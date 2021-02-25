Закрытие информационных каналов не помогло товарищу Зеленскому спасти утонувший рейтинг своих «зеленых кнопочек»...

Находящееся под прессом новых репрессий 1937-2021 ОПЗЖ продолжает лидировать в симпатиях украинцев.

Президенту Владимиру Зеленскому скоро, для спасения рейтинга своих «слуг», придется наверное лично ходить по домам украинцев и рассказывать, что «зеленые кнопочки» на самом деле — не кучка маргиналов, а прекрасные политики. Ведь последние опросы, в том числе и свежий от RTS показал, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» продолжает быть лидером среди политических партий, которым симпатизируют украинцы, а в это время рейтинг «Слуг народа» неуклонно катится вниз.

Поэтому закрытие оппозиционных каналов не смогло нокаутировать оппозиционную политсилу. Как раз наоборот, украинцы еще больше сплотились вокруг партии, которая говорит правду. А вот для Зеленского наступил очень и очень опасный момент.

В том же опросе RTS на второе место после Зеленского в президентском рейтинге вышел Петр Порошенко, который обладает довольно устойчивым ядром электората, и медиаресурсами — телеканалами и информационными агентствами. А значит — никто не помешает его журналистам «мочить» Зеленского и всех его «слуг». И с этим президент уже при всем желании поделать ничего не сможет. Ему останется лишь беспомощно наблюдать за остатками своего рейтинга, который будет таять на глазах. Ведь европейское сообщество, которое с трудом «проглотило» скормленную украинской властью официальную версию закрытия «112 Украина», NewsOne и ZiK, уже не поведется на новые «байки» о причинах закрытия других украинских СМИ.

Продолжая «убивать» медиаресурсы, которые противостоят националистической риторике на телеканалах Порошенко, Зеленский собственноручно вручил своему главному оппоненту козыри, использовав которые, тот легко сбросит нынешнего гаранта с пьедестала. А внизу Зеленского с удовольствием растерзает толпа, которая еще недавно рукоплескала ему. И в этом он будет виноват сам.