказал Завитневич.

Также, по его словам, воинский учет перейдет в электронную форму.

«Будет введен электронный программный продукт, который принят в конце 2019 года. Это автоматизированная система „Оберег“, которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве», — сообщил глава комитета.

По материалам «Страны»

Тэги: общество, политика, армия, призыв, Владимир Зеленский, новости Украины

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